14 потрясающих фото, которые заставят влюбиться во Вьетнам

Этот фотограф считает, что Вьетнам не похож ни на один другой уголок Азии, и с ним сложно не согласиться.
Трунг Хай Фам (Trung Huy Pham) когда-то работал в сфере телекоммуникаций, пока фотография полностью его не захватила. Своей страсти он отдается настолько, что его снимки отмечает жюри престижных конкурсов. Но главное, что он хочет донести своими работами, — показать невероятную красоту тех мест, в которых он живет. А живет Трунг Хай Фам во Вьетнаме, и страна на его изображениях получается просто волшебной.
С тех пор прошло несколько лет, а в портфолио Фама добавилось невероятное количество фотографий его родной страны. Вьетнам великолепен, фотографу удается подчеркнуть те культурные особенности, которых нет в других азиатских странах. Невероятные ландшафты с сочной зеленью, красками и цветами, пещеры, пляжи и самые обычные люди — этот уголок Азии действительно богат красотами. Но самое удивительное, как фотохудожнику удается запечатлеть взаимодействие человека и природы, люди есть даже на аэрофотографиях в виде точек. Фотограф отмечает, что вьетнамцы очень любят, когда снимают их родные просторы, поэтому охотно участвуют в съемках.
Фермер сушит кофейные зерна
Рыбалка с сетями в провинции Фуйен
Стадо буйволов идет вдоль реки
Заповедник Транг Ан — одно из самых красивых мест Вьетнама
Невероятные просторы рисовых полей
Уход за цветами на одной из цветочных ферм
Рыбный рынок в дельте Меконга
Лодки-корзины стоят у берега в провинции Биньтхуан
Рыбацкая лодка и узор рыболовных сетей
Безмятежные сельские пейзажи
Сбор чая в провинциальном городке Баолок
Фермеры собирают траву в дельте Меконга
Водяные лилии
Удивительно, как местные жители словно дополняют эти природные пейзажи
Источник:
АНТИФИШКИ
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