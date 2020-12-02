Не прическа, а трагедия!

И как только обладатели этих адских причесок ухитрились так изуродовать свои головы? Такое случайно не получится, тут талант нужен!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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