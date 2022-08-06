В Махачкале девушка неожиданно для себя узнала о силе притяжения

1575
1
1
Вот что бывает, когда прогуливаешь физику в школе.
Пассажирка джипа словила какое-то особое настроение и решала покорить всех своим изящным танцем, но слегка недооценила свои возможности — шлёпнулась прямо на проспект Акушинского, благо, водитель едущего за джипом автомобиля успел вовремя затормозить.
С мадам ничего не случилось, догнала внедорожник своим ходом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной
- В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте
- Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза
- Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной", арестовали на семь суток
- Девушка в маске и в трусах станцевала тверк в центре Махачкалы и разгневала дагестанцев
Новости партнёров