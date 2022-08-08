"Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили": Максим Галкин в Юрмале на латышском языке высмеял россиян

Максим Галкин накануне выступил с концертом в Юрмале, где высмеивал россиян. Местным фотографам запретили снимать само мероприятие и после него. Сам Галкин в какой-то момент перешёл на латышский язык и принялся смеяться над русскоязычными гостями.
Выступление Максима Галкина в Юрмале многим не понравилось. 46-летний юморист в какой-то момент начал изъясняться на латышском языке, опасаясь, что россияне в зале следят за ним и в будущем могут использовать его высказывания на остроактуальные политические темы.
"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - заявил Галкин.
Пришедшие на концерт россияне были разочарованы такой выходкой. Многие посчитали такой поступок просто недостойным.
"Мда, никакой чести и уважение к родине!"
"Максим, ты так разочаровал нас..."
"Домой придёт, ему Пугачёва люлей выдаст за такие выходки"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже долбойобы, которые пришли на концерт этого шута без Родины и флага, что-то стали подозревать.
Дошутится максимка
Ну и разумеется, его невдомек, что русские, живущие в Латвии, легко понимают, что там изрыгает этот недоумок на полу-латышском. А если это сделано специально, то см. выше.
Главная твоя шутка, это положение в котором ты оказался.
Вот мы и посмеемся над тобой
Когда же Галкин проявился - это меня в целом обрадовало. И человек говно, и определился так, что вся страна его узнала. Гомик он или нет - мне не важно. Главное, что теперь хоть знаю, что он просто п*дар с некрофильными наклонностями.
Галкин - продажная мразь без стыда и совести.Вскоре станет именем нарицательным всего дешевого продажного.