FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5148 постов • 1232 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Махачкале девушка неожиданно для себя узнала о силе притяжения

В Махачкале девушка неожиданно для себя узнала о силе притяжения

Автор:
06 августа 2022 12:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Махачкала   видео   джип   танец   упала   
1575
1
1

Вот что бывает, когда прогуливаешь физику в школе.

Пассажирка джипа словила какое-то особое настроение и решала покорить всех своим изящным танцем, но слегка недооценила свои возможности — шлёпнулась прямо на проспект Акушинского, благо, водитель едущего за джипом автомобиля успел вовремя затормозить.

С мадам ничего не случилось, догнала внедорожник своим ходом.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Девушка   Махачкала   видео   джип   танец   упала   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
У нее ушиб головной кости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Pioner76 Минуту назад
Сила притяжения она и в Махачкале сила притяжения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
алекс 13 минут назад
лезгинка не зашла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Axel 17 минут назад
Кто нибудь может подсказать название песни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby 24 минуты назад
Я всегда думал, ну не могут мужики сами тупыми стать, оказывается, все же, их тупые бабы рожают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
a_komolow Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Axel Полчаса назад
Красивое! Ещё есть?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
alexZ Полчаса назад
Очередная серия " в мире животных"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
Jlav 38 минут назад
В конце так беспалевно номер показали, чтобы народ знал своих героев)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn 42 минуты назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 49 минут назад
улыбнулась и пошла дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859
Alex 51 минуту назад
Мозг не задет, ибо там его отродясь не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 51 минуту назад
Нах музон? Нужно было наложить бе-бее-ее-еееее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 54 минуты назад
Овца обыкновенная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180
Комментатор 59 минут назад
Уровень анонимности 100LVL ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Войнов Час назад
Помнится, одна такая дура удостоилась чести претендовать на дарвиновскую премию в подобной ситуации разбив свою башку о столб. Правда, в отличие от этого случая она еще и голыми сиськами трясла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АлексЮстасу Час назад
Вопросов до..уя. Первый: в Дагестане?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Летучий Мыш Час назад
Ну хоть столб не словила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Артур Котовой 2 часа назад
А еще говорят что мужчины живут меньше женщин, мы такой дичи не творим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
VL 2 часа назад
мляяяя.... клиническая идиотка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Это не головой шмякнулась , это существо шмякнулась подушкой безопасности)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49815



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов
Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом...
"Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели входные русофобские анкеты
"Гамарджоба, блин": россияне обвалили рейтинг грузинского бара, в котором ввели...
Набирающие популярность в сообществах
Кто он единственный советский генерал, который застрелился 22 июня 1941 года
Кто он единственный советский генерал, который застрелился 22 июня 1941 года
Аренда авто в Европе или путешествие на собственном автомобиле
Аренда авто в Европе или путешествие на собственном автомобиле
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#автомобили#позитив#автомир#кино#удивительно#Москва#интересное
#Юмор#прикол#картинки#дтп#сарказм#история#сатира#подборка#красота#девушки
#интересно#в мире#факты#забавно#США#аварии#авто аварии#Россия#комментарии#Еда
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки" В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки" Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте

На что жалуетесь?

Вернуться