Ненаследуемый символ княжеской и царской власти

Исторически так сложилось, что символами царской власти на Руси являются держава, скипетр и шапка Мономаха. Но есть еще один предмет, относящийся к этой категории. Менее известный, но не менее важный.
Бармы – это широкое оплечье, украшенное священными изображениями и драгоценными камнями, которое в допетровскую эпоху использовалось правителями при венчании на царство и в других особо важных случаях. Иногда в качестве синонима применяли слово «диадемы».
Изначально под бармами понимались небольшие иконы, затем слово стали использовать для обозначения своего рода ожерелья, собранного из таких иконок. Считается, что бармы впервые преподнёс своему внуку Владимиру Мономаху его дед Константин. Уже тогда конструкцию украшали лики Христа, Богородицы и значимых святых.
Упоминания о них есть в завещаниях многих князей. Но во время феодальной раздробленности бармы воспринимались больше как элемент убранства, часть костюма, хоть и очень ценная. Поэтому они не всегда переходили к старшему княжескому сыну, наследующему престол.
Как символ власти, по мнению историков, оплечье стало использоваться только ближе к концу XV века. В завещании князя Василия Васильевича они упоминаются отдельно от одежды, в контексте с символами власти для старшего наследника – шапкой и поясом.
Упоминание об использовании их в церемонии венчания есть только единичное, в случае с Дмитрием Иоанновичем, которого на княжение венчал дед Иван III.
После начала правления Ивана Грозного бармы стали уже элементом церемонии венчания на царство. В заметках иностранных послов, посещавших тогда Россию, они упоминаются как широкая цепь, украшенная золотом и камнями. По форме конструкция напоминала пелерину, покрывающую плечи и частично грудь и спину будущего монарха.
При Романовых бармы уже перестали передавать по наследству от отца к сыну. Их делали для каждого правителя в индивидуальном порядке. Вероятно потому что по мере развития религиозных воззрений правители обращались к своему небесному покровителю и защитнику. И хотели видеть его изображения при восхождении на престол на этом элементе убранства.
Бармы Михаила Фёдоровича украшают 16 изображений. В те, что привезли из Константинополя для Алексей Михайловича, вшито 7 эмалевых медальонов. Среди которых и покровитель – христианский святой Алексей Человек Божий.
Согласно описи 1642 года, конструкция включала как минимум 45 драгоценных камней, среди которых алмазы, яхонты, изумруды, топазы, жемчуг. Что подтверждает очень и очень солидную стоимость.
Последний раз бармы использовались при венчании на царство Петра I и Ивана V. Пётр упразднил этот элемент, и при короновании своей супруги Екатерины I возложил ей на плечи порфиру – подбитую горностаем мантию, относящуюся к регалиям царской власти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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