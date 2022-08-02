Житель Индии не мылся 22 года

Дхарамдев Рам - знаменитость в своей родной деревне Байкунтпур, штат Бихар. Все знают, что он не принимал ванну и даже душ в течение 22 лет, но никто не ругает его за это. Наоборот, ему выказывают всяческое уважение за это решение. А все потому, что 62-летний мужчина поклялся воздерживаться от купания, пока на планете не прекратятся насилие в отношении женщин, земельные споры между мужчинами и убийства невинных животных. Этого еще не произошло, поэтому Дхарамдев продолжает выполнять свою клятву. «В 1975 году я работал на фабрике в Джагдале, в Бенгалии, женился в 1978 году и вел нормальную жизнь, — рассказал Дхарамдев Рам в интервью. - Но в 1987 году я вдруг понял, что земельные споры, убийства животных и зверства в отношении женщин стали происходить чаще. В поисках ответа я обратился к гуру, который взял меня в ученики и вдохновил меня следовать по пути преданности. С тех пор я встал на путь преданности и начал медитировать на Господа Раму».

2022-08-02T10:38:13+03:00