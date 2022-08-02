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Житель Индии не мылся 22 года

Житель Индии не мылся 22 года

Автор:
02 августа 2022 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bihar   Ynews   Дхарамдев Рам   Индия   без ванны   гигиена   грязнуля   новости   
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62-летний житель индийской деревни Байкунтпур попал на передовицы индийских газет, когда выяснилось, что он не принимал ванну более двух десятилетий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Bihar   Ynews   Дхарамдев Рам   Индия   без ванны   гигиена   грязнуля   новости   
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15  комментариев
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
И ничего - жив. Немцам в пример.
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1k
no_fate 6 минут назад
В Индии в большинстве случаях лучше не мыться - чище и здоровее будешь, чем плескаться в их речках-вонючках, куда стекается все говно, стоки и еще трупы скидывают.
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16k
Дмитрий 7 минут назад
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2k
Роман Час назад
Интересно, что с ним случилось 22 года назад? Под дождь попал?
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2k
Роман Час назад
Там, таких же - половина Индии.
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18k
Corvus Corax Час назад
Там полстраны вообще никогда не моется...
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Слабак!
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70k
Jora Kykynaher 2 часа назад
Французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в жизни – и то по совету врачей. Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры. Тоже наверное животных любил.
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2k
poбт 3 часа назад
неудивительно
человек старый, еще чтит европейские ценности из колониального прошлого
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Моется тот, кому чесаться лень.
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7k
Mowgley Z ⚔ 3 часа назад
Хитрый жук, нашел-таки благопристойный повод на воде сэкономить.
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30k
Игорь 3 часа назад
житель индийской деревни ... не принимал ванну более двух десятилетий.
==========
Ну прям, ванны он не принимал. Так в деревне небось тупо нет ванны. Ближайшая ванна у местного махараджи на весь райцентр :-)
Притом этож тропики - там идут такииие дожди.
Да и мытьё у индусов так себе процедура... Формальная больше.
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