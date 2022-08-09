Когда придумал себе прическу, а люди почему-то разбегаются

Придумать стильную, современную прическу, которая к тому же пойдет к лицу владельца, - задача, с которой справится не каждый стилист. Поэтому, когда люди сами начинают придумывать себе необычные стрижки, для окружающих это может закончиться ночными кошмарами.

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Выйду ночью в парикмахерскую с конем 0 Источник:

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Хорошо мне с челочкой? 0 Источник:

Корейский джаз 0 Источник:

Одна окраска на двоих 0 Источник:

П - Патриотка 0 Источник:

Когда парикмахер не только подстриг, но еще и напугал 0 Источник:

Пимпочка 0 Источник:

Когда отслужил в армии вполсилы 0 Источник:

Средневековье в тренде 0 Источник:

Хоть что-то в жизни весело 0 Источник:

Ручка для переноски 0 Источник:

Кажется, у нее сзади Воландеморт 0 Источник:

Работник бэк-энда 0 Источник:

В душе я морковь 0 Источник:

Мыться не пробовали? 0 Источник:

Нет, я не лысый, я другой 0 Источник:

Когда попросил парикмахера постричь лесенкой 0 Источник:

Троллит 0 Источник:

Тигрица, полная контрастов 0 Источник:

Пасхалочка 0 Источник:

Зигзаг МакКряк 0 Источник:

Готы ждут субботы 0 Источник:

Русалочка наоборот 0 Источник:

Радуга на макушке 0 Источник:

Фантазер 0 Источник:

Когда волосы наращивал парикмахер-дальтоник 0 Источник:

Сразу видно человека из шоу-бизнеса 0 Источник:

Королева пауков 0 Источник:

Шапочка 0 Источник:

Яркая индивидуальность 0 Источник:

Готовимся к Пасхе 0 Источник: