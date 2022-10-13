Кто и как расплачивался с долгами Высоцкого после его смерти

«Делаю мужу укол, и все, все в порядке». Высоцкий опробовал метод. И он оказался действенным. Но с другой стороной медали. Новая зависимость оказалась еще более страшной.

Артист ушел из жизни 25 июля 1980 года. И, несмотря на славу, признание и успешность, оставил многотысячные долги. Отвечать по которым пришлось родным, друзьям и жене. Может, он и занялся бы делами, зная, что конец близок, чтобы не оставлять этот груз. Но о том, что ты смертен, в молодом возрасте особенно не задумываешься.