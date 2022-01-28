В Голицыно мужчина убил соседа, пытаясь выманить несуществующую возлюбленную

В подмосковном Голицыно мужчина на протяжении года добивался девушки, которой не существует. Он обрезал провода в щитке, пил на лестнице, красил дверь краской и донимал соседей. В итоге из квартиры вышел хозяин, и ухажёр напал на него с ножом.
Соседи дома в Голицыно за год многое видели. Никита, местный наркоман, влюбился в несуществующую девушку. Пытаясь добиться её расположения, он стал пакостить: устраивал дебоши, перерезал провода в щитке, красил двери краской, бухал на лестнице. При этом иногда доставалось даже его родственникам - он их бил. Родственники свалили на дачу, а вот у соседей выхода не было.
Парень нигде не работал, перебивался случайными заработками, хотя после школы поступил на бюджетное отделение одного из престижных вузов страны. Но после первого курса юноша был отчислен за кражу: украл из магазина около тысячи рублей, сообщает MK.
В какой-то момент парень решил выманить любимую и перерезал провода в щитке. Из квартиры вышел хозяин - 60-летний мужчина. Никита в порыве гнева ударил его ножом. Мужчина скончался на месте. Испугавшись, убийца сбежал и спрятался в мусорном контейнере.
Сын погибшего рассказал, что убийца и до этого приходил к отцу и звал какую-то девушку, которая якобы жила в квартире пенсионера. Ранее молодой сосед метнул в жену научного работника бутылку.
Отец убийцы заявил, что парень никогда не пробовал наркотики и даже не мог пить пиво.
«То, что он употреблял запрещенные вещества — это полная брехня. Он даже пива не мог выпивать. Он жаловался, что не могу даже банку пива выпить. Выпью, и у меня болит живот. Это 100% за неделю до инцидента было», — сказала Вячеслав Викторович в разговоре с "360".
Сейчас молодой человек задержан — отец заверил, что он сам пришел в правоохранительные органы.
Источник:
Понравилось17
Последнее время просто завалили этой чернухой!