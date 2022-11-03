В США семье, решившей отпраздновать Хэллоуин, по ошибке доставили гроб с чужим прахом

Гробы, подобные тому, который прибыл американскому семейству, используются для церемоний прощания. Тело помещают в эту домовину в деревянном ящике, а затем вынимают ящик для погребения или кремации.

Сейчас и родственники умершей женщины и семья, захотевшая отметить Хэллоуин, как сообщают СМИ, собираются подать в суд на ритуальное агентство и потребовать компенсации за моральный и материальный ущерб. Хотя вообще не ясно, с чего возмущаются любители ужасных праздников. Реалистично же отметили, что не так?