Редчайшее в мире существо, которое третий раз встретилось в океане

Учёные долгое время разбирались к какому роду его отнести, и, наконец, определились, присвоив ему видовое имя Chirodectes maculatus, что в вольной трактовке можно перевести на русский как "Рукоплав пятнистый".

Так что же это за чудо такое (и с чем его едят, если посчастливится найти)? – спросите вы. Известно о нём не так уж и много.