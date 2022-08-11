"Она сама хотела, а он согласился": стали известны подробности убийства порноактрисы Гришман

Позже стало известно, что подруга тиктокерши и порномодели связалась с её парнем Дмитрием.Его знали все друзья Анастасии, вместе парочка снималась в роликах и некоторых фильмах. Дмитрий не стал отрицать факт исчезновения Анастасии и признался, что... лично ее зарезал. Подруга рассказала, что по словам парня, Анастасия сама его попросила.

«Да, он ее убил, и признал это. Я сама в шоке, так как узнала это от него и видела, как его задержали. Но, поймите, тут все сложнее, ведь это была не ссора, не шиза. Так случилось потому, что Настя захотела, а он согласился. У нее была трудная, ужасная жизнь, она сама не могла ее оборвать, многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал», — откровенно призналась подруга.