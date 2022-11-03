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В США семье, решившей отпраздновать Хэллоуин, по ошибке доставили гроб с чужим прахом

В США семье, решившей отпраздновать Хэллоуин, по ошибке доставили гроб с чужим прахом

Автор:
03 ноября 2022 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Хэллоуин   видео   гроб   день всех святых   ошибка   ритуальное агентство   суд   ужастики   
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Семья в США решила арендовать гроб для празднования Хэллоуина, но получила не совсем то, что ожидала.

В качестве реквизита для домашней вечеринке семейству доставили настоящий гроб, в котором удивленные американцы нашли прах, личные вещи (свидетельство о смерти, номер социального страхования и браслет из больницы.) и, кроме прочего, даже фотографию женщины-покойницы.


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Ошеломленные таким поворотом дела, во-первых, попытались найти родственников умершей, а во-вторых, стали спешно звонить в агентство, подогнавшее им гроб. Там заявили, что, дескать, простите-извините, но мы не виноваты: несколько месяцев назад из ритуальной службы буквально похитили несколько гробов, которые не успели передать семьям погибших.



Гробы, подобные тому, который прибыл американскому семейству, используются для церемоний прощания. Тело помещают в эту домовину в деревянном ящике, а затем вынимают ящик для погребения или кремации.


Сейчас и родственники умершей женщины и семья, захотевшая отметить Хэллоуин, как сообщают СМИ, собираются подать в суд на ритуальное агентство и потребовать компенсации за моральный и материальный ущерб. Хотя вообще не ясно, с чего возмущаются любители ужасных праздников. Реалистично же отметили, что не так?

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Хэллоуин   видео   гроб   день всех святых   ошибка   ритуальное агентство   суд   ужастики   
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2  комментария
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zlopisec 44 минуты назад
Агентству надо предложить в качестве компенсации пострадавшей семье бесплатную кремацию прямо сейчас....
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Бритва 47 минут назад
надеюсь, желание праздновать хелоуин у них после этого отпало.
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