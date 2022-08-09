Когда придумал себе прическу, а люди почему-то разбегаются

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Придумать стильную, современную прическу, которая к тому же пойдет к лицу владельца, - задача, с которой справится не каждый стилист. Поэтому, когда люди сами начинают придумывать себе необычные стрижки, для окружающих это может закончиться ночными кошмарами.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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смотрится норм и лично для меня основной плюс в том что не надо расчесываться, просто проводишь рукой по волосам и все нормально лежит и ты не паришься)
Дёшево, не совсем лысый(голова не мёрзнет под кондиционером) и причёсываться не надо.
везет людям с красивой формой черепа)