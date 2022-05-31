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Фею в киноадаптации "Пиноккио" от Disney сыграет чернокожая безволосая актриса Синтия Эриво

Фею в киноадаптации "Пиноккио" от Disney сыграет чернокожая безволосая актриса Синтия Эриво

Автор:
31 мая 2022 08:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   актриса   дисней   интересное   пинокио   прикол   фильмы   фото   
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Мультфильм "Пиноккио" от Disney видели, наверное, все. Теперь компания решила снять киноадаптацию, в которой фея совсем не похожа на златовласую голубоглазую нежную красавицу. В фильме роль феи исполнит чернокожая актриса, которая к тому же, ещё и будет лысая.

Все мы знаем, что переснимать уже существующие фильмы и мультики — так себе идея. Но когда денег хочется, а ничего нового в голову не приходит, Disney начинает заниматься фигнёй.

В сентябре на экраны выйдет киноадаптация мультика "Пиноккио".

Казалось бы, пускай выходит! Но зрителей больше всего возмутил тот факт, что нежную фею в фильме сыграет довольно грубая чернокожая актриса. К тому же она будет ещё лысая и с длиннющими когтями. Зато в голубеньком платьице.

Картинка из серии: найди отличия. Самое интересное, что сохранили крылышки, голубое платье и даже волшебную палочку. Но вот немного с самой феей промахнулись...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   актриса   дисней   интересное   пинокио   прикол   фильмы   фото   
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4  комментария
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10k
сеньор Леонсио 16 минут назад
Что за мизандрия и неуместный сексизм?! Имхо,в 21 веке железный Майк идеально подошел бы на роль феи!
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39k
Aleksandr 4 минуты назад
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10k
Мистер Фикс 18 минут назад
Чем страшнее - тем моднее
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13k
FatZilla 20 минут назад
Смешны эти возмущённые. Если бы им реально это было важно, то они бы проигнорировали фильм и не смотрели бы его ни в каком виде (даже бесплатно). А так, поворчат и всё равно посмотрят и детей сводят.
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