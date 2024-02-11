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"Почти в каждой семье есть такой дедушка". В Германии составили список известных немцев, имеющих предков с нацистским прошлым

"Почти в каждой семье есть такой дедушка". В Германии составили список известных немцев, имеющих предков с нацистским прошлым

Автор:
11 февраля 2024 22:20
Сообщество : Факты
Метки: Анналена Бербок   Германия   вермахт   нацисты   немцы   предки   
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На прошедшей неделе немецкие СМИ выдали базу. Оказывается, дедушка главы МИД Германии Аннелены Бербок был офицером вермахта и нацистом. Но виновата во всем всё равно "российская пропаганда", которая "использует нацистское прошлое деда главы МИД Германии для её очернения".

Когда неделю назад журналист Марсель Райф выступал в Бундестаге в День памяти жертв Холокоста, глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла сдержать слёз. Все СМИ Германии опубликовали фото, на котором Бербок утирает глаза платочком.

Сразу после этого, несколько журналов , в частности BILD, а также Bunte опубликовали досье на её деда Вальдемара (1913-2016). Выяснилось, что во Вторую мировую тот служил в Вермахте инженером по ремонту зенитных орудий. В 1944 году его наградили крестом «За военные заслуги». В документах сказано, что полковник Бербок был «безоговорочный национал-социалист», читал «Майн кампф»* (* книга признана экстремистской и запрещена к распространению на территории России) и стоит «полностью на почве национал-социализма». Сотрудники архива, у которых журналисты запросили комментарий, отметили, что это традиционные формулировки из личных дел тех времён, которые встречаются «почти всегда».

Как повторяет оправдание дипломата Bild, в попытке выкатить хоть какой-то антикриз на тему данной истории Бербок заявила, что дедушка якобы только после десятилетий молчания просто сказал ей в 90-х: «Я был в вермахте». Это, конечно, звучит мило, но в вермахт с 1939-1945 было призвано больше двух десятков миллионов человек, и вряд ли кого-то из немцев удивит или шокирует история, что его дед служил. Так, на минуточку, у всех. А вот «безоговорочными нацистами» предки были далеко не у всех - анализирует Readovka.

На запрос BILD в МИД Германии ответили, что

Министр иностранных дел не была знакома с этими документами.

Вальдемар никогда не рассказывал родным о службе. В автобиографии Бербок писала, что первый муж её бабушки погиб в апреле 1945 года при обороне Кёнигсберга (Калининграда). О деде Вальдемаре она рассказывала, что в январе 1945 года он служил в Даммфорштадте (Слубице) и Франкфурте-на-Одере.
Вишенкой на торте статьи стал риторический вопрос: "Был ли дед Бербок больше чем просто солдат?"

Но оказалось, что "Её дедушка унёс ответ в могилу".

В могилу унёс Bild немецкую журналистику, а документы явно говорят, каким «простым» офицером был Вальдемар, - констатирует Readovka.

Впрочем, информация о том, что дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был ярым нацистом, вовсе не является какой-то сенсацией, ведь многие нынешние европейские политики — это, по сути, и есть потомки военных преступников.

Обозреватель BILD Ханс-Йорг Фелевальд какраз в тему напомнил, что из 70 млн немцев 18,2 млн служили в Вермахте или СС, 8,7 млн состояли в НСДАП, 8,7 млн мальчиков были в Гитлерюгенде, а 4,5 млн девочек — в нацистском «Союзе немецких девушек».

Поэтому издание пошло еще дальше, и опросило известных немцев об их предках, о которых много десятилетий те предпочитали помалкивать. Картина получилась следующая:

🔻Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, 69 лет. Отец служил в Вермахте и попал в плен в 1944 году на севере Франции. Мать бежала из Силезии в 14 лет.

🔻Футболист Лотар Маттеус, 62 года. Один дед служил в Вермахте и погиб на фронте. Другой после войны бежал из Силезии.

🔻Адвокат Герхард Ран, 50 лет. Родители отца были члены НСДАП. Дед погиб в марте 1942 года в Карелии.

🔻Психиатр Манфред Лютц, 69 лет. Отец служил в Вермахте, попал в плен в Северной Африке в 1941 году.

🔻Актёр Фрэнсис Фултон-Смит, 57 лет. Дед служил в Вермахте и попал в плен в Украине в 1944 году.

🔻Политик Доротея Бэр, 45 лет. Дед служил в Вермахте, попал в плен в Северной Италии и бежал.

🔻Певица Индира Вайс, 44 года. Отец состоял в Гитлерюгенде и ежедневно выкрикивал «Хайль Гитлер» в школе.

Как рассказал изданию историк Штефан Браубургер, немецкие ветераны вплоть до 1990-х упорно молчали о прошлом, даже с родными.

Сложилась спираль молчания: травма, самозащита и стыд заставляли преступников и соучастников молчать. Их дети чувствовали эту стену молчания и часто не осмеливались задать вопросы». «После наших передач нам иногда звонят внуки и говорят: а я и не знал, что пережил мой дед во время войны. Мы никогда не говорили об этом в семье

, — заявили на телеканале ZDF.

Что вы еще хотели знать о людях, которые поставляют оружие на Украину?

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Метки: Анналена Бербок   Германия   вермахт   нацисты   немцы   предки   
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13  комментариев
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6k
hhwost 45 минут назад
после объявления Геббельсом в феврале 1943 "тотальной войны" практически вся Германия воевала с нами, включая стариков и подростков. и что теперь? ну давайте убьём всех немцев?
и, да, "Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление (Второзаконие 24:16).
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16k
Александр 2 минуты назад
Ну, насколько я разбираюсь в военной форме немцев - так дедушка служил в Люфтваффе, скорее всего в ПВО, а был ли он нацистом - ? А если был членом НСДАП, то, скорее всего номинальным. Вон у нас сколько "ярых противников Советской Власти" имеют комсомольско/коммунистическое" прошлое...
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39k
Александр 2 минуты назад
Вот это открытие века! У немцев оказывается у многих предки - фашисты? А так то никто же не знал, откуда? Я вам еще секрет открою, в России у большинства предки - бойцы РККА! Представьте себе, но это так! Сам в шоке!
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915
Антон 43 минуты назад
Не родит свинья лисенка, а все так же поросенка.
Лживые твари до сих пор живут по наказам Геббельса, и точно не сменят своих взглядов, никогда не верил в эти "искренние раскаяния", если бы Гитлер победил до сих пор бы по всей Германии его памятники стояли.
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168k
стас 48 минут назад
«После наших передач нам иногда звонят внуки и говорят: а я и не знал, что пережил мой дед во время войны. Мы никогда не говорили об этом в семье"

какие, бл..ь, бедные, несчастные!!! прям ужасы войны испытали на себе! вот только кто же эту войну начал и поддерживал??? а теперь плачутся "бедолаги"... да только ничему не научились ни их деды, ни они сами. идут по той же кривой дорожке, и думают, что Россию можно победить.
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428
iskra 49 минут назад
А что же сейчас с родителями Сырского делать,которые живут во Владимире,а их сын - главнокомандующий ВСУ?
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428
iskra 54 минуты назад
Ну, если хорошо копать, то у каждого россиянина найдется предок,который воевал против красных,или бунтовал против барина,или воевал на стороне монголов,или вообще изначально нерусской национальности..
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226
golubtcov31@mail.ru dampfer 3 минуты назад
Iskra, конечно, говно безграмотное, но у вас с пунктуацией тоже не очень...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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