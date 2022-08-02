Житель Индии не мылся 22 года

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62-летний житель индийской деревни Байкунтпур попал на передовицы индийских газет, когда выяснилось, что он не принимал ванну более двух десятилетий.
Дхарамдев Рам - знаменитость в своей родной деревне Байкунтпур, штат Бихар. Все знают, что он не принимал ванну и даже душ в течение 22 лет, но никто не ругает его за это. Наоборот, ему выказывают всяческое уважение за это решение. А все потому, что 62-летний мужчина поклялся воздерживаться от купания, пока на планете не прекратятся насилие в отношении женщин, земельные споры между мужчинами и убийства невинных животных. Этого еще не произошло, поэтому Дхарамдев продолжает выполнять свою клятву.
«В 1975 году я работал на фабрике в Джагдале, в Бенгалии, женился в 1978 году и вел нормальную жизнь, — рассказал Дхарамдев Рам в интервью. - Но в 1987 году я вдруг понял, что земельные споры, убийства животных и зверства в отношении женщин стали происходить чаще. В поисках ответа я обратился к гуру, который взял меня в ученики и вдохновил меня следовать по пути преданности. С тех пор я встал на путь преданности и начал медитировать на Господа Раму».
«В 1975 году я работал на фабрике в Джагдале, в Бенгалии, женился в 1978 году и вел нормальную жизнь, — рассказал Дхарамдев Рам в интервью. - Но в 1987 году я вдруг понял, что земельные споры, убийства животных и зверства в отношении женщин стали происходить чаще. В поисках ответа я обратился к гуру, который взял меня в ученики и вдохновил меня следовать по пути преданности. С тех пор я встал на путь преданности и начал медитировать на Господа Раму».
Тогда же, в 2000 году, Рам уволился с работы на фабрике, но быстро вернулся туда из-за давления со стороны собственной семьи. Однако, когда стало известно о его необычном обещании, его уволили, и с тех пор он остается безработным. Жена Рама, Майя Деви, скончалась в 2003 году, но даже тогда он отказался мыться. Спустя годы один из его сыновей умер, но он не нарушил своей клятвы и продолжает воздерживаться от мытья после того, как другой его сын погиб в этом году. Даже если ему не придется искупаться до самой смерти, 62-летний мужчина готов сдержать клятву, которую он дал 22 года назад, если его благородная цель не будет достигнута.
Необычная попытка Дхарамдева Рама положить конец насилию в отношении женщин и животных, а также земельным спорам недавно стала известна в Индии, вызвав журналистское расследование. Репортеры отправились в Байкунтпур, чтобы взять интервью у Рама и ряда местных жителей, все из которых подтвердили, что он не принимал ванну более двух десятилетий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Необычная попытка Дхарамдева Рама положить конец насилию в отношении женщин и животных, а также земельным спорам"
...когда стало известно о его необычном обещании, его уволили, и с тех пор он остается безработным...
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Ну прям, ванны он не принимал. Так в деревне небось тупо нет ванны. Ближайшая ванна у местного махараджи на весь райцентр :-)
Притом этож тропики - там идут такииие дожди.
Да и мытьё у индусов так себе процедура... Формальная больше.
Умывать лицо, мыть руки и другие части тела, не нарушает клятвы относительно ванны и душа.
Так в чем героический подвиг?