"Разгромлено и оккупировано": Трамп заявил, что его поместье обыскивали более 100 агентов ФБР

Поместье экс-президента США во Флориде подверглось обыску вчера, 8 августа. Агенты ФБР искали секретные документы, которые, как считают секретные службы, Трамп мог вывезти из Белого дома.
Дональд Трамп сообщил, что его поместье Мар-а-Лаго во Флориде «в осаде, разгромлено и оккупировано» - так политик описал последствия обыска агентами ФБР. Самого экс-президента в тот момент не было дома.
«Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», — цитирует RT The New York Times со ссылкой на источники.
Обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге ранее рассказавала , что после окончания президентства Трамп уничтожил ряд важных документов - дескать, в Белом доме неоднократно засорялся сортир, в котором якобы топили архивные бумаги. И якобы Трамп сам проверял эти инциденты, пытаясь устранить засоры так, чтобы никто ничего не заметил.
В доказательство в материале даже приведены фото с клочками каких-то бумаг в унитазе. Видимо, принцип "мочить в сортире" обошел некоторые бумаги стороной, и политик забрал их домой.
Известно, что 45-й американский президент сделал свой клуб в Палм-Бич поместьем с тех пор, как покинул Белый дом в январе 2021 года. По сведениям ФБР после ухода из Белого дома Трамп мог увезти с собой до 15 коробок с документами. Ранее политик согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом». Успел ли он это сделать и сделал ли в полной мере, не ясно. Скорее всего, ФБР проверяло, не оставил ли Донни себе что-нибудь на память. Во всяком случае, его сейф был взломан. Сообщается, что обыск был законным - ордер на него был согласован с минюстом США.
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АНТИФИШКИ
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Где же лепералы, которые кричат про свободу слова и отсутствие преследования на Западе?
Ау неполживые, чего молчим, что с ипальниками?
согласен - почему не измельчить в шредере и сжечь? я прям так вижу как товарищ трамп в последний день правления лихорадочно сует в трусы папки с документами и бежит в туалет что бы их там утопить
во всех странах мира секретные документы только сжигаются. Иначе будет как в бетмене, когда пингвин документ в канализации выловил и склеил обратно
да я и сам чувствую порой что как будто сам того, и когда меня завербовать успели ума не приложу