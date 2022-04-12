Пошли против системы: забавные свадебные торты

Свадьба — чрезвычайно важное событие, и многие молодожёны мечтают сделать этот день по-настоящему особенным. А это значит, что нужно подойти с фантазией ко всему, даже к свадебному торту!
Разве сможет банальный бисквит с розочками и обручальными кольцами передать всю гамму настроения и увлечений пары? А вот необычные торты, придуманные с душой — очень даже! Давайте полюбуемся на такие кондитерские шедевры.
Мои друзья поженились на Хэллоуин
Да пребудет с тобой любовь
Моя невеста удивила меня тортом в виде норы хоббита
Свадебные коровки вместо обычных фигурок
Галактический торт с ВАЛЛ-И
Что будет, если молодожёны попросят учесть все их увлечения?
В одном торте решили сочетать тему “Гарри Поттера”, Ван Гога и добавить Звезду Смерти из вселенной «Звёздных войн».
Только ты, я и этот гамбургер
Свадьба на Хэллоуин — повод для кондитерских экспериментов
Если уж торт с цветами, то хотя бы с кактусами
Музыкальные вкусы жениха и невеста сошлись идеально
На свадьбу с пляжной темой
Иногда достаточно простого пейзажа
Для рисунка я использовала фото, которое пара сделала во время совместного похода.
Когда женятся фанаты мультфильмов
Уже в мечтах о медовом месяце
Съедобные версии популярных коллекционных фигурок Funko POP
Наконец-то Марио отыскал Принцессу
За такой роскошный торт — 10 баллов Гриффиндору
Что ж, не знаем, каковы эти торты были на вкус, но в красоте им точно не откажешь!
Источник:
АНТИФИШКИ
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