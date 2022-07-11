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Кэмерон Диаз призналась, что в 90-х годах перевозила запрещённые вещества в Марокко

Кэмерон Диаз призналась, что в 90-х годах перевозила запрещённые вещества в Марокко

Автор:
11 июля 2022 08:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Камерон Диаз   актриса   деньги   интересное   марокко   откровение   фото   шоу бизнес   
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До того как стать всемирно известной актрисой Кэмерон Диаз была моделью. В то время у девушки совсем не было денег и приходилось выкручиваться. В интервью актриса рассказала, как однажды даже стала участницей переправки запрещённых веществ из Парижа в Марокко.

Кэмерон Диаз дала большое интервью в связи с выходом нового фильма. Актриса рассказала, как жила до славы. В 1990-е годы Кэмерон жила в Париже и была бедна. Хоть она и подрабатывала моделью, но денег не хватало. Однажды ей предложили перевезти в Марокко некий груз. Не вдаваясь в подробности, будущая звезда согласилась.

«Я была в Париже целый год и не работала ни дня. Я не могла найти хоть какую-нибудь работу, чтобы выжить. Потом нашла кое-что... На самом деле, я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь Богом», — рассказывает о том периоде блондинка.

Кэмерон не знала о том, что перевозит запрещенные вещества, а во время прибытия в аэропорт начала паниковать.

«Это было начало девяностых, и мне дали запертый чемодан, в котором были мои «костюмы». Остановившим ее сотрудникам безопасности она сказала: «Не знаю, это не мое, я понятия не имею, чье», - рассказала Диаз Daily Mail.

Модель чудом избежала заключения, так как сотрудничала с полицией. После этого модель пообещала себе никуда не ввязываться и уехала в Лос-Анджелес.

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В Лос-Анджелесе Кэмерон прошла кастинг для картины, сделавшей ее настоящей звездой — Кэмерон стала напарницей Джима Керри в комедии «Маска». Эта роль сделала её всемирно известной и открыла двери в большое кино. Диаз снялась в фильмах, ставших популярными и полюбившихся разному зрителю: «Ангелы Чарли», «Быть Джоном Малковичем», «Ванильное небо», «Однажды в Вегасе», «Очень плохая училка».

В 2015 году актриса сообщила, что хочет оставить кино. Женщина решила заняться семьёй и посвятить себя дочери. Стало известно, что Диаз приняла решение вернуться в кино после долгих раздумий, сейчас она очень взволнована съемками.

«Джейми Фокс, только ты мог вернуть меня в строй!!! Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — ранее говорила звезда.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Камерон Диаз   актриса   деньги   интересное   марокко   откровение   фото   шоу бизнес   
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сеньор Леонсио Полчаса назад
Кэмерон не знала о том, что перевозит запрещенные вещества, а во время прибытия в аэропорт начала паниковать.(ц)

Потом Вайнштейн в тюрьме умрёт,и они проговариваться начнут,что сами к нему в дом со взломом проникали,чтобы отсосать без очереди.
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