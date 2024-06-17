Легендарный рак и альфа-хищник океана

А еще у него необычное зрение и супер сила мутанта.
Знакомьтесь, это Рак-богомол. Про этого рака слышали уже многие, но он настолько легендарен, что писать о нём можно бесконечно много.
Рак-богомол относится к типу Членистоногие, из отряда Ротоногие, в который входит более 10 видов ракообразных.
Местом обитания этого рака являются Индийский и Тихий океан. Предпочитает жить в норе, которую он роет самостоятельно. Своё жилище строит рядом с камнями и кораллами, ведь они служат отличным укрытием.
Рак-богомол вырастает в среднем до 20 сантиметров в длину. Окраска сильно отличается в зависимости от вида.
Например, Павлиний рак-богомол имеет яркую окраску с металлическим отливом. Одной из особенностей этого рака является его необычное зрение. К примеру, человек воспринимает всего 3 канала цвета: красный, синий и зелёный. В то время как Рак-богомол имеет 12-канальное цветовое зрение, что позволяет ему воспринимать ультрафиолетовое излучение.
А еще Павлиний рак-богомол имеет клешни, которые способны наносить быстрые сокрушающие удары. Скорость атаки клешней составляет 80 км/час, это самый быстрый удар среди всех животных планеты. Сила удара доходит до 1500 Ньютонов, что позволяет с лёгкостью разбивать раковины моллюсков и панцири крабов.
Особое строение конечностей делает их прочными и износостойкими. Наружный слой клешни состоит из хитиновых нанофибрилл, которые уложены "спиралью". Такое покрытие прочнее обычного, потому что спиралевидная структура лучше рассеивает энергию.
Другой вид, полосатый рак-богомол, обладает копьевидными ногочелюстями. Он охотится из засады, выжидая подходящего момента. Когда добыча окажется на близком расстоянии, рак пронзает её с молниеносной скоростью.
Как и другие виды Раков-богомолов, он питается моллюсками, креветками и мелкими рыбками. Сам же рак становится жертвой крупных хищных рыб и кальмаров. Большую часть жизни раки проводят в своей норе, где отдыхают от трудовых будней.
Во время периода размножения самец ухаживает за самкой, исполняя некое подобие танца. После оплодотворения самка выпускает до 50 тысяч икринок, которые она вынашивает в течении двух месяцев. Икринки самка держит у себя под брюхом, из-за чего она не может охотится, пока из них не вылупятся детёныши. Иногда самец может приносить пищу самке, чтобы она не голодала.
Когда рачки вылупятся, они поднимаются на поверхностные слои воды и живут среди планктона, а когда повзрослеют, они спускаются на дно. Через 8-10 лет рачки достигают половой зрелости. Срок жизни Рака-богомола составляет 20 лет.
Рак-богомол часто становится жертвой рыбаков из-за их большого спроса среди гурманов. Некоторые виды раков находятся в Красной книге и имеют охранный статус. Несмотря на это, браконьеры продолжают отлавливать Раков-богомолов ради вкусного мяса.
Источник:
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