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"Она сама хотела, а он согласился": стали известны подробности убийства порноактрисы Гришман

"Она сама хотела, а он согласился": стали известны подробности убийства порноактрисы Гришман

Автор:
11 августа 2022 13:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гришман   актриса   блогерша   интересное   парень   убийство   фото   шиза   
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В Санкт-Петербурге зарезали популярную тиктокершу и порноактирсу Анастасию Гришман. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Подруга девушка заявила, что Анастасия сама попросила своего парня её убить. Мол, жизнь её была очень сложная, а сама этого она сделать не могла.

2 августа 26-летняя Анастасия Гришман, известная под псевдонимом grshmn, перестала выходит на связь. Через несколько дней близкая подруга девушки забила тревогу. Она обратилась в полицию, после чего домой к порноактрисе, живущей на Южном шоссе, приехала полиция. Выломав дверь, полицейские нашли Анастасию в ванной с перерезанным горлом. По словам экспертов, смерть наступила неделю назад.

Позже стало известно, что подруга тиктокерши и порномодели связалась с её парнем Дмитрием.Его знали все друзья Анастасии, вместе парочка снималась в роликах и некоторых фильмах. Дмитрий не стал отрицать факт исчезновения Анастасии и признался, что... лично ее зарезал. Подруга рассказала, что по словам парня, Анастасия сама его попросила.

«Да, он ее убил, и признал это. Я сама в шоке, так как узнала это от него и видела, как его задержали. Но, поймите, тут все сложнее, ведь это была не ссора, не шиза. Так случилось потому, что Настя захотела, а он согласился. У нее была трудная, ужасная жизнь, она сама не могла ее оборвать, многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал», — откровенно призналась подруга.

Позже Следственный комитет опубликовал ролик, на котором Дмитрий рассказывает об убийстве. По версии Дмитрия Чернышова, в день убийства между партнерами произошла ссора, после чего молодой человек нанес ножевые ранения своей возлюбленной и скрылся.

Дмитрию выдвинули обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гришман   актриса   блогерша   интересное   парень   убийство   фото   шиза   
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38  комментариев
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9k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Знаете, может, я скажу грубо - но туда таким и дорога. Чем меньше таких отбросов будет - тем лучше. Что она сделала в своей жизни? Натрахалась до тошноты, признала, что жизнь "ужасна и трудна" - и попросилась на тот свет. Та ради бога! Только воздух чище. Может, подписчицы этой инфузории хоть немного мозгами пораскинут
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4k
Нуи Хусим Минуту назад
Я до сих пор не пойму, почему эти "станки спермосбора" называют актрисами? Может скоро и Оскаров давать будут?
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1k
Kusok 2 часа назад
Тут что-то не сходится. Либо она "попросила" а он "согласился", либо была ссора.
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70k
Максим 4 часа назад
биомусором больше, биомусором меньше. нация не заметит такой потери и даже вздохнет с облегчением.
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1k
svarog19692007 4 часа назад
Да и х...ен с ними обоими !
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2k
Трям 5 часов назад
Как хорошо, что она сдохла! Мир стал чище.
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329
ChePaev 5 часов назад
Парня отпустить и наградить орденом "санитар общества".
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−30
Thomsen 5 часов назад
Жила себе, глотая сперму,
И мозг её давно протух...
Но как же жить, когда на теле
Нет больше места для татух???

Тимати, принимай челлендж.
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1k
Денис Ануфриев 5 часов назад
и на это уё...бище кто то передергивает???
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12k
Кыся 5 часов назад
Елы-палы, не к ночи будет увидено... вот включишь такую порнуху - и всё, год не стоит. И по углам начнешь озираться.
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10k
ScorpionDS 5 часов назад
Видимо она стала взрослеть, поняла что изуродовала себя таким количеством татуировок и вместо того, что бы как-то жить дальше, решила нажать reset ...
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7k
Том Джоуд 5 часов назад
Жалко девку. Мозгов, конешно, не на грош а на полушку, но молодая ить...
А так - показательный случай дарвинизма. "Самовыпиливание" от осознания своей ущербности. И подобного себе, от общества изолировала.
Да простят меня верующие и прочие толерантно-сочувствующие.
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84
Guilty Pleasure 5 часов назад
мир 3банулся, если вот эта %уета может иметь популярность
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2k
Алексей 5 часов назад
И на ЭТО кто-то дрочит? Мама миа, где обычные девушки с чистой кожей и милыми личиками?
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43k
Цыц тут у меня 5 часов назад
Чувствую, дышать немного легче стало.
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10k
insaider 6 часов назад
Её недавно по телеку показывали,рассказывала,что машины скупает стоянками,и в месяц по четыре ляма рубит не напрягаясь. А тут вона как!
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47k
Элек Мек 6 часов назад
И мир стал немного чище.
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4k
kleyman 6 часов назад
Да как на такое дрочить то?
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4k
Димка Смола/67 6 часов назад
Куда мы катимся ??? Это просто УЖАС !!! Вместо помощи и лечения он тупо сжалился и исполнил просьбу, может тебя еще пожалеть???
Поколение дебилов-тиктокеров!!!
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1k
Шапкин 6 часов назад
Порноактриса?
У меня не встаёт после увиденного.
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3k
Дмитрий ! 6 часов назад
"не ссора, не шиза". В итоге шиза и ссора.
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