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"Разгромлено и оккупировано": Трамп заявил, что его поместье обыскивали более 100 агентов ФБР

"Разгромлено и оккупировано": Трамп заявил, что его поместье обыскивали более 100 агентов ФБР

Автор:
09 августа 2022 07:01
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   fbi   Дональд Трамп   Мар-а-Лаго   ФБР   белый дом   документы   обыск   политика   секретные документы   
2393
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Поместье экс-президента США во Флориде подверглось обыску вчера, 8 августа. Агенты ФБР искали секретные документы, которые, как считают секретные службы, Трамп мог вывезти из Белого дома.

Дональд Трамп сообщил, что его поместье Мар-а-Лаго во Флориде «в осаде, разгромлено и оккупировано» - так политик описал последствия обыска агентами ФБР. Самого экс-президента в тот момент не было дома.


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«Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», — цитирует RT The New York Times со ссылкой на источники.


Обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге ранее рассказавала , что после окончания президентства Трамп уничтожил ряд важных документов - дескать, в Белом доме неоднократно засорялся сортир, в котором якобы топили архивные бумаги. И якобы Трамп сам проверял эти инциденты, пытаясь устранить засоры так, чтобы никто ничего не заметил.


В доказательство в материале даже приведены фото с клочками каких-то бумаг в унитазе. Видимо, принцип "мочить в сортире" обошел некоторые бумаги стороной, и политик забрал их домой.


Известно, что 45-й американский президент сделал свой клуб в Палм-Бич поместьем с тех пор, как покинул Белый дом в январе 2021 года. По сведениям ФБР после ухода из Белого дома Трамп мог увезти с собой до 15 коробок с документами. Ранее политик согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом». Успел ли он это сделать и сделал ли в полной мере, не ясно. Скорее всего, ФБР проверяло, не оставил ли Донни себе что-нибудь на память. Во всяком случае, его сейф был взломан. Сообщается, что обыск был законным - ордер на него был согласован с минюстом США.

Источник:

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Метки: Ynews   fbi   Дональд Трамп   Мар-а-Лаго   ФБР   белый дом   документы   обыск   политика   секретные документы   
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17  комментариев
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461
Жирный бот 4 часа назад
мочат конкурента перед выборами. Демократия однако)
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−82
кузовок 52 минуты назад
трамп таки наш?
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3k
Хрюн Час назад
У них что в белом доме камина нет? Зачем бумаги в сортир бросать?
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Тааааак БЛЭТ!
Где же лепералы, которые кричат про свободу слова и отсутствие преследования на Западе?
Ау неполживые, чего молчим, что с ипальниками?
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419
Легендарный В-ий 3 часа назад
у него еще и унитаз не золотой. позор!!
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1k
Ksenia2 4 часа назад
Утопленные в сортире документы - это, конечно, сильно.
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Типичный агент Кремля. Путинский прихвостень.
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