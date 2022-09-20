Родители судятся с брошенной дочерью за ее отказ помочь брату

Чжан было всего 2 года, когда ее родители решили, что больше не могут ее воспитывать, и отдали ее на попечение родственников. С тех пор они почти не общались с ней. 29-летняя женщина всегда считала семью воспитавшей ее тетки своей биологической. Именно по этой причине она недавно использовала часть своих сбережений, чтобы помочь двоюродному брату, которого она считает своим братом, купить квартиру. Однако она никак не ожидала, что ее щедрость вдруг заставит ее биологических родителей вспомнить о ней, чтобы попросить ее купить квартиру и для ее биологического брата.

Биологические родители Чжан, которые также живут в Гуанчжоу, потребовали, чтобы она позаботилась об их сыне, которого они овоспитывали сами, несмотря на финансовые трудности. Когда молодая женщина отказалась, они подали иск в местный суд, требуя 500 000 юаней (72 000 долларов США) в качестве «родительского содержания».

Недавно китайский суд вынес противоречивый вердикт, вызвавший возмущение в китайских социальных сетях. Он постановил, что, хотя Чжан не была обязана дарить имущество своему взрослому биологическому брату или иным образом помогать ему финансово, по закону она была обязана содержать своих родителей.

Сыновняя почтительность имеет большое значение в Китае, и в законе четко указано, что все взрослые дети обязаны оказывать поддержку своим биологическим родителям, независимо от того, выполняли ли они свои родительские обязанности. По сути, если они дали вам жизнь, вы должны поддерживать их, когда вырастете, если их доход не покрывает потребности повседневной жизни. В данном конкретном случае суд постановил, что Чжан нужно было договориться с ее биологическими родителями о сумме, подлежащей выплате в качестве алиментов.