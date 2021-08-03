Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье

Информация о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына появилась в СМИ в 2020 году, когда журналисты узнали, что в приемники ему готовят младшую сестру Ким Ё Чжон. Северокорейский лидер пропал на несколько недель, и тогда таблоиды всего мира гадали что случилось с Ким Чен Ыном. На этот раз журналистов встревожил пластырь на его голове.
Журналисты портала NK заметили на задней части головы северокорейского лидера лейкопластырь. По мнению журналистов, появление этого лейкопластыря может быть напрямую связано со значительной потерей веса руководителя КНДР.
Слухи о проблемах со здоровьем уже давно витают вокруг Ким Чен Ына, но официального подтверждения этому не было. Политик появился с таинственной повязкой на голове на двух мероприятиях - 24, а затем 27 июля.
На кадрах с июльской конференции 202021 года можно даже заметить на месте пластыря тёмно-зелёное пятно, которое похоже на синяк или на след от зелёнки. При это журналисты отметили, что в июне на голове Ким Чен Ына не было никаких признаков отметины.
На волне слухов о болезни северокорейского лидера журналисты также вспомнили, как в конце 2020 года - в начале 2021 после долгого отсутствия на руке главы КНДР были замечены необычные чёрные пятна. Это вызвало теории о проблемах руководителя с сердцем.
Однако, никаких официальных заявлений не было. Глава ведомства Пак Чи Вон заявил: Ким Чен Ын здоров и прекрасно себя чувствует. По его словам, пластырь с затылка южнокорейского лидера сняли на следующий день после телеэфира.
Источник:
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Понравилось21
Действительно, прямо плачем все.
Решив её за ошейник поймать,
От возмущения раскрыв свою пасть,
Собака за руку диктатора-хвать!