Новый фильм с Чулпан Хаматовой запретили к прокату в России

О причинах такого решения никто не сообщил - высказался только Захар Прилепин.
Премьера «Просточеловека» была запланирована на 25 августа. Его показали на Международном Московском кинофестивале, но в прокат не пустили. Об этом сообщил Захар Прилепин и посетовал, что это лишь временная мера:
С Захаром заочно согласна Ингеборга Дапкунайте. В феврале она заявляла, что ей следовало покинуть Россию ещё раньше:
«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий».
А теперь говорит, что «её неправильно поняли»:
«Прошло достаточно много времени, поэтому я начинаю говорить. Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому.
Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать «никогда»? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить «никогда», но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения».
Её слова прокомментировал Виктор Добронравов:
«Фальшь с ее стороны была все это время. Есть и другие уважаемые люди, которые стыдятся, что они русские. У меня, собственно, вопрос — почему вы все еще здесь? Все просто объясняется — люди в России зарабатывают большие деньги. Очень большие. А тратят за границей!».
Косвенно это подтверждается возвращением Аллы Пугачёвой:
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И «камбеком» Валерия Меладзе. Он уже успел дать концерт в московском клубе:
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АНТИФИШКИ
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Спать спокойно будет страна, когда Пугачева будет одна и не получать деньги от той страны, которая ее кормила ВСЮ ЖИЗНЬ и в которую она со своим "мужем" плюнули из Израиля......
Плач про запреты, гонения и цензуру - очень выгодный бизнес.
Правда 99% из них бесталанные пустозвоны, но это уже другая история.
Саша живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой, вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему. Постепенно он узнает, что его мама живет очень тяжело и тревожно, пытаясь вместе со своей пожилой матерью, бабушкой Саши, решать финансовые проблемы, которые усугубляются с каждым днем все сильнее.
В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор уехать в красивую, но чужую страну или остаться дома и наконец узнать себя.