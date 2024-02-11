На прошедшей неделе немецкие СМИ выдали базу. Оказывается, дедушка главы МИД Германии Аннелены Бербок был офицером вермахта и нацистом. Но виновата во всем всё равно "российская пропаганда", которая "использует нацистское прошлое деда главы МИД Германии для её очернения".
Когда неделю назад журналист Марсель Райф выступал в Бундестаге в День памяти жертв Холокоста, глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла сдержать слёз. Все СМИ Германии опубликовали фото, на котором Бербок утирает глаза платочком.
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Сразу после этого, несколько журналов , в частности BILD, а также Bunte опубликовали досье на её деда Вальдемара (1913-2016). Выяснилось, что во Вторую мировую тот служил в Вермахте инженером по ремонту зенитных орудий. В 1944 году его наградили крестом «За военные заслуги». В документах сказано, что полковник Бербок был «безоговорочный национал-социалист», читал «Майн кампф»* (* книга признана экстремистской и запрещена к распространению на территории России) и стоит «полностью на почве национал-социализма». Сотрудники архива, у которых журналисты запросили комментарий, отметили, что это традиционные формулировки из личных дел тех времён, которые встречаются «почти всегда».
Как повторяет оправдание дипломата Bild, в попытке выкатить хоть какой-то антикриз на тему данной истории Бербок заявила, что дедушка якобы только после десятилетий молчания просто сказал ей в 90-х: «Я был в вермахте». Это, конечно, звучит мило, но в вермахт с 1939-1945 было призвано больше двух десятков миллионов человек, и вряд ли кого-то из немцев удивит или шокирует история, что его дед служил. Так, на минуточку, у всех. А вот «безоговорочными нацистами» предки были далеко не у всех - анализирует Readovka.
На запрос BILD в МИД Германии ответили, что
Министр иностранных дел не была знакома с этими документами.
Вальдемар никогда не рассказывал родным о службе. В автобиографии Бербок писала, что первый муж её бабушки погиб в апреле 1945 года при обороне Кёнигсберга (Калининграда). О деде Вальдемаре она рассказывала, что в январе 1945 года он служил в Даммфорштадте (Слубице) и Франкфурте-на-Одере.
Вишенкой на торте статьи стал риторический вопрос: "Был ли дед Бербок больше чем просто солдат?"
Но оказалось, что "Её дедушка унёс ответ в могилу".
В могилу унёс Bild немецкую журналистику, а документы явно говорят, каким «простым» офицером был Вальдемар, - констатирует Readovka.
Впрочем, информация о том, что дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был ярым нацистом, вовсе не является какой-то сенсацией, ведь многие нынешние европейские политики — это, по сути, и есть потомки военных преступников.
Обозреватель BILD Ханс-Йорг Фелевальд какраз в тему напомнил, что из 70 млн немцев 18,2 млн служили в Вермахте или СС, 8,7 млн состояли в НСДАП, 8,7 млн мальчиков были в Гитлерюгенде, а 4,5 млн девочек — в нацистском «Союзе немецких девушек».
Поэтому издание пошло еще дальше, и опросило известных немцев об их предках, о которых много десятилетий те предпочитали помалкивать. Картина получилась следующая:
🔻Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, 69 лет. Отец служил в Вермахте и попал в плен в 1944 году на севере Франции. Мать бежала из Силезии в 14 лет.
🔻Футболист Лотар Маттеус, 62 года. Один дед служил в Вермахте и погиб на фронте. Другой после войны бежал из Силезии.
🔻Адвокат Герхард Ран, 50 лет. Родители отца были члены НСДАП. Дед погиб в марте 1942 года в Карелии.
🔻Психиатр Манфред Лютц, 69 лет. Отец служил в Вермахте, попал в плен в Северной Африке в 1941 году.
🔻Актёр Фрэнсис Фултон-Смит, 57 лет. Дед служил в Вермахте и попал в плен в Украине в 1944 году.
🔻Политик Доротея Бэр, 45 лет. Дед служил в Вермахте, попал в плен в Северной Италии и бежал.
🔻Певица Индира Вайс, 44 года. Отец состоял в Гитлерюгенде и ежедневно выкрикивал «Хайль Гитлер» в школе.
Как рассказал изданию историк Штефан Браубургер, немецкие ветераны вплоть до 1990-х упорно молчали о прошлом, даже с родными.
Сложилась спираль молчания: травма, самозащита и стыд заставляли преступников и соучастников молчать. Их дети чувствовали эту стену молчания и часто не осмеливались задать вопросы». «После наших передач нам иногда звонят внуки и говорят: а я и не знал, что пережил мой дед во время войны. Мы никогда не говорили об этом в семье
, — заявили на телеканале ZDF.
Что вы еще хотели знать о людях, которые поставляют оружие на Украину?
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и, да, "Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление (Второзаконие 24:16).
Лживые твари до сих пор живут по наказам Геббельса, и точно не сменят своих взглядов, никогда не верил в эти "искренние раскаяния", если бы Гитлер победил до сих пор бы по всей Германии его памятники стояли.
какие, бл..ь, бедные, несчастные!!! прям ужасы войны испытали на себе! вот только кто же эту войну начал и поддерживал??? а теперь плачутся "бедолаги"... да только ничему не научились ни их деды, ни они сами. идут по той же кривой дорожке, и думают, что Россию можно победить.