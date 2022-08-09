"Разгромлено и оккупировано": Трамп заявил, что его поместье обыскивали более 100 агентов ФБР

Известно, что 45-й американский президент сделал свой клуб в Палм-Бич поместьем с тех пор, как покинул Белый дом в январе 2021 года. По сведениям ФБР после ухода из Белого дома Трамп мог увезти с собой до 15 коробок с документами. Ранее политик согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом». Успел ли он это сделать и сделал ли в полной мере, не ясно. Скорее всего, ФБР проверяло, не оставил ли Донни себе что-нибудь на память. Во всяком случае, его сейф был взломан. Сообщается, что обыск был законным - ордер на него был согласован с минюстом США.