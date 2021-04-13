FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4789 постов • 658 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей

Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей (27 фото)

Автор:
13 апреля 2021 14:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   биография   звезды   знаменитости   политики   спорстмены   чернокожие   шоу бизнес   
2043
27

Да, здесь не все, но все равно, скажите честно - всех ли этих вы знали? Наши, родные, советские и российские чернокожие ребята, которые и правда пахали как негры и добились признания

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Россия   биография   звезды   знаменитости   политики   спорстмены   чернокожие   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Booka1a 2 часа назад
аффтар, ну еманарот! афроАМЕРИКАНЦЫ в АМЕРИКЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
KiploksAKS 2 минуты назад
Сальваторе Бамбула, выходец с Мартиники, цирковой борец среднего веса, акробат и комик. Особой силой не отличался, но благодаря гибкости и ловкости был неудобным противником даже для Поддубного. В ролике как раз и показан (постановочный) поединок между ними.
После революции его следы затерялись, я нашёл только совершенно невнятную групповую фотографию из какой-то межвоенной французской газеты, некто "Бамбула" упомянут среди персонажей. Он ли это, понять нет возможности. А теперь и ссылка недоступна.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
497
kuka 3 минуты назад
Афроамериканцы - этo которые в Америке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 5 минут назад
Нормальные ребята, главное - что бы не начали качать права, как в шса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hazanoff 7 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Николай Полчаса назад
Григорий Сиятвинда! На прошлой неделе с внучкой были в филармонии. Он читал отрывки из Маугли. Шедеврально!!! Так хлопали, что со сцены он ушёл только на пятый раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko Николай 5 минут назад
Главный "негр" России

Хороший актер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Дети олимпиады-80.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
arcush Полчаса назад
Кто все эти люди??? Это негры в России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Luc72 Полчаса назад
Если кто то из негров или метисов разной степени 1981 года рождения, то 99% - "Дитя олимпиады"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vovan Petroff Luc72 Полчаса назад
Сека блин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sergey Glebov 36 минут назад
автор дебил, это негры а не афроамериканцы. Черный цвет кожи не делает человека американцем))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
O.Bender1 Sergey Glebov 3 минуты назад
Представленные здесь люди, в основном мулаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Fachmann 39 минут назад
Мне нравится такое определение: русский - это тот, кто ДУМАЕТ и говорит по-русски. И цвет кожи тут не имеет никакого значения. А русского афроамериканца в природе не существует. Это какой-то мозговой высер автора. По-видимому, от не очень высокого уровня образования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А 49 минут назад
...родился в семье русской и выходца из.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А 52 минуты назад
Может афророссияне?
американцы тут каким боком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
vtoroyshans 53 минуты назад
только баклажана знаю в жмурках играл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
Сергей Час назад
"Уроженец Бенина. Является первым темнокожим политиком России на официальной должности."

кавказцы темнокожие, и болгары, и албанцы, а этот черный, квадрат Малевича
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
kaboza Час назад
керлинг, нигерия, чувашия....мозг выпал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Denissg Час назад
Только три последних настоящие, а остальные - мулаты от всяких удмурток и выходцев из...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
kaboza Час назад
от винта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Час назад
Думал прикол, мем гуляющий по инету, а тут вон оно чё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
497k
NAZARETH 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото) Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото) Петросян и другие высказались по поводу размера своих пенсий Петросян и другие высказались по поводу размера своих пенсий Little Big взяли новую высоту, став чемпионами на YouTube-канале Евровидения Little Big взяли новую высоту, став чемпионами на YouTube-канале Евровидения Культовая актриса культовых фильмов: Меган Фокс как идеал красоты Культовая актриса культовых фильмов: Меган Фокс как идеал красоты Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей 10 отечественных знаменитостей, рост которых вам, вероятно, оставался неизвестным 10 отечественных знаменитостей, рост которых вам, вероятно, оставался неизвестным
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

600398



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что пришлось пережить Гагарину во время спуска
2
71
Что пришлось пережить Гагарину во время спуска
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
4
53
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
0
8
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
4 крутых, но малоизвестных триллера
4
9
4 крутых, но малоизвестных триллера
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#прикол#факты#люди#подборка#шоу бизнес#животные#фильмы
#интересно#Россия#интересное#кино#автомобили#СССР#актеры#авто аварии#знаменитости#познавательно
#Юмор#автомир#сша#космос#дети#дтп#картинки#аварии#новости#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться