В США семье, решившей отпраздновать Хэллоуин, по ошибке доставили гроб с чужим прахом

Семья в США решила арендовать гроб для празднования Хэллоуина, но получила не совсем то, что ожидала.
В качестве реквизита для домашней вечеринке семейству доставили настоящий гроб, в котором удивленные американцы нашли прах, личные вещи (свидетельство о смерти, номер социального страхования и браслет из больницы.) и, кроме прочего, даже фотографию женщины-покойницы.
Ошеломленные таким поворотом дела, во-первых, попытались найти родственников умершей, а во-вторых, стали спешно звонить в агентство, подогнавшее им гроб. Там заявили, что, дескать, простите-извините, но мы не виноваты: несколько месяцев назад из ритуальной службы буквально похитили несколько гробов, которые не успели передать семьям погибших.
Гробы, подобные тому, который прибыл американскому семейству, используются для церемоний прощания. Тело помещают в эту домовину в деревянном ящике, а затем вынимают ящик для погребения или кремации.
Сейчас и родственники умершей женщины и семья, захотевшая отметить Хэллоуин, как сообщают СМИ, собираются подать в суд на ритуальное агентство и потребовать компенсации за моральный и материальный ущерб. Хотя вообще не ясно, с чего возмущаются любители ужасных праздников. Реалистично же отметили, что не так?
Источник:
АНТИФИШКИ
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