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Легендарный рак и альфа-хищник океана

Легендарный рак и альфа-хищник океана

Автор:
17 июня 2024 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Рак-богомол.   животные   интересно   океан   рак   факты   фото   
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А еще у него необычное зрение и супер сила мутанта.

Знакомьтесь, это Рак-богомол. Про этого рака слышали уже многие, но он настолько легендарен, что писать о нём можно бесконечно много.

Рак-богомол относится к типу Членистоногие, из отряда Ротоногие, в который входит более 10 видов ракообразных.

Местом обитания этого рака являются Индийский и Тихий океан. Предпочитает жить в норе, которую он роет самостоятельно. Своё жилище строит рядом с камнями и кораллами, ведь они служат отличным укрытием.

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Рак-богомол вырастает в среднем до 20 сантиметров в длину. Окраска сильно отличается в зависимости от вида.

Например, Павлиний рак-богомол имеет яркую окраску с металлическим отливом. Одной из особенностей этого рака является его необычное зрение. К примеру, человек воспринимает всего 3 канала цвета: красный, синий и зелёный. В то время как Рак-богомол имеет 12-канальное цветовое зрение, что позволяет ему воспринимать ультрафиолетовое излучение.

А еще Павлиний рак-богомол имеет клешни, которые способны наносить быстрые сокрушающие удары. Скорость атаки клешней составляет 80 км/час, это самый быстрый удар среди всех животных планеты. Сила удара доходит до 1500 Ньютонов, что позволяет с лёгкостью разбивать раковины моллюсков и панцири крабов.

Особое строение конечностей делает их прочными и износостойкими. Наружный слой клешни состоит из хитиновых нанофибрилл, которые уложены "спиралью". Такое покрытие прочнее обычного, потому что спиралевидная структура лучше рассеивает энергию.


Другой вид, полосатый рак-богомол, обладает копьевидными ногочелюстями. Он охотится из засады, выжидая подходящего момента. Когда добыча окажется на близком расстоянии, рак пронзает её с молниеносной скоростью.

Как и другие виды Раков-богомолов, он питается моллюсками, креветками и мелкими рыбками. Сам же рак становится жертвой крупных хищных рыб и кальмаров. Большую часть жизни раки проводят в своей норе, где отдыхают от трудовых будней.


Во время периода размножения самец ухаживает за самкой, исполняя некое подобие танца. После оплодотворения самка выпускает до 50 тысяч икринок, которые она вынашивает в течении двух месяцев. Икринки самка держит у себя под брюхом, из-за чего она не может охотится, пока из них не вылупятся детёныши. Иногда самец может приносить пищу самке, чтобы она не голодала.

Когда рачки вылупятся, они поднимаются на поверхностные слои воды и живут среди планктона, а когда повзрослеют, они спускаются на дно. Через 8-10 лет рачки достигают половой зрелости. Срок жизни Рака-богомола составляет 20 лет.

Рак-богомол часто становится жертвой рыбаков из-за их большого спроса среди гурманов. Некоторые виды раков находятся в Красной книге и имеют охранный статус. Несмотря на это, браконьеры продолжают отлавливать Раков-богомолов ради вкусного мяса.

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Метки: Рак-богомол.   животные   интересно   океан   рак   факты   фото   
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Parizhanka
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