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Весёлая дагестанская свадьба: гости измазали тортом жениха и невесту и выбили им стёкла в доме

Весёлая дагестанская свадьба: гости измазали тортом жениха и невесту и выбили им стёкла в доме

Автор:
11 августа 2022 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: дагестан   жених   невеста   обычай   окно   свадьба   торт   традиция   
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Наверное, решили соблюдать местные обычаи. Но слегка перестарались.

Обычная свадьба в Дагестане: счастливые молодожёны режут красивый торт, гости улыбаются и шумно общаются. А потом хватают сладкое лакомство горстями и начинают «гасить» им новоиспечённых супругов. Тем даже пришлось сбежать из комнаты - правда, не помогло. Заодно гости измазали и друг друга. В итоге - только одна малютка разревелась, а так всем понравилось.

А затем гости и родня исполнили другой обычай - пришли к дому молодых, чтобы постучаться в окно и попросить курицу. Ну, традиция такая. Хотя они и здесь оказались на шаг впереди и вместо того, чтобы тихонько скрестись в окошко, стали швырять булыжники. А самый ярый приверженец традиций схватил скамью и пошёл на таран.

Источник:

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Метки: дагестан   жених   невеста   обычай   окно   свадьба   торт   традиция   
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17  комментариев
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8k
КОСТЯН 7 часов назад
Эти хоть тортом измазались а не монтажной пеной как некоторые
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−32
Andrey 2 минуты назад
фотку Дроздова уже выкладывали ?
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9k
Juli 3 часа назад
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18k
ЦСКА 3 часа назад
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39k
Сергей 3 часа назад
На месть похоже.
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9k
antonium 4 часа назад
Это не все видео. Они потом еще обычно укутываются в простыни и прыгают на обмазанного горчицей жениха с обрыва. После этого выжившие привязывают за ноги невесту к дереву, а руками она держится за бампер приоры, если оторвется бампер - то хорошая невеста, если ноги, то поспешила замуж. Ну и завершатся свадьба тем, что жениха и невесту сажают в бочку, и сбрасывают в Каспийское море. Это такая первая брачная ночь, проверка чувств и вестибулярного аппарата.
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6k
workmen77 5 часов назад
Хорошо хоть камнями бросали, а могли бы гранаты под руку подвернуться.
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1k
ФЫВАПРОЛ 5 часов назад
Скоро, во всех уголках России.
Аллаху акбар из каждого утюга.
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3k
Дмитрий ! 6 часов назад
Дикари. (с)
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2k
Трям 6 часов назад
Был я на паре дагестанских свадеб. Настоящих, горских, а не на этих, где дикие мудаки в города понаехали, стреляют с текла бьют. Нет там таких традиций. Да, есть там некоторые диковатые моменты для москвича, но нет погромов как в видосе.
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1k
Шапкин 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Александр 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Copycat 7 часов назад
[мат] я думал тольк на западе идиоты считают охренительно забавным испортить торт и измазать в нем человека, а оказывается дагестанцы не отстают от запдных тенденций

не ну уж простите я просто это таким дебилизмом считаю....
к тому же тот приятней съесть!
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2k
sos1960sos 7 часов назад
Выбивать стёкла женихом уже перебор, мне кажется...
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4k
Димка Смола/67 7 часов назад
пИр диких животных )))
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August

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