Родители судятся с брошенной дочерью за ее отказ помочь брату

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Китайская пара, бросившая свою дочь, когда она была совсем малышкой, внезапно снова появилась в ее жизни спустя десятилетия. Узнав, что она хорошо обеспечена, они попросили у нее купить жилье для брата.
Чжан было всего 2 года, когда ее родители решили, что больше не могут ее воспитывать, и отдали ее на попечение родственников. С тех пор они почти не общались с ней. 29-летняя женщина всегда считала семью воспитавшей ее тетки своей биологической. Именно по этой причине она недавно использовала часть своих сбережений, чтобы помочь двоюродному брату, которого она считает своим братом, купить квартиру. Однако она никак не ожидала, что ее щедрость вдруг заставит ее биологических родителей вспомнить о ней, чтобы попросить ее купить квартиру и для ее биологического брата.
Биологические родители Чжан, которые также живут в Гуанчжоу, потребовали, чтобы она позаботилась об их сыне, которого они овоспитывали сами, несмотря на финансовые трудности. Когда молодая женщина отказалась, они подали иск в местный суд, требуя 500 000 юаней (72 000 долларов США) в качестве «родительского содержания».
Недавно китайский суд вынес противоречивый вердикт, вызвавший возмущение в китайских социальных сетях. Он постановил, что, хотя Чжан не была обязана дарить имущество своему взрослому биологическому брату или иным образом помогать ему финансово, по закону она была обязана содержать своих родителей.
Сыновняя почтительность имеет большое значение в Китае, и в законе четко указано, что все взрослые дети обязаны оказывать поддержку своим биологическим родителям, независимо от того, выполняли ли они свои родительские обязанности. По сути, если они дали вам жизнь, вы должны поддерживать их, когда вырастете, если их доход не покрывает потребности повседневной жизни. В данном конкретном случае суд постановил, что Чжан нужно было договориться с ее биологическими родителями о сумме, подлежащей выплате в качестве алиментов.
Биологические родители Чжан, которые также живут в Гуанчжоу, потребовали, чтобы она позаботилась об их сыне, которого они овоспитывали сами, несмотря на финансовые трудности. Когда молодая женщина отказалась, они подали иск в местный суд, требуя 500 000 юаней (72 000 долларов США) в качестве «родительского содержания».
Недавно китайский суд вынес противоречивый вердикт, вызвавший возмущение в китайских социальных сетях. Он постановил, что, хотя Чжан не была обязана дарить имущество своему взрослому биологическому брату или иным образом помогать ему финансово, по закону она была обязана содержать своих родителей.
Сыновняя почтительность имеет большое значение в Китае, и в законе четко указано, что все взрослые дети обязаны оказывать поддержку своим биологическим родителям, независимо от того, выполняли ли они свои родительские обязанности. По сути, если они дали вам жизнь, вы должны поддерживать их, когда вырастете, если их доход не покрывает потребности повседневной жизни. В данном конкретном случае суд постановил, что Чжан нужно было договориться с ее биологическими родителями о сумме, подлежащей выплате в качестве алиментов.
Вердикт вызвал возмущение в сети, причем подавляющее большинство комментариев были критическими в адрес родителей Чжана. «Они вампиры? Отец высосал кровь сестры, а теперь они с женой хотят высосать кровь из дочери», — написал один человек. «Так повезло, что Чжан не выросла в своей семье. Они ужасные!», — прокомментировал кто-то еще.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Исключение - отца суд лишил родительских прав, когда ребенок был еще маленьким. Именно поэтому наши суды лишают родительских прав очень неохотно. Чтоб потом выплату пенсий повесить на выросших детей.
Насчет Китайских законов - не знаю.
Зы: Лишение биологического отца родительских прав не избавляет того от обязанности платить алименты.
Зы:Зы: Если ребенок инвалид, например даун - алименты на него назначаются пожизненно.
Зы:Зы:Зы: Если разводятся супруги, не успевшие завести совместных детей, но один из супругов инвалид, второго обяжут пожизненно платить алименты на содержание инвалида. Всё для того, чтоб нашей Родине поменьше отрывать от себя бедной.
Но с другой стороны, хочется верить, что дети должны помогать родителям, а родители детям. Но я в этом плане оптимист, при том продолжаю верить, хотя часто по работе сталкиваюсь с обратным.
При лишении родительских прав по суду и передачи ребенка, родители теряют очень много с точки зрения законодательства.
Соглашение изначально правовой акт, который может быть в различных сферах и различной же формой утверждения или регистрации.
Я Вам больше скажу, если настолько любопытны, даже нотариальное соглашение можно будет оспорить и подать на алименты. Но Вы ведь пытается "сохранить лицо", после того как сели в лужу?)
Вы читать не умеете или что?)
По заседаниям? Знаете, я иногда вижу уборщиков, они часто бродят по помещениям в суде. Может тоже думают, что они ходят по заседаниям, как думаете?)
А хотите добью Ваши "знания"? Откройте ст. 90 Семейного кодекса, там еще написано, что даже супруги драгу от друга могут требовать алименты)