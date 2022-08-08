Самые сложные пазлы, которые сломают мозг кому угодно

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Иногда полезно загрузить мозг какими-то новыми задачками или головоломками. Кто-то особенно любит собирать паззлы - это тоже хороший вызов для мозга и полезное времяпровождение. Посмотрим на самые сложные пазлы, которые только можно собрать - а вам слабо решиться на такие?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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иначе глазик будет дергатся и кардиограмма испортится..