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Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье

Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье (5 фото)

Автор:
03 августа 2021 14:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   здоровые   интересное   ким чен ын   кндр   политика   фото   
769
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Информация о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына появилась в СМИ в 2020 году, когда журналисты узнали, что в приемники ему готовят младшую сестру Ким Ё Чжон. Северокорейский лидер пропал на несколько недель, и тогда таблоиды всего мира гадали что случилось с Ким Чен Ыном. На этот раз журналистов встревожил пластырь на его голове.

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Метки: ynews   здоровые   интересное   ким чен ын   кндр   политика   фото   
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18  комментариев
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10k
Александр 47 минут назад
Порезался во время бритья
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14k
Вася Александрович 3 минуты назад
"испугались за его здоровье"
Действительно, прямо плачем все.
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goraccio 3 минуты назад
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11k
Taximaxi 3 минуты назад
Хотел он собаку на завтрак сожрать,
Решив её за ошейник поймать,
От возмущения раскрыв свою пасть,
Собака за руку диктатора-хвать!
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714
korney 19 минут назад
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2k
Евгений Кондратьев 21 минуту назад
сорвался с веревочек

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−32
Андрей Полчаса назад
Чипировали
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11k
Eltiftel Полчаса назад
там сосок для надувания
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
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3k
DyadyaSasha Полчаса назад
Есть еще такой вариант.
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Опаньки Полчаса назад
место для чекиста пометили
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14k
vikklu 38 минут назад
Ла как-то всё равно...
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127
Имя Фамилия 40 минут назад
встроенный ядерный чемоданчик ким чен ына.кнопка там.
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6k
Sterling Malory Archer 41 минуту назад
Вот видите, у них ещё хуже!
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