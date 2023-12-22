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Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане

Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане

Автор:
22 декабря 2023 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Рукоплав пятнистый   в мире   интересно   океан   под водой   существо   факты   фото   
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Этих замечательных существ за всю историю Земли видели всего три раза. Так что гость у нас сегодня редкий не только по степени необычности своей наружности, но и в прямом смысле слова редкий.


Впервые его обнаружили учёные в мае 1997 года у берегов Австралии, неподалёку от Большого Барьерного рифа. Второй раз существо попалось на глаза людям спустя почти четверть века в 2021 году. И, наконец, совсем недавно, в сентябре 2023 года оно снова было встречено (нет, не бурными овациями) дайверами, вооружёнными камерами для подводной съёмки.

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Учёные долгое время разбирались к какому роду его отнести, и, наконец, определились, присвоив ему видовое имя Chirodectes maculatus, что в вольной трактовке можно перевести на русский как "Рукоплав пятнистый".

Так что же это за чудо такое (и с чем его едят, если посчастливится найти)? – спросите вы. Известно о нём не так уж и много.

Итак, род хиродектес, единственным представителем которого является наш герой, относится к семейству хиродропидов, которые в свою очередь относятся к целому классу существ, известных как кубомедузы. Как вы можете догадаться, этот класс назван слиянием двух слов "куб" и "медуза". Большинство медуз этого класса, действительно имеют форму колокола в виде куба, а не привычных нам "зонтиков", которыми представлены медузы из наших широт.

Кубомедузы имеют довольно сложное строение и первое, что их отличает от прочих медуз – они довольно активные и умелые пловцы, которые умеют не только быстро плыть, но и менять направление, изменяя форму подкупольного отверстия и направление реактивной струи, вызванной сокращениями их мышц.

У нашего рукоплава под куполом находятся четыре основания, из которых выходят пучки щупалец – настоящие батареи, заряженные по самое "не хочу" стрекательными клетками.

Другой интересно особенностью, отличающей кубомедуз от прочих, является хорошо развитое зрение и нервная система. Это уже не тупой мешок с желе, бесцельно болтающийся в океане по воле течений. Это организм уже оснащён органом равновесия и органом зрения, состоящим из шести глаз, два из которых устроены сложно, имеют роговицу, линзу и сетчатку, а также способны различать несколько цветов.

Эти медузы видят дайвера, и осознают потенциальную опасность, тут же уплывая от него. Так же у кубомедуз есть зачатки полового поведения и подобие брачных игр.

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Метки: Рукоплав пятнистый   в мире   интересно   океан   под водой   существо   факты   фото   
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182
ruslan d Полчаса назад
Красивая штука
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8k
vasilykopkov Полминуты назад
Китайцам с японцами не показывайте.
А то из редчайшего станет вымершим...
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