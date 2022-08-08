Казнённая за любовь: печальная история прекрасной восточной принцессы

Главной слабостью саудита была обожаемая внучка Мишааль. Девочка с пеленок ни в чем не знала отказа: игрушки, наряды, развлечения. Малышке было позволено все. Дед даже не стал противиться, когда юная красавица возжелала получить образование, и разрешил родителям отправить Мишааль в Ливан на учебу.

Там нравы были более свободными. 19-летнюю принцессу сопровождала армия прислужников. Казалось бы, что плохого могло случиться? А случилась любовь…