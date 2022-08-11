Как воришка на Тауэр дерзнул замахнуться, и что из этого получилось

Аккуратно изучив картину мира на месте, он понял, что регалии охраняются так себе и решил попробовать.

После того, как английские революционеры в 1649 году пришли к выводу, что король стране, собственно, не нужен, они обезглавили Карла I. И зажила себе страна… Не сказать, чтоб мирно и спокойно. Но символы правителя народу как бы больше и не нужны были в силу отсутствия самого правителя. И королевскую сокровищницу весело разоряли, пуская на продажу драгоценные камни и переплавляя металл на монету.