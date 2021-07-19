Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль

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Коллекци предметов, которые не удались по жизни. Осторожно, может пойти кровь из глаз.
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Вакуумная упаковка для мягких игрушек в подарок - практично, но, пожалуй, такой подарок и обидеть может
Если бы существовал конкурс на самую уродливую ресторанную еду, у этих наггетсов с пастой и томатным пюре был бы шанс
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(Virginia Tech - на ковриках можно разглядеть логотип VT).
Помню сам жил в общаге, частенько в коридоре происходило что-то "интересное" и обязательно каждый второй высовывал голову из дверей, чтобы посмотреть. А кто живет на втором ярусе? представляю, как им каждый раз по лестнице бегать, поэтому им сделали балкончики. Отзывы тех кто там учился очень положительные, в этом коридоре проходили одни из самых крутых вечеринок.
Так что идея не такая уж и бредовая. Я бы хотел студентом жить в такой общаге.
да ну. общий смысл тот же, но это как раз тот случай, когда дословно лучше - для девочек с холодными руками и горячей грудью.