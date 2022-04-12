Пошли против системы: забавные свадебные торты

«Расчленили и закопали». Трагические судьбы королев красоты

При поиске невесты из всех зол выбирают самое красивое

Люди поделились рассказами о нелепых случаях на свадьбе

Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой

Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать

Гостья на свадьбе переплюнула невесту своим откровенным вырезом