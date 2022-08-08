"Они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили": Максим Галкин в Юрмале на латышском языке высмеял россиян

Выступление Максима Галкина в Юрмале многим не понравилось. 46-летний юморист в какой-то момент начал изъясняться на латышском языке, опасаясь, что россияне в зале следят за ним и в будущем могут использовать его высказывания на остроактуальные политические темы.

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", - заявил Галкин.