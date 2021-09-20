Женственная Билли Айлиш, Ким Кардашьян в носке и другие эксцентричные наряды звезд на Met Gala 2021

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Met Gala — это открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Знаменитости готовятся к ему, выбирая именитые дома, чтобы поразить на красной ковровой дорожке всех своим эксцентричным нарядом. В 2021 году не обошлось без голых платьев, буйства красок и противоречий.
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Какой смысл в таком мероприятии, как думаете? На самом деле после него собирают средства на благотворительность.
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