Слишком плохо пел, и попал в тюрьму — как блогера из Бангладеш посадили в тюрьму за очень плохое пение

Дело в том, что Алом часто выпускает клипы на классические стихотворения бангладешских авторов. А еще он грешит каверами на местные всеми любимые песни. Ну то есть как если бы Бузова пела про позвони мне, позвони или про то, что у нас во дворе есть девчонка одна.

Шеф полиции не стал отрицать, что Алома и правда задержали. Он рассказал, что на певца жаловались очень многие, но теперь Алом извинился за исполнение классических песен и ношение полицейской формы в одном из клипов, и пообещал, что подобного больше не будет.

Он также отметил, что кое-где певец приукрасил свой рассказ о нечеловеческих муках за решеткой. Так, например, он говорил, что его якобы пытались заставить сменить имя, дабы он отказался «от статуса героя». Но полицейский сказал, что это не так, и все это Алом делает для хайпа.