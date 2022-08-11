Как воришка на Тауэр дерзнул замахнуться, и что из этого получилось

А почему бы и нет? Видимо так рассуждал в 1671 году Томас Блад, решив умыкнуть знаки королевской власти – скипетр, державу и корону.
Аккуратно изучив картину мира на месте, он понял, что регалии охраняются так себе и решил попробовать.
После того, как английские революционеры в 1649 году пришли к выводу, что король стране, собственно, не нужен, они обезглавили Карла I. И зажила себе страна… Не сказать, чтоб мирно и спокойно. Но символы правителя народу как бы больше и не нужны были в силу отсутствия самого правителя. И королевскую сокровищницу весело разоряли, пуская на продажу драгоценные камни и переплавляя металл на монету.
Но монархия была восстановлена в 1660 году. И всю атрибутику для коронации следующего монарха Карла – за номером II пришлось восстанавливать заново. После завершения церемонии правитель дал распоряжение отправить корону, скипетр и державу на хранение в Тауэр. Для надежности.
Впрочем, король рассчитывал больше на порядочность охраны, поскольку средств для этих целей выделялось немного: Карл предпочитал тратить их на симпатичных фавориток. И начальнику охраны сэру Талботу Эдвардсу пришлось как-то выкручиваться своими силами: он стал пускать всех желающих взглянуть на символы королевской власти за небольшую плату. Которая шла в фонд поддержки служащих.
Зная об этом, Томас Блад надел наряд священнослужителя и отправился в Тауэр. Еще и помощницу с собой прихватил, которой стало дурно после экскурсии. Якобы стало. И Эдвардс радушно отвел фальшивую супругу священника в свой кабинет, чтобы та переждала приступ дурноты. Так преступная парочка узнала, как расположены коридоры и переходы, и где базируется охрана.
Спустя пару дней преисполненный благодарности «священник» нанес Эдвардсу визит с предложением дружбы. Некоторый промежуток времени мужчины действительно общались. И Блад даже предложил поженить своего племянника и дочь сэра Талбота.
Для обсуждения деталей предстоящего торжества Блад, его супруга, собственно племянник и парочка друзей, страстно хотевших увидеть атрибуты власти, собрались в башне. Под рясой псевдосвященник спрятал молоток, веревку, мешок и кляп.
Они обезвредили начальника охраны, связали его и выбили решетку, за которой находились сокровища. Корону сплющили, чтобы поместить за пазухой. Скипетр распилили на две половины для удобства выноса, а держава так и просто поместилась в карман. И сошло бы компашке все с рук, если бы не случайность: в гости к отцу в это время решил нагрянуть сын Эдвардса. Воры начали сопротивляться и попытались удрать. Одному из солдат охраны нанесли ранение, начальник получил удар по голове, но сокровища остались на своем месте.
Что удивительно, Карл II лично решил переговорить с похитителем. И не только не наказал дерзкого воришку со всей строгостью, но и даровал Бладу поместье в Ирландии. В соответствии с одной из версий, правитель восхитился дерзостью и безрассудством Томаса. А другая гласит, что король и был заказчиком ограбления, желая таким нехитрым способом залатать дыры в личном бюджете. Как бы там ни было, но Блад до конца дней служил королю в качестве шпиона и информатора.
Источник:
АНТИФИШКИ
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