Легендарный рак и альфа-хищник океана

Знакомьтесь, это Рак-богомол. Про этого рака слышали уже многие, но он настолько легендарен, что писать о нём можно бесконечно много.

Рак-богомол относится к типу Членистоногие, из отряда Ротоногие, в который входит более 10 видов ракообразных.

Местом обитания этого рака являются Индийский и Тихий океан. Предпочитает жить в норе, которую он роет самостоятельно. Своё жилище строит рядом с камнями и кораллами, ведь они служат отличным укрытием.