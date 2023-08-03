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В Дагестане друг жениха приковал его к себе наручниками и забыл ключ

В Дагестане друг жениха приковал его к себе наручниками и забыл ключ

Автор:
03 августа 2023 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Дагестан   жених   ключ   наручники   невеста   свадьба   танец   
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По традиции на подобных мероприятиях принято красть не только невесту, но и жениха, чтобы требовать выкуп.

Друг пытался предотвратить это, но просчитался. Мужчина забыл, куда убрал ключ, из-за чего танец с невестой выглядел забавно. Как сообщают СМИ, позже ключи все-таки нашли.

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Метки: Видео   Дагестан   жених   ключ   наручники   невеста   свадьба   танец   
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8  комментариев
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8k
Роман 48 минут назад
Ну все, попал ))
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48
Jurij Grigorjev 3 минуты назад
первая брачная ночь пройдет без невесты...
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 10 минут назад
Дружаня "молодец".
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26k
Matrosskin 13 минут назад
Совет да любовь ...
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944
ruslan d 17 минут назад
Какая только дичь не происходит на этих мероприятиях ...
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
Наверное надеется на первую брачную ночь. Они такие выдумщики.......
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13k
Ivan Полчаса назад
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11k
Copycat 42 минуты назад
Бавают друзья которые лихи на выдумки) ну зато будет что рассказать)
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