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Самые сложные пазлы, которые сломают мозг кому угодно

Самые сложные пазлы, которые сломают мозг кому угодно

Автор:
08 августа 2022 21:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: головоломки   интересное   мозаики   мозайка   паззл   пазлы   подборка   развлечения   сложно   фото   
1248
35
Иногда полезно загрузить мозг какими-то новыми задачками или головоломками. Кто-то особенно любит собирать паззлы - это тоже хороший вызов для мозга и полезное времяпровождение. Посмотрим на самые сложные пазлы, которые только можно собрать - а вам слабо решиться на такие?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: головоломки   интересное   мозаики   мозайка   паззл   пазлы   подборка   развлечения   сложно   фото   
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10  комментариев
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Офигеть. Какое терпение нужно иметь...
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368
Карл АнтонПолднев 2 часа назад
Берегите нервы! :)))))))
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11k
? ? ? 4 минуты назад
пазлы для сборки под аминазином и галоперидолом.
иначе глазик будет дергатся и кардиограмма испортится..
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23k
Ватаку Накомоде Час назад
Белые - для фанатов «Тетради смерти»?)
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2k
ДК Час назад
Некоторые в этом списке ну очень, очень сложные (ни за что бы не брался их собирать), но вот некоторые (особенно радужные) совершенно тривиальны, т.к. сразу понятно в каком районе каждай кусочек находится. Некоторые - средние (Галактика, Вселенная, Астрология).
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613
Александр Потёмкин 2 часа назад
Помнится, лет 5 мне было, подарили мне привезённые то ли с Франции, то ли с Бельгии пазлы... Сюжет - какие-то то ли мушкетёры, то рыцари... Кинулся собирать... Всё по периметру собрал, осталась где-то четверть, середина... Бл@, не могу найти нужное! Начал злиться, истерить... Пришла на помощь мама - тоже не может найти нужное! И только когда вмешался Батя ( кандидат физ.мат наук)... Выяснилось, что это либо раздолбайство работников фабрики, либо супер-трупер троллинг - оставшиеся фигурки идеально подходили, но на них был какой-то морской пейзаж!
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Главное не просто сложность пазла а чтобы было красиво в конце.
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82k
parallax 2 часа назад
Ссылка m.vk.com
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