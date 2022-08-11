"Она сама хотела, а он согласился": стали известны подробности убийства порноактрисы Гришман

В Санкт-Петербурге зарезали популярную тиктокершу и порноактирсу Анастасию Гришман. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Подруга девушка заявила, что Анастасия сама попросила своего парня её убить. Мол, жизнь её была очень сложная, а сама этого она сделать не могла.
2 августа 26-летняя Анастасия Гришман, известная под псевдонимом grshmn, перестала выходит на связь. Через несколько дней близкая подруга девушки забила тревогу. Она обратилась в полицию, после чего домой к порноактрисе, живущей на Южном шоссе, приехала полиция. Выломав дверь, полицейские нашли Анастасию в ванной с перерезанным горлом. По словам экспертов, смерть наступила неделю назад.
Позже стало известно, что подруга тиктокерши и порномодели связалась с её парнем Дмитрием.Его знали все друзья Анастасии, вместе парочка снималась в роликах и некоторых фильмах. Дмитрий не стал отрицать факт исчезновения Анастасии и признался, что... лично ее зарезал. Подруга рассказала, что по словам парня, Анастасия сама его попросила.
«Да, он ее убил, и признал это. Я сама в шоке, так как узнала это от него и видела, как его задержали. Но, поймите, тут все сложнее, ведь это была не ссора, не шиза. Так случилось потому, что Настя захотела, а он согласился. У нее была трудная, ужасная жизнь, она сама не могла ее оборвать, многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал», — откровенно призналась подруга.
Позже Следственный комитет опубликовал ролик, на котором Дмитрий рассказывает об убийстве. По версии Дмитрия Чернышова, в день убийства между партнерами произошла ссора, после чего молодой человек нанес ножевые ранения своей возлюбленной и скрылся.
Дмитрию выдвинули обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И мозг её давно протух...
Но как же жить, когда на теле
Нет больше места для татух???
Тимати, принимай челлендж.
А так - показательный случай дарвинизма. "Самовыпиливание" от осознания своей ущербности. И подобного себе, от общества изолировала.
Да простят меня верующие и прочие толерантно-сочувствующие.
Поколение дебилов-тиктокеров!!!
бесполезно расходует ресурсы планеты
У меня не встаёт после увиденного.