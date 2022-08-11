Весёлая дагестанская свадьба: гости измазали тортом жениха и невесту и выбили им стёкла в доме

А затем гости и родня исполнили другой обычай - пришли к дому молодых, чтобы постучаться в окно и попросить курицу. Ну, традиция такая. Хотя они и здесь оказались на шаг впереди и вместо того, чтобы тихонько скрестись в окошко, стали швырять булыжники. А самый ярый приверженец традиций схватил скамью и пошёл на таран.