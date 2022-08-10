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Слишком плохо пел, и попал в тюрьму — как блогера из Бангладеш посадили в тюрьму за очень плохое пение

Слишком плохо пел, и попал в тюрьму — как блогера из Бангладеш посадили в тюрьму за очень плохое пение

Автор:
10 августа 2022 22:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Музыка   бангладеш   звезды   певец   скандал   талант   тюрьма   
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В Бангладеш найден певец года и претендент на «Золотой граммофон» — блогер из этой страны пел так плохо, что его задержала полиция и потребовала больше никогда не заниматься музыкой.

Музыканта зовут Герой Алом, и он стал известен благодаря своим абсурдным клипам и специфической манере исполнения — певец всегда пел мимо нот. В итоге это принесло ему огромную толпу фанатов: на канале Алома полтора миллиона подписчиков.

Но не ценители без вкуса на Ютубе не поняли великого мастера, и в итоге начали поливать его помоями. В итоге кто-то из них пожаловался в полицию, и Алома задержали.

Маэстро позже рассказал, что его продержали в участке восемь часов и требовали, чтобы он подписал документы с извинениями классических национальных песен, а еще всячески угнетали. В частности, певцу говорили, что он слишком «уродлив», чтобы быть популярным певцом.

Дело в том, что Алом часто выпускает клипы на классические стихотворения бангладешских авторов. А еще он грешит каверами на местные всеми любимые песни. Ну то есть как если бы Бузова пела про позвони мне, позвони или про то, что у нас во дворе есть девчонка одна.

Шеф полиции не стал отрицать, что Алома и правда задержали. Он рассказал, что на певца жаловались очень многие, но теперь Алом извинился за исполнение классических песен и ношение полицейской формы в одном из клипов, и пообещал, что подобного больше не будет.

Он также отметил, что кое-где певец приукрасил свой рассказ о нечеловеческих муках за решеткой. Так, например, он говорил, что его якобы пытались заставить сменить имя, дабы он отказался «от статуса героя». Но полицейский сказал, что это не так, и все это Алом делает для хайпа.

Но маэстро оказался не так прост! Спустя некоторое время после освобождения он выпустил новый клип, в котором сидит за решеткой в абсурдной тюремной робе и поет о том, как его могут повесить. Пользователи поддержали певца, и сказали, что вообще-то его право петь, что хочет.

А вообще, Алом интересный парень. Кроме того, что он пилит абсурдные клипы на ютуб, он еще и пытался попасть в местный парламент — и даже сотрудничал для этого с местной партией. Это тогда в Бангладеш было настолько известной историей, что он стал вторым по упоминаниемости в Интернете бангладешским политиком. Но популярность не помогла — на выборах он набрал лишь 863 голоса. Где-то рядом всхлипнула Собчак.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   Музыка   бангладеш   звезды   певец   скандал   талант   тюрьма   
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3  комментария
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4k
мемфрид 13 минут назад
Учитывая "талант" азиатов и индусов к пению в принципе - человек непосвящённый особо и не поймет, где он там лажает. После того, как я послушал пение живое в тайском кафе - хуже уже вряд ли что-то услышу. Этот чел ещё на уровне)
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8k
Mowgley Z ⚔ 4 секунды назад
Попробовал подпевать.
Думаю, мне лучше не бывать в Бангладеш
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 2 минуты назад
Опять же. Кто заставляет слушать то что не нравится?
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