В Дагестане друг жениха приковал его к себе наручниками и забыл ключ

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По традиции на подобных мероприятиях принято красть не только невесту, но и жениха, чтобы требовать выкуп.
Друг пытался предотвратить это, но просчитался. Мужчина забыл, куда убрал ключ, из-за чего танец с невестой выглядел забавно. Как сообщают СМИ, позже ключи все-таки нашли.
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