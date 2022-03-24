Ненаследуемый символ княжеской и царской власти

Бармы – это широкое оплечье, украшенное священными изображениями и драгоценными камнями, которое в допетровскую эпоху использовалось правителями при венчании на царство и в других особо важных случаях. Иногда в качестве синонима применяли слово «диадемы».

Изначально под бармами понимались небольшие иконы, затем слово стали использовать для обозначения своего рода ожерелья, собранного из таких иконок. Считается, что бармы впервые преподнёс своему внуку Владимиру Мономаху его дед Константин. Уже тогда конструкцию украшали лики Христа, Богородицы и значимых святых.