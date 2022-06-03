В центре Москвы киллер застрелил бизнесмена и сфотографировал труп

Вечером 2 июня в Москве был застрелен бизнесмен Оганес Камарян. Мужчина шёл мимо ресторана «Сейджи», когда убийца подбежал сзади, выстрелил в спину жертве. Когда Камарян упал, киллер добил предпринимателя контрольным в голову, сфотографировал труп и убежал. Всё это происходило на глазах 22-летней спутницы бизнесмена.
Судя по всему, киллер был не профессионалом. Убийство было снято камерами видеонаблюдения, да и девушка, которая всё видела, смогла сбежать.
Пока неизвестно, по каким причинам расправились с бизнесменом. Оганес Камарян уже несколько лет находится в розыске в родной Армении. В 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна. Правда, тогда ничего не получилось.
Причиной убийства могло быть состояние предпринимателя. По данным сервиса «Контур.Фокус», 62-летний Оганес Камарян — основатель холдинга Gavary Group, который производит различную продукцию из полимеров. Семье Камаряна также принадлежит целая фабрика - «Лосино-Петровская кондитерская фабрика», которая производит сладости.
Общий оборот семейного бизнеса в 2021 году превысил 1,2 миллиарда рублей. 2 июня Камарян был со своей спутницей - 22-летней Екатериной Поповой.
Девушке удалось сбежать. В дальнейшем ее опросили сотрудники полиции. После общения с полицейскими удалила фотографии из соцсетей и сменила свои имена. Судя по всему, знаменитой девушка становиться не собирается.
UPD: Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы.
24-летний гражданин Армении Айрик Ервандян был задержан около 4 утра и доставлен в ОВД «Хамовники». Сейчас с ним работают следователи, сообщает Readovka.
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АНТИФИШКИ
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А киллер все таки не скотина и не отморозок - убил кого надо и, в отличии от 90-х, не убивал свидетелей всех вокруг .
Идиотское конечно условие в таком деле, но иначе зачем он его фотографировал?
Возможно в даркнете заказ взял и фото является условием перевода оплаты
Кто там говорил про креативность, трудолюбие и успех?
Неплохая парочка.
известность плохо влияет на бизнес.