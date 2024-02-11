"Почти в каждой семье есть такой дедушка". В Германии составили список известных немцев, имеющих предков с нацистским прошлым

Как повторяет оправдание дипломата Bild, в попытке выкатить хоть какой-то антикриз на тему данной истории Бербок заявила, что дедушка якобы только после десятилетий молчания просто сказал ей в 90-х: «Я был в вермахте». Это, конечно, звучит мило, но в вермахт с 1939-1945 было призвано больше двух десятков миллионов человек, и вряд ли кого-то из немцев удивит или шокирует история, что его дед служил. Так, на минуточку, у всех. А вот «безоговорочными нацистами» предки были далеко не у всех - анализирует Readovka.

На запрос BILD в МИД Германии ответили, что

Министр иностранных дел не была знакома с этими документами.

Вальдемар никогда не рассказывал родным о службе. В автобиографии Бербок писала, что первый муж её бабушки погиб в апреле 1945 года при обороне Кёнигсберга (Калининграда). О деде Вальдемаре она рассказывала, что в январе 1945 года он служил в Даммфорштадте (Слубице) и Франкфурте-на-Одере.

Вишенкой на торте статьи стал риторический вопрос: "Был ли дед Бербок больше чем просто солдат?"

Но оказалось, что "Её дедушка унёс ответ в могилу".

В могилу унёс Bild немецкую журналистику, а документы явно говорят, каким «простым» офицером был Вальдемар, - констатирует Readovka.