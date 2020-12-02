FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11147 постов • 2474 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Не прическа, а трагедия!

Не прическа, а трагедия! (36 фото)

Автор:
02 декабря 2020 17:57
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   косорукий цирюльник   парикмахерские неудачи   прически   смешно   стриженый черт   стрижки   юмр   
3307
36
И как только обладатели этих адских причесок ухитрились так изуродовать свои головы? Такое случайно не получится, тут талант нужен!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: забавно   косорукий цирюльник   парикмахерские неудачи   прически   смешно   стриженый черт   стрижки   юмр   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
SSD 2 часа назад
Если тебе нравится - стригись, как хочешь. Думать о том, что о тебе подумают другие - последнее дело. Сам себя стригу со школы уже лет 25-30 точно. Часто по синьке... Ваще пофиг. Красавчик)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Николаевич 15 минут назад
Не прическа, а трагедия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) 20 стрижек и причесок для парней, которым захотелось стать звездой "на раёне" 20 стрижек и причесок для парней, которым захотелось стать звездой "на раёне" Панорамные фото, в которых что-то пошло не так Панорамные фото, в которых что-то пошло не так Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги Немецкая овчарка не устояла под натиском банды веселых корги У этих людей день был куда хуже, чем у тебя! У этих людей день был куда хуже, чем у тебя! Художница из Питера публикует комиксы про жизнь и родительство Художница из Питера публикует комиксы про жизнь и родительство
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

233879



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Россия в девяностые
3
387
Россия в девяностые
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
1
220
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пузырь безопасности: индусы из Tata Motors продают продезинфицированные автомобили
0
3
Пузырь безопасности: индусы из Tata Motors продают продезинфицированные автомобили
Психология экстрима: почему люди увлекаются экстремальными видами спорта?
0
17
Психология экстрима: почему люди увлекаются экстремальными видами спорта?
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#подборка#кино#авария#автомир#звезды#смешно#готовка
#юмор#россия#интересное#еда#люди#дтп#авто авария#сша#актер#дети
#интересно#факты#животные#знаменитости#разное#забавно#автомобили#позитив#в мире#москва

На что жалуетесь?

Вернуться