Фею в киноадаптации "Пиноккио" от Disney сыграет чернокожая безволосая актриса Синтия Эриво

Мультфильм "Пиноккио" от Disney видели, наверное, все. Теперь компания решила снять киноадаптацию, в которой фея совсем не похожа на златовласую голубоглазую нежную красавицу. В фильме роль феи исполнит чернокожая актриса, которая к тому же, ещё и будет лысая.
Все мы знаем, что переснимать уже существующие фильмы и мультики — так себе идея. Но когда денег хочется, а ничего нового в голову не приходит, Disney начинает заниматься фигнёй.
В сентябре на экраны выйдет киноадаптация мультика "Пиноккио".
Казалось бы, пускай выходит! Но зрителей больше всего возмутил тот факт, что нежную фею в фильме сыграет довольно грубая чернокожая актриса. К тому же она будет ещё лысая и с длиннющими когтями. Зато в голубеньком платьице.
Картинка из серии: найди отличия. Самое интересное, что сохранили крылышки, голубое платье и даже волшебную палочку. Но вот немного с самой феей промахнулись...
Источник:
АНТИФИШКИ
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