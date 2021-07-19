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Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль

Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль (31 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   дизайн   забавно   не получилось   не удалось   неудачи   смешно   странные вещи   
5187
31
Коллекци предметов, которые не удались по жизни. Осторожно, может пойти кровь из глаз.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   забавно   не получилось   не удалось   неудачи   смешно   странные вещи   
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Это студенческая общага местного политеха в Блэксбурге, штат Вирджиния.
(Virginia Tech - на ковриках можно разглядеть логотип VT).
Помню сам жил в общаге, частенько в коридоре происходило что-то "интересное" и обязательно каждый второй высовывал голову из дверей, чтобы посмотреть. А кто живет на втором ярусе? представляю, как им каждый раз по лестнице бегать, поэтому им сделали балкончики. Отзывы тех кто там учился очень положительные, в этом коридоре проходили одни из самых крутых вечеринок.
Так что идея не такая уж и бредовая. Я бы хотел студентом жить в такой общаге.

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1k
вася васильев 9 минут назад
Это нихрена не панк-рок! Это российская эстрада!!!
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286
Макс Дорошенко 21 минуту назад
Кхм, лет уже как 25-ть назад, я бы дал хороший лавэ за такие ковбойские сапоги потеряшки-коняшки. Да, определённо, я был бы самым чётким дембелем в одесском военном округе. Стопудово. )))
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6k
Trenzel2003 22 минуты назад
Просто кто то в ОКЕ пер**л.
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185
Bigg Trenzel2003 9 минут назад
В случае переворота, как колобок, будет катиться далеко и долго
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4k
jfk 38 минут назад
Комментарий к фото
Может это штаны для жарких парней...
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4k
jfk 43 минуты назад
Комментарий к фото
это ж когда пернул в оке, старый прикол
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5k
schmubu Час назад
< Теплый свитер для горячих девчонок
да ну. общий смысл тот же, но это как раз тот случай, когда дословно лучше - для девочек с холодными руками и горячей грудью.
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12k
U55R Час назад
Комментарий к фото
По этой логике, он вообще всех не любит.
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40k
Raush Час назад
Кстати насчет силикагеля... где-то в начале 90ых, прихожу к другу в гости, а они там пиво с орешками пьют, а орешки эти тогда только в продаже начали появляться. Ну, кидают мне пачку, я открываю и пакетик этот выкладываю, потому как уже знал, что это. Они мне, ты чего это в орешки не положил? Я говорю, нахрена это же от влаги и т.д.. Они смотрят на меня охреневшими глазами и говорят, что высыпали в орешки и съели... Думали приправа.
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29
Старый Dead Raush Час назад
В 90-е частенько такие истории слышать приходилось. И надпись DO NOT EAT не каждый был способен перевести.
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