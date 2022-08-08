Казнённая за любовь: печальная история прекрасной восточной принцессы

Их законы и нравы нам кажутся непонятными. Безусловно, осуждать правила восточного мира европейцам нет смысла. Но от такой вопиющей жестокости на глаза наворачиваются слёзы.
В мультфильме о приключениях Аладдина султан изображен эдаким добряком. И хотя изначально отношений своей дочери с простолюдином из народа он не одобрял, потом растаял душой, оценил качества ухажера любимой Жасмин и дал добро на любовь.
К действительности эта красивая сказка не имеет отношения. И доказательством служит история принцессы Мишааль. Ее дедом был старший брат правителя Саудовской Аравии Халида Мухаммед ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Почему он не занял трон, как требуют правила престолонаследия? Дело в том, что мужчина был известен настолько жестоким нравом, который усугубляло пристрастие к спиртному, что родственники потребовали от него отказаться от трона.
Главной слабостью саудита была обожаемая внучка Мишааль. Девочка с пеленок ни в чем не знала отказа: игрушки, наряды, развлечения. Малышке было позволено все. Дед даже не стал противиться, когда юная красавица возжелала получить образование, и разрешил родителям отправить Мишааль в Ливан на учебу.
Там нравы были более свободными. 19-летнюю принцессу сопровождала армия прислужников. Казалось бы, что плохого могло случиться? А случилась любовь…
Девушка полюбила юношу по имени Халид аш-Шаира аль-Мухалхал, позабыв о долге перед семьей и страной: по возвращении она должна была стать женой собственного двоюродного брата. Халид не был парнем из народа, а был сыном посла Саудовской Аравии в Ливане. Но по меркам королевской семьи был представителем черни, которому не позволялось приблизиться к принцессе на расстояние десятка метров.
Что самое поразительное, Мишааль не собиралась проявлять строптивость и перечить воле родных. Получив диплом, он вернулась домой, чтобы выйти замуж за выбранного родными принца. Но кто-то из слуг сообщил Мухаммеду, что девушка обесчестила род, оставшись наедине с мужчиной несколько раз.
Дед пришел в бешенство и потребовал суда. На взгляд европейца, это даже проступком нельзя считать. Но по законам шариата это бесчестие, а наказание за него – смерть. Мишааль пришла в ужас и попыталась бежать, имитировав смерть и разбросав на берегу свои вещи. Она оделась как мужчина и поехала в аэропорт. Но сотрудники задержали девушку до приезда именитых родственников.
Процесс был закрытым, поэтому доподлинно неизвестно, признала ли принцесса свою вину. Или же нашлись свидетели проступка, как того требует закон. Но приговор был суров и однозначен: смерть. Казнь была публичной. На глазах народа 15 июля 1977 года девушке надели на голову мешок и выстрелили в голову. А ее возлюбленному не даровано было милости быстрой смерти. Ему должны были отсечь голову. А поскольку привести приговор в исполнение вызвался один из родственников Мишааль, который профессиональным палачом не был, то справиться с задачей он смог только с пятого удара…
Мухаммеда как-то спросили, заслужила ли его любимица такой кары. Тот равнодушно пожал плечами и ответил, что ему достаточно было пребывания девушки наедине с мужчиной в одной комнате. После казни Мишааль положение женщин в Саудовской Аравии значительно ухудшилось, а специальная религиозная полиция начала патрулировать места, где могли пересечься мужчины и женщины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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