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Анатолия Чубайса выписали из больницы

Анатолия Чубайса выписали из больницы

Автор:
07 августа 2022 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   больница   выписка   здоровые   политика   синдром Гийена — Барре   токсикологическая экспертиза   чубайс   
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Результатов токсикологической экспертизы пока нет, и в ожидании вердикта политик поедет на реабилитацию в Германию.

Анатолий Чубайс после лечения выписан из клиники - сообщила итальянская газета La Repubblica. Ему лучше, и, похоже, лечение помогло. В статье отмечается, что врачи почти уверены: на больничную койку Чубайса уложил не "Новичок" - причиной резкого ухудшения состояния стал синдром Гийена — Барре. Правда, окончательный диагноз можно будет поставить по результатам токсикологической экспертизы.


Синдром Гийена-Барре – это заболевание иммунной системы, которое может привести даже к необратимому параличу, а в лучших случаях - к мышечной слабости, боли или онемению конечностей. Её могут вызвать бактериальные или вирусные инфекции, а также, что особенно интересна - вакцинация или хирургические вмешаетельства. Оказывается, еще год назад ВОЗ заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca. Прививался ли Чубайс вакциной от COVID-19 (и какой) или проявление синдрома было вызвано иными причинами, неизвестно.


Политик собирается продолжить восстановление после лечения в одной из клиник Франкфурта. Напомним, в конце июля Анатолий Чубайс, отдыхая с женой в Италии, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из клиник Сардинии.


Источник:

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Метки: Ynews   больница   выписка   здоровые   политика   синдром Гийена — Барре   токсикологическая экспертиза   чубайс   
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Margo Минуту назад
Дай Бог дяде Толе здоровья, чтоб Володьку пережить и в последний путь проводить!
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2k
Пошляк Стебаныч 7 минут назад
А жаль...
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3k
VPJ 9 минут назад
От мля!!!! Что меченый, что рыжый долго будут потреблять (надеюсь цензура пропустит это слово) так вот, потреблять кислород нужный другим людям. И животным. И насекомым. И рыбам. Всем, но только не им.
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2k
Mixan 12 минут назад
Да рыжий лис ,плохо ему ..Пусть в Россию переправят ,его тут сразу вылечат хе хе
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51k
smakido 18 минут назад
"Вписался " таки !
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8k
Billi_Bons 20 минут назад
Обманул-таки рыжий бабку с косой. Но ничего, она за ним обязательно придет.
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4k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
Плохо то, что его не выписали из жизни.
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868
SeaDog 44 минуты назад
Это не политик.Это Вор и крыса высшей пробы!
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6k
Джордж. Вашингтон. 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Slv01 46 минут назад
Вот и лечился бы в России... в какой-нибудь районной поликлинике амбулаторно... ну, возможно, умер бы... не вписался в современное здравоохранение... таких у нас, по его оценке миллионов 6!
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10k
Rus77 52 минуты назад
Говорят, а я надеюсь - болезнь будет прогрессировать!
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185
Просветленный 55 минут назад
Где там Петров с Бошировым
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9k
Игорь 58 минут назад
Что еще раз подтверждает тезис о плавучести говна
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9k
Пётр Час назад
Учитывая уровень антироссийской риторики на западе, даже удивлен что не нашли Новичек 2.0, доказательств никаких не надо сказали бы и понеслась...
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2k
Артур Котовой Час назад
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9k
Barachek_Obachek Час назад
Один ноль, пока в пользу рыжего
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Обычный ЦРУшный шнырь.
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952
Darki 2 часа назад
Плохие новости
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Жаль что Чубакка -не Жданов)
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Денис Ануфриев 2 часа назад
Справедливость покинула чат
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