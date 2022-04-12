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Пошли против системы: забавные свадебные торты

Пошли против системы: забавные свадебные торты (18 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:28
Сообщество : Еда
Метки: Еда   жених   креатив   невеста   свадебный торт   свадьба   торт   
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Свадьба — чрезвычайно важное событие, и многие молодожёны мечтают сделать этот день по-настоящему особенным. А это значит, что нужно подойти с фантазией ко всему, даже к свадебному торту!

Разве сможет банальный бисквит с розочками и обручальными кольцами передать всю гамму настроения и увлечений пары? А вот необычные торты, придуманные с душой — очень даже! Давайте полюбуемся на такие кондитерские шедевры.


Мои друзья поженились на Хэллоуин

×
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Да пребудет с тобой любовь

Моя невеста удивила меня тортом в виде норы хоббита

Свадебные коровки вместо обычных фигурок

Галактический торт с ВАЛЛ-И

Что будет, если молодожёны попросят учесть все их увлечения?

В одном торте решили сочетать тему “Гарри Поттера”, Ван Гога и добавить Звезду Смерти из вселенной «Звёздных войн».


Только ты, я и этот гамбургер

Свадьба на Хэллоуин — повод для кондитерских экспериментов

Если уж торт с цветами, то хотя бы с кактусами

Музыкальные вкусы жениха и невеста сошлись идеально

На свадьбу с пляжной темой

Иногда достаточно простого пейзажа

Для рисунка я использовала фото, которое пара сделала во время совместного похода.


Когда женятся фанаты мультфильмов

Уже в мечтах о медовом месяце

Съедобные версии популярных коллекционных фигурок Funko POP

Наконец-то Марио отыскал Принцессу

За такой роскошный торт — 10 баллов Гриффиндору

Что ж, не знаем, каковы эти торты были на вкус, но в красоте им точно не откажешь!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   жених   креатив   невеста   свадебный торт   свадьба   торт   
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