Война и мир неграмотного ирландца, ставшего индийским раджой

Удивительные приключения Джорджа Томаса, нашедшего удачу в раздираемой войнами Индии XVIII века.
Джордж Томас родился в Ирландии в 1756 году в бедной фермерской семье. В 20 лет он оказался в тяжёлом положении - родители умерли, профессии нет, в школе не был ни дня, читать и писать не умеет. Он всю жизнь горбатился в поле и таскал тяжести. И вот 20-летний Томас решает круто изменить свою жизнь и едет в портовый город Йол, где устраивается грузчиком. Лучше жизнь Томаса не стала, наоборот, через несколько лет он усугубил своё положение, по пьяни нарвавшись на вербовщиков на флот. Вербовали моряков силой, а служба была бессрочной.
Через два месяца тяжёлой службы на корабле, которая заставила Томаса с ностальгией вспоминать ферму, он оказался в Индии. Джордж сбежал на сушу в ту же секунду, когда корабль пришвартовался в порту Мадраса. Ирландец, который никогда нигде дальше Йола не бывал, вдруг оказался в совершенно другом мире. А куда идёт ирландец в любой непонятной ситуации? Правильно, в бар. В этом мадрасском баре ведомый судьбой Томас встретил земляка, который этим баром владел. Ирландец помог ирландцу и спрятал дезертира от разыскивавших его англичан. Он же посоветовал Томасу отправиться на юг, где постоянно воевавшие друг с другом княжества остро нуждались в европейских военных специалистах.
Индия конца XVIII века была раем для наёмников и авантюристов. Феодалы делили землю, оставшуюся после распада империи Великих Моголов, и можно было присоединиться к этому переделу, озолотиться или умереть в бою. Джордж Томас не был военным специалистом, языка не знал, но неплохо обращался с лошадями (спасибо ферме), был силён (накачался, перетаскивая ящики в порту) и отважен (ему просто нечего было терять). Волею судьбы крепкий ирландец стал военным советником одного из местных правителей. Оказалось, что настоящий талант Томаса - рубить противника саблей и поднимать людей в атаку. Он быстро нахватался военной премудрости от других наёмников из Европы, отличился в бою и получил под своё командование кавалерийский отряд.
Послужив несколько лет на феодала, Джордж Томас взял преданный ему отряд и отправился на север. Там в поисках новых битв он повстречал Бегум Самру правительницу княжества Сардхана. Её судьба едва ли не удивительнее, чем судьба Томаса. В 14 лет она стала одной из жён 45-летнего наёмника из Германии, имеющего репутацию безжалостного и жестокого воина. Хрупкая девочка ростом 1,4 м была то ли танцовщицей, то ли проституткой, когда на неё положил глаз Уолтер Рейнхардт по прозвищу Мрачный. И вот эта малютка быстро выросла в мудрую и воинственную женщину. Она воевала с Мрачным плечом к плечу, вместе с ним расширяла его владения, а после смерти мужа сама возглавила княжество. Ей тогда было 25 лет. Бегум Самру удавалось управлять княжеством так, что соседи завидовали, а казна никогда не скудела. О её несметных богатствах до сих пор ходят легенды. И в то же время она лично возглавляла все военные походы, отбивая атаки неприятеля и расширяя владения.
Правительнице Сардхана было около 40, когда у неё закрутился роман с наёмником из Ирландии. Бегум Самру определённо питала слабость к европейским мужчинам. С Томасом их сблизила любовь к битвам, да ещё наш герой был католиком, а Самру приняла католичество в 1791 году. Армия под предводительством Бегум Самру и Джорджа Томаса имела репутацию лучшей во всей Индии.
Недолго длилось военное счастье Самру и Томаса. Бегум Самру променяла лучшего своего ирландского генерала на француза Пьера Антуана Ле Вассо, и Томасу пришлось со своим войском искать новые квесты.
Ле Вассо чуть не сгубил Бегум Самру. Он настроил против себя военных, и они подняли бунт. Возлюбленные попытались бежать, но их поймали. Оказавшись в безвыходном положении, Ле Вассо предложил своей любимой покончить жизнь самоубийством, и она согласилась. Он застрелился, а она передумала. Тем не менее её собственные люди заточили её в тюрьму. На помощь Самру пришёл её верный Джордж Томас. В благодарность за спасение Самру дала в жёны ирландцу прекрасную индианку, которая родила ему четверых детей.
Пока жена и дети жили во дворце Самру, Джордж продолжал воевать. Но рисковать головой ради индийских феодалов ему наконец надоело. Он решил отвоевать себе личное место под индийским солнцем. В 1797 году Джордж Томас в результате долгой битвы с сикхами и маратхами стал правителем собственного королевства. Так и не научившийся читать и писать по-английски, но зато овладевший хинди и персидским (всё благодаря Самру) ирландец стал раджой. И, как говорят, вполне приличным раджой. Его подданные были довольны.
Небольшая индо-ирландская империя росла, Джордж имел планы по завоеванию всего Пенджаба. Он стал серьёзной угрозой для всех своих соседей. И вот в 1801 году соседи объединились и напали на раджу Джорджа Томаса. 20-тысячное войско союзников (среди них была и Бегум Самру) осадило Ханси, столицу империи Джорджа.
Томас дрался как в последний раз и здорово потрепал воска союзников. Один английский наёмник так вспоминал о Томасе, возглавлявшем атаку: “Он выглядел таким свирепым, что я немедленно развернулся и убежал. Моему примеру последовали мои солдаты”. После нескольких кровавых недель осады союзники предложили Томасу сдаться на очень выгодных условиях. Томас сдался.
Ирландский раджа был живой легендой, враги его боялись и уважали, так что даже с побеждённым обходились достойно. Лишившись королевства, Джордж решил, что приключение закончено и пора возвращаться в родную Ирландию. Почти 20 лет он провёл в постоянных битвах, каждый день рискуя жизнью - он, казалось, был неуязвим. А вот первый же удар мирной жизни стал для него смертельным. В 1802 году он заразился лихорадкой и умер в городе Берхампур, что на священной реке Ганг.
Кстати, Бегум Самру умерла в 1836 году на 83-м году жизни. Она сумела договориться с англичанами и сохранить свою империю.
Источник:
АНТИФИШКИ
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