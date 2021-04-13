Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей

Да, здесь не все, но все равно, скажите честно - всех ли этих вы знали? Наши, родные, советские и российские чернокожие ребята, которые и правда пахали как негры и добились признания
Советский школьник из Архагельска, известный по своей роли темнокожего мальчика-раба в художественном фильме «Максимка» (1953). На момент съемок Толе было 9 лет, он умер спустя 5 лет после выхода фильма от болезни легких.
Российская певица. Родилась в Астрахани в семье выходца из Гвинеи-Бисау
Российский хореограф. Родился в семье русской и выходца с Кубы
Советский офицер-подводник, поэт и прозаик. Также известен своей ролью малыша-негритёнка в фильме «Цирк» (1936). В 1994 эмигрировал в США
Российская кёрлингистка. Родилась в Москве в семье выходца из Нигерии и этнической чувашки
Российская певица. Родилась в Москве в семье русской и выходца из Камерун
Российский спортсмен (академическая гребля), уроженец Москвы. Чемпион Европы 2007
Советский и российский киноактёр, родился в Ленинграде. Его отец Тито Ромалио-старший также был актёром, по происхождению — бразилец
Российский регбист, игрок сборной России, родился в Таганроге
Профессиональный футболист, родился в Санкт-Петербурге в семье выходца из Нигерии и россиянки, также имеющей нигерийские корни. С 2017 года выступает за сборную Нигерии, сохраняя при этом гражданство России
Российский актёр театра и кино. Родился в Тюмени в семье выходца из Замбии
Российская легкоатлетка, родилась в станице Динская (Краснодарский край) в семье русской и выходца из Нигерии.
Российский телеведущий, актёр, шоумен. Родился в Москве в семье русской и выходца из Мали.
Российский легкоатлет, родился в Санкт-Петербурге в семье русской и выходца из Нигерии. Первый темнокожий спортсмен в сборной России по лёгкой атлетике
Советский и российский актёр, заслуженный артист России. Родился в Таганроге
Российский баскетболист, родился в Ростове-на-Дону в семье выходца из Сьерра-Леоне. Выступал за сборную России
Российская журналистка, теле и радиоведущая. Родилась в Москве. Внучка афроамериканского агронома-селекционера, специалиста по хлопководству Оливера Голдена, переехавшего в СССР в 1930-е годы
Профессиональный бейсболист. Родился в Ленинграде в семье русской и выходца из Сьерра-Леоне. Первый уроженец СССР, сыгравший в Главной лиге бейсбола
Российский журналист и телеведущий, также известный под псевдонимом Гамовер (передача "От винта"). Его отцом был уроженец Судана
Российский футболист, родился в Санкт-Петербурге в семье русской и выходца из Нигерии
Российская баскетболистка. Родилась в Ростове-на-Дону, её отец был родом из Мали, а мать из Ижевска. Выступает за сборную России.
Российский футболист, родился в Москве в семье русской и выходца из Ганы
Российская гандболистка. Родилась в Астрахани в семье русской и выходца из Сьерра-Леоне. Выступала за сборную России, трёхкратная чемпионка мира в её составе
Уроженец Бенина. Является первым темнокожим политиком России на официальной должности.
Василий Иванович Крима — уроженец Гвинеи-Бисау. В 2009 году принимал участие в выборах главы Среднеахтубинского района Волгоградской области, но проиграл выборы, хотя и пообещал "пахать как негр". Интересно, что один из его конкурентов на выборах — Филипп Кондратьев также был темнокожим.
Афиша выступления джазовой певицы Коретти Арле-Тиц, эмигрировавшей из США в СССР. 1927. Сюда она приехала выступать., вышла замуж за русского и осталась навсегда
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После революции его следы затерялись, я нашёл только совершенно невнятную групповую фотографию из какой-то межвоенной французской газеты, некто "Бамбула" упомянут среди персонажей. Он ли это, понять нет возможности. А теперь и ссылка недоступна.
Хороший актер
кавказцы темнокожие, и болгары, и албанцы, а этот черный, квадрат Малевича