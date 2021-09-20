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Женственная Билли Айлиш, Ким Кардашьян в носке и другие эксцентричные наряды звезд на Met Gala 2021

Женственная Билли Айлиш, Ким Кардашьян в носке и другие эксцентричные наряды звезд на Met Gala 2021 (17 фото)

Автор:
20 сентября 2021 15:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Met Gala   Met Gala 2021   звезды   знаменитости   фото   шоубизнес   
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17

Met Gala — это открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Знаменитости готовятся к ему, выбирая именитые дома, чтобы поразить на красной ковровой дорожке всех своим эксцентричным нарядом. В 2021 году не обошлось без голых платьев, буйства красок и противоречий.

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Какой смысл в таком мероприятии, как думаете? На самом деле после него собирают средства на благотворительность.

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Метки: Met Gala   Met Gala 2021   звезды   знаменитости   фото   шоубизнес   
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11  комментариев
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5k
saliamnn 37 минут назад
Цирк уехал,клоуны остались.
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SerGProS Полминуты назад
Признал только старушку Вупи. "Амбреллу" и ДжЛо.
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Юрий Злой 10 минут назад
я кажись понял, это железный дровосекас ?
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Михалыч 15 минут назад
[мат], какой я старый. Смотрю на этот маскарад, как на продолжение фильма "Пятый элемент".
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9k
Majul 18 минут назад
Парад уродов
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10k
Мафусаил 21 минуту назад
Какое-то шоу фриков...
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231
Almax 23 минуты назад
Если бы какая-то дама пришла в нормальном платье, то возможно это и был бы неординарный случай.
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Ivan Полчаса назад
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Mowgley 42 минуты назад
После последней строчки стало понятно, почему наших петухов там не бывает.
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