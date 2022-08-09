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Когда придумал себе прическу, а люди почему-то разбегаются

Когда придумал себе прическу, а люди почему-то разбегаются

Автор:
09 августа 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не удалось   под горшок   прически   смешно   страхолюдины   стрижки   
861
33
Придумать стильную, современную прическу, которая к тому же пойдет к лицу владельца, - задача, с которой справится не каждый стилист. Поэтому, когда люди сами начинают придумывать себе необычные стрижки, для окружающих это может закончиться ночными кошмарами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не удалось   под горшок   прически   смешно   страхолюдины   стрижки   
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6  комментариев
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25k
SerGProS Час назад
А где "чёткий поцик"?

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8k
Потапыч 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Vad 42 минуты назад
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4k
Copycat 2 часа назад
Ну я типа тоже себе придумал прическу) по бокам под насадку 6ку, сзади внизу под 6ку и плавный переход снизу вверх до 12й, а на макушке гдето сантиметров 4-5 волос оставить

смотрится норм и лично для меня основной плюс в том что не надо расчесываться, просто проводишь рукой по волосам и все нормально лежит и ты не паришься)
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