В центре Москвы киллер застрелил бизнесмена и сфотографировал труп

Пока неизвестно, по каким причинам расправились с бизнесменом. Оганес Камарян уже несколько лет находится в розыске в родной Армении. В 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна. Правда, тогда ничего не получилось.

Причиной убийства могло быть состояние предпринимателя. По данным сервиса «Контур.Фокус», 62-летний Оганес Камарян — основатель холдинга Gavary Group, который производит различную продукцию из полимеров. Семье Камаряна также принадлежит целая фабрика - «Лосино-Петровская кондитерская фабрика», которая производит сладости.