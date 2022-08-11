Весёлая дагестанская свадьба: гости измазали тортом жениха и невесту и выбили им стёкла в доме

Наверное, решили соблюдать местные обычаи. Но слегка перестарались.
Обычная свадьба в Дагестане: счастливые молодожёны режут красивый торт, гости улыбаются и шумно общаются. А потом хватают сладкое лакомство горстями и начинают «гасить» им новоиспечённых супругов. Тем даже пришлось сбежать из комнаты - правда, не помогло. Заодно гости измазали и друг друга. В итоге - только одна малютка разревелась, а так всем понравилось.
Источник:
А затем гости и родня исполнили другой обычай - пришли к дому молодых, чтобы постучаться в окно и попросить курицу. Ну, традиция такая. Хотя они и здесь оказались на шаг впереди и вместо того, чтобы тихонько скрестись в окошко, стали швырять булыжники. А самый ярый приверженец традиций схватил скамью и пошёл на таран.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Холостой не поймёт, женатый не расскажет: пост о свадьбах
- Пошли против системы: забавные свадебные торты
- Страх и ужас современных свадеб, от которого хочется держаться подальше
- Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой
- "Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе
Аллаху акбар из каждого утюга.
не ну уж простите я просто это таким дебилизмом считаю....
к тому же тот приятней съесть!