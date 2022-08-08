Самые сложные пазлы, которые сломают мозг кому угодно

Иногда полезно загрузить мозг какими-то новыми задачками или головоломками. Кто-то особенно любит собирать паззлы - это тоже хороший вызов для мозга и полезное времяпровождение. Посмотрим на самые сложные пазлы, которые только можно собрать - а вам слабо решиться на такие?

0

Пазл из 1000 деталей от дизайнера Клеменса Хабихта 0 Источник:

×

×

Галактический пазл 0 Источник:

А вы бы решились? 0 Источник:

3D-пазл 0 Источник:

Луна 0 Источник:

Бассейн 0 Источник:

Собрали бы такой? 0 Источник:

0 Источник:

Пазл в виде газона 0 Источник:

Пародия на "Звездную ночь" ван Гога 0 Источник:

Марс 0 Источник:

Цветная мандала 0 Источник:

Сломай себе мозг - собери пазл "Линии" 0 Источник:

Радужный пазл 0 Источник:

Суккуленты 0 Источник:

Белый пазл с миниатюрными 1000 деталями 0 Источник:

"Где Уолли?" 0 Источник:

Галактика Небула 0 Источник:

Пчелиные соты 0 Источник:

Шестерёнки 0 Источник:

Далматинцы - 500 деталей 0 Источник:

Оптическая иллюзия 0 Источник:

Солнце 0 Источник:

Вселенная 0 Источник:

Болты и гайки 0 Источник:

Астрологический пазл 0 Источник:

Земля 0 Источник:

Чёрно-белый лес 0 Источник:

Звездное небо 0 Источник:

Узорчатая стрекоза 0 Источник:

Карта Вселенной 0 Источник:

Драже 0 Источник:

Собери пингвинов! 0 Источник: