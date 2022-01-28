В Голицыно мужчина убил соседа, пытаясь выманить несуществующую возлюбленную

В какой-то момент парень решил выманить любимую и перерезал провода в щитке. Из квартиры вышел хозяин - 60-летний мужчина. Никита в порыве гнева ударил его ножом. Мужчина скончался на месте. Испугавшись, убийца сбежал и спрятался в мусорном контейнере.

Сын погибшего рассказал, что убийца и до этого приходил к отцу и звал какую-то девушку, которая якобы жила в квартире пенсионера. Ранее молодой сосед метнул в жену научного работника бутылку.

Отец убийцы заявил, что парень никогда не пробовал наркотики и даже не мог пить пиво.

«То, что он употреблял запрещенные вещества — это полная брехня. Он даже пива не мог выпивать. Он жаловался, что не могу даже банку пива выпить. Выпью, и у меня болит живот. Это 100% за неделю до инцидента было», — сказала Вячеслав Викторович в разговоре с "360".

Сейчас молодой человек задержан — отец заверил, что он сам пришел в правоохранительные органы.