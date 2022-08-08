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"Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили": Максим Галкин в Юрмале на латышском языке высмеял россиян

"Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили": Максим Галкин в Юрмале на латышском языке высмеял россиян

Автор:
08 августа 2022 08:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Латышский   Юмор   галкин   интересное   смищно   фото   шавка   шоу бизнес   юрмала   
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Максим Галкин накануне выступил с концертом в Юрмале, где высмеивал россиян. Местным фотографам запретили снимать само мероприятие и после него. Сам Галкин в какой-то момент перешёл на латышский язык и принялся смеяться над русскоязычными гостями.

Выступление Максима Галкина в Юрмале многим не понравилось. 46-летний юморист в какой-то момент начал изъясняться на латышском языке, опасаясь, что россияне в зале следят за ним и в будущем могут использовать его высказывания на остроактуальные политические темы.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - заявил Галкин.

Пришедшие на концерт россияне были разочарованы такой выходкой. Многие посчитали такой поступок просто недостойным.

"Мда, никакой чести и уважение к родине!"

"Максим, ты так разочаровал нас..."

"Домой придёт, ему Пугачёва люлей выдаст за такие выходки"


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Латышский   Юмор   галкин   интересное   смищно   фото   шавка   шоу бизнес   юрмала   
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29  комментариев
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6k
Sanar 3 часа назад
Я Русский и вообще не понимаю тупых извращенцев, которые ходят на концерты этого куска дерьма и ещё платят за это
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11k
Александр 4 минуты назад
Мда... Тут даже тазик с цементом на ногах не поможет утонуть...
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2k
Pioner76 10 минут назад
Етот средство от беременности Родину продал. Продаст и Латвию. Гоните нахер его.
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573
ВЛАДИМИР 13 минут назад
Эх Галкин, Галкин.
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4k
просто Дмитрий 19 минут назад
И ничего тут экстра-ординарного, когда еврей за границей ( в Латвии) поносит русских....
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13k
banzai7 Час назад
Что вы все о нём пишите? Умер Максим, да и бог с ним.
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−196
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
ещё чуть и до корпоративов в бане опустится...
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−53
кузовок 2 часа назад
а в чем он не прав?
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11k
Андрей А 2 часа назад
"Пришедшие на концерт россияне были разочарованы такой выходкой. Многие посчитали такой поступок просто недостойным. "Мда, никакой чести и уважение к родине!" "Максим, ты так разочаровал нас..."
Даже долбойобы, которые пришли на концерт этого шута без Родины и флага, что-то стали подозревать.
Дошутится максимка
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151
HalloFreeSpace 2 часа назад
А типа русские , которые там живут латышского не знают ?
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7k
ron 3 часа назад
Поняли? у галкина своя война, и он на нее вышел в полном обмундировании. Вот только его умишка не хватает понять, что с каждой его "победой" его аудитория (=доходы) сокращается в разы.

Ну и разумеется, его невдомек, что русские, живущие в Латвии, легко понимают, что там изрыгает этот недоумок на полу-латышском. А если это сделано специально, то см. выше.
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
Мне вот интересно, а что "россияне" делали у него на концерте? Ну это же как в навоз с головой прыгнуть.
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10k
Алексей 3 часа назад
ХАНДОН
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8k
KAUSTIC 3 часа назад
Шалава , одним словом...
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5k
Том Сойер 3 часа назад
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26k
Ваня 3 часа назад
хватит постить говно на фишках!!!
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7k
Trenzel2003 3 часа назад
Пусть только сунется обратно, в Россию. Тварь! Лично закидаю тухлыми яйцами. Если встречу.
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3k
GROMOZEKA 3 часа назад
Шути, Максимка, шути.
Главная твоя шутка, это положение в котором ты оказался.
Вот мы и посмеемся над тобой
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17k
Александр 3 часа назад
Когда Кевин Спейси проявился как гомик - это меня разочаровало. Хороший актёр, и такая каша у него в голове.
Когда же Галкин проявился - это меня в целом обрадовало. И человек говно, и определился так, что вся страна его узнала. Гомик он или нет - мне не важно. Главное, что теперь хоть знаю, что он просто п*дар с некрофильными наклонностями.
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25k
blus 3 часа назад
Собака лает, караван идёт.
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509
Аристарх Севидов 4 часа назад
Некрофил
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151
HalloFreeSpace Аристарх Севидов 2 часа назад
Геронтофил
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