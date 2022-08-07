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14 потрясающих фото, которые заставят влюбиться во Вьетнам

14 потрясающих фото, которые заставят влюбиться во Вьетнам

Автор:
07 августа 2022 08:58
Сообщество : Путешествия
Метки: Вьетнам   в мире   красота   природа   путешествия   фото   
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Этот фотограф считает, что Вьетнам не похож ни на один другой уголок Азии, и с ним сложно не согласиться.

Трунг Хай Фам (Trung Huy Pham) когда-то работал в сфере телекоммуникаций, пока фотография полностью его не захватила. Своей страсти он отдается настолько, что его снимки отмечает жюри престижных конкурсов. Но главное, что он хочет донести своими работами, — показать невероятную красоту тех мест, в которых он живет. А живет Трунг Хай Фам во Вьетнаме, и страна на его изображениях получается просто волшебной.

С тех пор прошло несколько лет, а в портфолио Фама добавилось невероятное количество фотографий его родной страны. Вьетнам великолепен, фотографу удается подчеркнуть те культурные особенности, которых нет в других азиатских странах. Невероятные ландшафты с сочной зеленью, красками и цветами, пещеры, пляжи и самые обычные люди — этот уголок Азии действительно богат красотами. Но самое удивительное, как фотохудожнику удается запечатлеть взаимодействие человека и природы, люди есть даже на аэрофотографиях в виде точек. Фотограф отмечает, что вьетнамцы очень любят, когда снимают их родные просторы, поэтому охотно участвуют в съемках.


Фермер сушит кофейные зерна

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Рыбалка с сетями в провинции Фуйен

Стадо буйволов идет вдоль реки

Заповедник Транг Ан — одно из самых красивых мест Вьетнама

Невероятные просторы рисовых полей

Уход за цветами на одной из цветочных ферм

Рыбный рынок в дельте Меконга

Лодки-корзины стоят у берега в провинции Биньтхуан

Рыбацкая лодка и узор рыболовных сетей

Безмятежные сельские пейзажи

Сбор чая в провинциальном городке Баолок

Фермеры собирают траву в дельте Меконга

Водяные лилии

Удивительно, как местные жители словно дополняют эти природные пейзажи

Источник:

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Метки: Вьетнам   в мире   красота   природа   путешествия   фото   
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