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В центре Москвы киллер застрелил бизнесмена и сфотографировал труп

В центре Москвы киллер застрелил бизнесмена и сфотографировал труп

Автор:
03 июня 2022 07:47
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Москва   бизнесмен   интересное   киллер   убийство   фото   
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Вечером 2 июня в Москве был застрелен бизнесмен Оганес Камарян. Мужчина шёл мимо ресторана «Сейджи», когда убийца подбежал сзади, выстрелил в спину жертве. Когда Камарян упал, киллер добил предпринимателя контрольным в голову, сфотографировал труп и убежал. Всё это происходило на глазах 22-летней спутницы бизнесмена.

Судя по всему, киллер был не профессионалом. Убийство было снято камерами видеонаблюдения, да и девушка, которая всё видела, смогла сбежать.

Пока неизвестно, по каким причинам расправились с бизнесменом. Оганес Камарян уже несколько лет находится в розыске в родной Армении. В 2013 году он пытался организовать заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна. Правда, тогда ничего не получилось.

Причиной убийства могло быть состояние предпринимателя. По данным сервиса «Контур.Фокус», 62-летний Оганес Камарян — основатель холдинга Gavary Group, который производит различную продукцию из полимеров. Семье Камаряна также принадлежит целая фабрика - «Лосино-Петровская кондитерская фабрика», которая производит сладости.

Общий оборот семейного бизнеса в 2021 году превысил 1,2 миллиарда рублей. 2 июня Камарян был со своей спутницей - 22-летней Екатериной Поповой.

Девушке удалось сбежать. В дальнейшем ее опросили сотрудники полиции. После общения с полицейскими удалила фотографии из соцсетей и сменила свои имена. Судя по всему, знаменитой девушка становиться не собирается.
UPD: Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы.

24-летний гражданин Армении Айрик Ервандян был задержан около 4 утра и доставлен в ОВД «Хамовники». Сейчас с ним работают следователи, сообщает Readovka.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 90-е   Москва   бизнесмен   интересное   киллер   убийство   фото   
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15  комментариев
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21k
albedo 2 часа назад
Прикольно - выходит "бизнес" в Армении до сих пор криминальный из 90-х .

А киллер все таки не скотина и не отморозок - убил кого надо и, в отличии от 90-х, не убивал свидетелей всех вокруг .
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1k
max 2 минуты назад
Катька без айфона осталась.
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1k
КАКАнгел 7 минут назад
не ну правильно сделал. отчитался перед заказчиком , а камеры они сейчас везде.
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380
Владимир Г. Час назад
Интересно, откуда у гореавтора с погонялом "Белая крыса" столько информации. И про Шевчука, и про Лозу... Может потомок Льва Толстого недоделаный?
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243
Javier 2 часа назад
Киллер точно не профи, даже фильмы не смотрит) Нахрена он с телефоном то на дело пошёл?
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25k
SerGProS 2 часа назад
Наворовал, кинул кого-то кого-то подставил.Так бизнес и рос..Пока лишние дырки в голове не появились.
Кто там говорил про креативность, трудолюбие и успех?
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
22 и 62...
Неплохая парочка.
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7
бон ли 2 часа назад
шкура осталась без денежного довольствия
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38k
Александр 2 часа назад
Катюха осталась без папика, трагедия... Ну ничего, камарянов еще много, найдет себе морщинистый )
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711
Тварь 2 часа назад
Прям как в прошлое посмотрел. 90-е возвращаются.
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7
бон ли Тварь 2 часа назад
90-е прошли, а беспредел до сих пор среди нас
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1k
Старичок 3 часа назад
"Судя по всему, знаменитой девушка становиться не собирается."
известность плохо влияет на бизнес.
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