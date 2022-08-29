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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6641 пост • 747 подписчиков подписаться
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Новый фильм с Чулпан Хаматовой запретили к прокату в России

Новый фильм с Чулпан Хаматовой запретили к прокату в России

Автор:
29 августа 2022 15:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Валерий Меладзе   Захар Прилепин   Ингеборга Дапкунайте   Концерт   Чулпан Хаматова   возвращение   заграница   
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О причинах такого решения никто не сообщил - высказался только Захар Прилепин.

Премьера «Просточеловека» была запланирована на 25 августа. Его показали на Международном Московском кинофестивале, но в прокат не пустили. Об этом сообщил Захар Прилепин и посетовал, что это лишь временная мера:

С Захаром заочно согласна Ингеборга Дапкунайте. В феврале она заявляла, что ей следовало покинуть Россию ещё раньше:

«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий».

А теперь говорит, что «её неправильно поняли»:

«Прошло достаточно много времени, поэтому я начинаю говорить. Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому.

Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать «никогда»? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить «никогда», но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения».

Её слова прокомментировал Виктор Добронравов:

«Фальшь с ее стороны была все это время. Есть и другие уважаемые люди, которые стыдятся, что они русские. У меня, собственно, вопрос — почему вы все еще здесь? Все просто объясняется — люди в России зарабатывают большие деньги. Очень большие. А тратят за границей!».

Косвенно это подтверждается возвращением Аллы Пугачёвой:

И «камбеком» Валерия Меладзе. Он уже успел дать концерт в московском клубе:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алла Пугачёва   Валерий Меладзе   Захар Прилепин   Ингеборга Дапкунайте   Концерт   Чулпан Хаматова   возвращение   заграница   
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22  комментария
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12k
кира Час назад
Запретить им въезд в Россию при наличии Российского гражданства не могут, а вот наложить запрет на выступления - вполне. Ввести высокие штрафы для организаторов концертов бегунков. Кстати, я не понимаю, почему это до сих пор не сделано.
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19k
Вишенка Крокодилова 4 минуты назад
"уважаемые люди, которые стыдятся, что они русские"???
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335
Максим Макашев 18 минут назад
как говорится - УМЕРЛА, ТАК УМЕРЛА. Ибо НЕ*УЙ
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36k
Mamin Sibiriak 22 минуты назад
При взгляде на Хаматову создаётся впечатление, что она с мокрыми волосами йобнулась на морозе головой об стену.
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27k
koleos72 22 минуты назад
А прилепин это певец или актёр? Может шоумэн?
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108
Александр Час назад
Потому что страна терпил! Сказали о России в уничижительной форме, а также о народе, истории , - лишить гражданства и пусть концертики дают в "свободной" Европе.
Спать спокойно будет страна, когда Пугачева будет одна и не получать деньги от той страны, которая ее кормила ВСЮ ЖИЗНЬ и в которую она со своим "мужем" плюнули из Израиля......
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14k
Роман Час назад
Творческие люди в России используют любую ситуацию лишь бы попиариться.
Плач про запреты, гонения и цензуру - очень выгодный бизнес.
Правда 99% из них бесталанные пустозвоны, но это уже другая история.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хватит их пиарить! Нам это совершенно безразлично. Кстати, а где этот фильм можно скачать? (Друг спрашивает).
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6k
klop 2 часа назад
Интересно Меладзе в клубе своей жене Брежневой, песню посвящает?
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Это вот это?

Саша живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой, вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему. Постепенно он узнает, что его мама живет очень тяжело и тревожно, пытаясь вместе со своей пожилой матерью, бабушкой Саши, решать финансовые проблемы, которые усугубляются с каждым днем все сильнее.

В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор уехать в красивую, но чужую страну или остаться дома и наконец узнать себя.
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4k
CCR 2 часа назад
Мрази.
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28k
Владимир 2 часа назад
Оно ещё и фильмы снимает?
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496
Иннoгeнтий Владимир Час назад
Странно ... живёт в деревне и кино снимает.
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752
Arti 2 часа назад
Чулпан с литовского переводится как сосун чего-то кожанного
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August

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