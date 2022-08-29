Новый фильм с Чулпан Хаматовой запретили к прокату в России

«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий».

А теперь говорит, что «её неправильно поняли»:

«Прошло достаточно много времени, поэтому я начинаю говорить. Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому.

Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать «никогда»? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить «никогда», но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения».

Её слова прокомментировал Виктор Добронравов: