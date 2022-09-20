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Родители судятся с брошенной дочерью за ее отказ помочь брату

Родители судятся с брошенной дочерью за ее отказ помочь брату

Автор:
20 сентября 2022 13:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   алименты   брошенная   нахлебники   отцы и дети   родители   суд   удивительное рядом   
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Китайская пара, бросившая свою дочь, когда она была совсем малышкой, внезапно снова появилась в ее жизни спустя десятилетия. Узнав, что она хорошо обеспечена, они попросили у нее купить жилье для брата.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   алименты   брошенная   нахлебники   отцы и дети   родители   суд   удивительное рядом   
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16  комментариев
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1k
xannar Час назад
У нас тоже есть обязанность содержать родителей, и похожие случаи есть, когда выросшие в приёмных семьях дети зачем-то пытаются найти биологических родителей или родного папашу, сбежавшего ещё во время беременности. Находят каких-то алкашей, а те через суд оформляют алименты. А че, удобно.
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5k
livaneth 24 минуты назад
Нормальные родители заботятся о своих детях. Нормальные дети, выросшие у нормальных родителей заботятся о своих постаревших отцах и матерях. Государственные законы регулируют ненормальные случаи. В России регулируют так, как это выгодно государству Российскому. То есть биологического отца заставят платить алименты, независимо от того, хотел ли он этого ребенка. Достигшего совершеннолетия ребенка заставят платить алименты нетрудоспособному отцу, в независимости от того, помогал ли этот алкоголик ребенка растить.
Исключение - отца суд лишил родительских прав, когда ребенок был еще маленьким. Именно поэтому наши суды лишают родительских прав очень неохотно. Чтоб потом выплату пенсий повесить на выросших детей.
Насчет Китайских законов - не знаю.
Зы: Лишение биологического отца родительских прав не избавляет того от обязанности платить алименты.
Зы:Зы: Если ребенок инвалид, например даун - алименты на него назначаются пожизненно.
Зы:Зы:Зы: Если разводятся супруги, не успевшие завести совместных детей, но один из супругов инвалид, второго обяжут пожизненно платить алименты на содержание инвалида. Всё для того, чтоб нашей Родине поменьше отрывать от себя бедной.
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А.Берестенко Полчаса назад
А слупить с родителей за 27 лет алименты за содержание дочери?
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11k
Максим Полчаса назад
Совесть как по китайский?
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9k
Б.Касторский Час назад
Тут все очень спорно. Конечно наше законодательство в этом плане справедливо. Если родители не отказывались от ребенка и содержали, то основания для алиментов есть. Если отказались? Прекращаются и возможные последствия. Так кстати и при разводе бывает, когда родитель отказывается от оплаты алиментов.
Но с другой стороны, хочется верить, что дети должны помогать родителям, а родители детям. Но я в этом плане оптимист, при том продолжаю верить, хотя часто по работе сталкиваюсь с обратным.
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