Война и мир неграмотного ирландца, ставшего индийским раджой

Послужив несколько лет на феодала, Джордж Томас взял преданный ему отряд и отправился на север. Там в поисках новых битв он повстречал Бегум Самру правительницу княжества Сардхана. Её судьба едва ли не удивительнее, чем судьба Томаса. В 14 лет она стала одной из жён 45-летнего наёмника из Германии, имеющего репутацию безжалостного и жестокого воина. Хрупкая девочка ростом 1,4 м была то ли танцовщицей, то ли проституткой, когда на неё положил глаз Уолтер Рейнхардт по прозвищу Мрачный. И вот эта малютка быстро выросла в мудрую и воинственную женщину. Она воевала с Мрачным плечом к плечу, вместе с ним расширяла его владения, а после смерти мужа сама возглавила княжество. Ей тогда было 25 лет. Бегум Самру удавалось управлять княжеством так, что соседи завидовали, а казна никогда не скудела. О её несметных богатствах до сих пор ходят легенды. И в то же время она лично возглавляла все военные походы, отбивая атаки неприятеля и расширяя владения.

Правительнице Сардхана было около 40, когда у неё закрутился роман с наёмником из Ирландии. Бегум Самру определённо питала слабость к европейским мужчинам. С Томасом их сблизила любовь к битвам, да ещё наш герой был католиком, а Самру приняла католичество в 1791 году. Армия под предводительством Бегум Самру и Джорджа Томаса имела репутацию лучшей во всей Индии.