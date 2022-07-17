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"Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов

"Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов

Автор:
17 июля 2022 10:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Манукян   белый список   звезды   общественная палата   политика   сво   чичерина   шоу бизнес   
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В противовес "черному списку" нерукопожатных журналист Манукян показал перечень, в котором собраны фамилии артистов, доказавших преданность России.

С начала спецоперации в СМИ то и дело говорят об артистах, несогласных с геополитикой России. Журналист Вадим Манукян уверен: пора менять риторику и больше уделять внимания тем, кто не стыдится быть россиянином.


"Считаю, что необходимо концентрироваться не на «черных списках» предателей, а на «белых списках» патриотов», — пояснил свою позицию Манукян. Журналист подчеркнул, что лояльных к действиям РФ на Украине много, и этот список может и должен постоянно пополняться.


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А пока по его мнению среди достойных селебрити, которые и на словах, и на деле доказали преданность Родине, значатся следущие артисты:

Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Чичерина, Юта, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Дмитрий Харатьян, Марина Майко, Лев Лещенко, Валерия, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков-старший, Владимир Пресняков-младший, Shaman, Денис Майданов, Олег Газманов, Родион Газманов, Александр Маршал, Анита Цой, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Полина Агуреева, Сергей Безруков, Сергей Маховиков, Евгений Петросян, Иван Охлобыстин, Федор Добронравов, Владимир Машков, Ян Осин, Виктория Черенцова, Игорь Наджиев, Игорь Демарин, Саша Круглова, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Певцов, Вадим Самойлов, Зара, Жасмин, Тарзан, Марина Бриз, ЮрКисс, Елена Север, Лена Катина, Алексей Гоман, Марк Тишман, Юлия Плаксина, Аглая Шиловская, Аскар Абдразаков, Олег Шаумаров, Стас Старовойтов, «Любэ», «Земляне», «СПБ», «Reflex», «Todes».


В отличие от своих коллег, которые выпрыгивают из штанов, пытаясь на западе создать образ "правильного русского", а потому поливают грязью Россию, артисты из этого списка своими делами не кичатся, а просто делают всё, что в их силах: дают благотворительные концерты и на собранные гонорары закупают и отправляют гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР, выезжают с выступлениями на передовую, поддерживают раненых в госпиталях.


Манукян на своей странице в ВК сообщил, что Общественная палата поддержала предложенный им список артистов-патриотов. "Также в ОП РФ призвали дать ему официальный статус, «зеленый свет» артистам из этого списка на ТВ и радио, государству их поддержать, в том числе и грантами, а также включать их в сборные концерты", - пояснил журналист.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Манукян   белый список   звезды   общественная палата   политика   сво   чичерина   шоу бизнес   
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5  комментариев
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12k
Alex 14 минут назад
А мне кажется что надо писать и о врагах. Слишком много их развелось и никто, по сути их не гоняет. Вот пример, после денацификации в Виннице:
https://forum-v3.sakh.com/?sub=1901808https://forum-v3.sakh.com/?sub=1901808
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−38
prilja vlad 6 секунд назад
Хороший список тупых мразей для бана!
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119
Александр Шевченко Минуту назад
Грустно это всё, не хотелось бы раскола общества и хотелось бы что бы с каждым мнением считались, ну или хотя бы прислушивались. Не всё в чёрном белом цвете в жизни.

Ссылка youtu.be
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9k
Dabus 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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27k
lem02 3 минуты назад
А кто такой "Манукян"?
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