"Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов

С начала спецоперации в СМИ то и дело говорят об артистах, несогласных с геополитикой России. Журналист Вадим Манукян уверен: пора менять риторику и больше уделять внимания тем, кто не стыдится быть россиянином.

"Считаю, что необходимо концентрироваться не на «черных списках» предателей, а на «белых списках» патриотов», — пояснил свою позицию Манукян. Журналист подчеркнул, что лояльных к действиям РФ на Украине много, и этот список может и должен постоянно пополняться.