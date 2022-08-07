Анатолия Чубайса выписали из больницы

Анатолий Чубайс после лечения выписан из клиники - сообщила итальянская газета La Repubblica. Ему лучше, и, похоже, лечение помогло. В статье отмечается, что врачи почти уверены: на больничную койку Чубайса уложил не "Новичок" - причиной резкого ухудшения состояния стал синдром Гийена — Барре. Правда, окончательный диагноз можно будет поставить по результатам токсикологической экспертизы.

Синдром Гийена-Барре – это заболевание иммунной системы, которое может привести даже к необратимому параличу, а в лучших случаях - к мышечной слабости, боли или онемению конечностей. Её могут вызвать бактериальные или вирусные инфекции, а также, что особенно интересна - вакцинация или хирургические вмешаетельства. Оказывается, еще год назад ВОЗ заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca. Прививался ли Чубайс вакциной от COVID-19 (и какой) или проявление синдрома было вызвано иными причинами, неизвестно.