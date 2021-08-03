Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье

Информация о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына появилась в СМИ в 2020 году, когда журналисты узнали, что в приемники ему готовят младшую сестру Ким Ё Чжон. Северокорейский лидер пропал на несколько недель, и тогда таблоиды всего мира гадали что случилось с Ким Чен Ыном. На этот раз журналистов встревожил пластырь на его голове.