Кто и как расплачивался с долгами Высоцкого после его смерти

Все знают, что последние месяцы жизни Владимир Семенович боролся с наркотической зависимостью. Подсел он из-за добродушной, но недалекой медсестры, которая как-то посоветовала морфий в качестве средства от похмелья при алкогольной зависимости.
«Делаю мужу укол, и все, все в порядке». Высоцкий опробовал метод. И он оказался действенным. Но с другой стороной медали. Новая зависимость оказалась еще более страшной.
Артист ушел из жизни 25 июля 1980 года. И, несмотря на славу, признание и успешность, оставил многотысячные долги. Отвечать по которым пришлось родным, друзьям и жене. Может, он и занялся бы делами, зная, что конец близок, чтобы не оставлять этот груз. Но о том, что ты смертен, в молодом возрасте особенно не задумываешься.
Друзьям и родным он дарил роскошные подарки. И эта душевная щедрость была у него с детства. Отдать дорогую игрушку приятелю, подарить любимый велосипед другу – это все было в стиле Володи.
Когда появились большие деньги благодаря спектаклям и концертам, количество «друзей» вокруг барда резко выросло. И он спокойно раздавал заработанное. Даже термин специальный придумал: «дни раздачи денежных знаков».
Проходили действа в ресторане Всесоюзного театрального общества (ВТО). Куда стягивались лентяи и халявщики разных мастей, желавшие получить трешку из рук любимого артиста.
Жене бард преподносил шубы, драгоценности и другие дорогие вещи. Баловал и себя: приобрел два БМВ, которые регулярно разбивал. На починку тоже требовались немалые деньги.
Строительство дачи, импортная одежда, поездки за рубеж и бессчетное количество розданных просто так денег привели к тому, что после его смерти остались долги на 37 тыс. рублей.
Столь солидный долг образовался почти что одномоментно: для строительства дачи Высоцкий по случаю купил дорогие, но качественные стройматериалы. Всей суммы в наличии не было. И он занял деньги у друзей: у кого 3, у кого 5 тысяч. Список кредиторов потом обнаружили в письменном столе поэта.
Одним из первых в нем значился друг скульптор Зураб Церетели. Позднее тот рассказал, что Володя чуть ли не каждый день вспоминал о долге и обещал его вернуть, как только получит гонорар. Церетели оборачивал все в шутку, говорил, что между друзьями не может быть расчетов. Последний такой разговор состоялся за 10 дней до смерти Высоцкого.
Вскоре после смерти родные принесли скульптору пачку денег. Но тот наотрез отказался их брать, сказав, что когда умирает друг, то в его семью несут деньги, а не выносят их оттуда.
Денег, полученных от продажи автомобилей, хватило, чтобы покрыть все долги покойного. Хотя среди псевдодрузей Высоцкого периодически еще возникали распри: находились желающие откусить кусок пожирнее от наследства поэта. Как часто и бывает, горе показало, что человек, которому ты верил как себе, вполне может оказаться «и не друг, и не враг, а – так».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Радиационная халатность: как США потеряли ядерную бомбу во льдах Гренландии
- История Кричащего Ремуса, или Как король бутлегеров убил жену и вышел сухим из воды
- 17 старинных фотографий, которые показывают загадочную сторону истории
- Британец нашел себя в коллекционировании пауков
- Мстительные осы, сирень от диабета и другие интересные факты об окружающем нас мире