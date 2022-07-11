Кэмерон Диаз призналась, что в 90-х годах перевозила запрещённые вещества в Марокко

Кэмерон Диаз дала большое интервью в связи с выходом нового фильма. Актриса рассказала, как жила до славы. В 1990-е годы Кэмерон жила в Париже и была бедна. Хоть она и подрабатывала моделью, но денег не хватало. Однажды ей предложили перевезти в Марокко некий груз. Не вдаваясь в подробности, будущая звезда согласилась.

«Я была в Париже целый год и не работала ни дня. Я не могла найти хоть какую-нибудь работу, чтобы выжить. Потом нашла кое-что... На самом деле, я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь Богом», — рассказывает о том периоде блондинка.

Кэмерон не знала о том, что перевозит запрещенные вещества, а во время прибытия в аэропорт начала паниковать.

«Это было начало девяностых, и мне дали запертый чемодан, в котором были мои «костюмы». Остановившим ее сотрудникам безопасности она сказала: «Не знаю, это не мое, я понятия не имею, чье», - рассказала Диаз Daily Mail.

Модель чудом избежала заключения, так как сотрудничала с полицией. После этого модель пообещала себе никуда не ввязываться и уехала в Лос-Анджелес.