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Девушка в маске и в трусах станцевала тверк в центре Махачкалы и разгневала дагестанцев

Девушка в маске и в трусах станцевала тверк в центре Махачкалы и разгневала дагестанцев (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 08:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Махачкала   видео   возмущенная общественность   нравственность   реакция соцсетей   танец   тверк   
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Зато полиция, как ни удивительно, встала на ее сторону.

В соцсетях дагестанцев завирусилось видео, на котором светловолосая девушка в минимуме одежды, но с закрытым маской лицом танцует тверк около машины. Действо происходит на улице Ярагского в Махачкале - жители говорят, что это самый центр города.


Жители города потребовали найти и наказать девчушку, однако в полиции Махачкалы пыл горцев остудили, выдав необычный для консервативной республики и разумный-взвешенный ответ.

«Давайте будем благоразумны! В её действиях НЕТ состава, не то что преступления, даже правонарушения! Нельзя привлечь человека к ответственности, если он не нарушил закон. Морально-этическая оценка каких-либо действий вне компетенции МВД», -этот комментарий пресс-службы МВД Дагестана, похоже, обескуражил местных жителей больше танца.


А некоторые позицию МВД активно поддержали.

"Чему удивляетесь и чем вы недовольны?? Писать незнакомым девушкам и парням, можно. Ставить им лайки и огоньки, тоже нет ничего зазорного. Подписываться на всякие пошлые группы, тоже Welcome. Видя девушку идущей по дороге и не давать ей прохода, сигналить и т.п ( хоть ты скромно одета, хоть как бомж ),, строить глазки проходящим мимо парням и ходить с разрезом до пупка, тоже можно. Никто в этом плохого сейчас не видит. Дагестанцы давно испортились. В Махачкале творится вообще ужас.
Вместо того, чтобы бегать по МВД и просить наказать эту девушку, пусть каждый своим примером покажет, каким должен быть житель Дагестана!!! Как нужно вести себя, живя среди мусульман. Тогда никто не посмеет вести себя подобным случаем. Пусть каждый вспомнит наконец, что он мусульманин и что именно он и будет нести ответственность за свои грехи."- прокомментировала сообщение подписчица канала "Вести Махачкалы" с ником love loveyla (орф. сохранена).

Впрочем, недовольных все равно осталось много.


Впрочем, активно осуждающих осадили тем, что вся эта шумиха - чистой воды показуха, т.к. в Дагестане давно нет той нравственности, за которую якобы радеют местные мусульмане. В республике есть и подпольные дома терпимости, и казино, и наркотики - словом все, что правоверным категорически запрещено. А раз так, то нечего изображать из себя святош. Какие времена - такие и нравы.


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Метки: Махачкала   видео   возмущенная общественность   нравственность   реакция соцсетей   танец   тверк   
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709k
NAZARETH 2 часа назад
А сколько горцев перекрывают дорогу и начинают лезгинку плясать? Об этом чЁй-то умалчивают...
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3k
portroy 12 минут назад
друг спрашивает, нет ли продолжения видео?
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15
Человек Наблюдающий 16 минут назад
Если бы деваха из калаша в небо шмаляла танцуя -увашуха был бы ей атвичаю ля!
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428
Олег 16 минут назад
А девочка просто умничка, маску хоть одела))
Нормально так станцевала, что такого то? Весьма сексуально и без обнажёнки!!!
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2k
laptignu 19 минут назад
Ожидал большего перед просмотром видео.
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620
Chaim Kushnir 22 минуты назад
ох ты ж йопти ж мать какие обидчивые и гневливые оказались дагестанцы)))) Ну прям девушки в пмс!
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Ну а что? Бить чурок их же оружием. Одобряю!
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2k
Alex Trahtenberg Полчаса назад
Ну тоесть вы не понимаете что не в лезгинке дело а в том что вы перекрываете дорогу и стреляете в воздух и ножами там сверкаете ? это уголовка да а вы что - приехали в страну не читая её законов? Тогда что такого в том что эта девушка станцевала свой танец у вас? нам за лезгинку тоже всех находить и наказывать в темном переулке?
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108k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
С каких пор виляние жопой стало называться танцем?
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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
А станцевала бы на фоне церкви - сразу бы нашли и наказали.
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
Мы чего-то не знаем походу про последствия танцевания лезгинки или это из параллельного мира новости?)))
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15k
ВОВЧЕГ 37 минут назад
Чумазые, привыкли на ослов смотреть, вот и возмущаются!
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635
konstantinkaz2016 40 минут назад
Дагам не понравилось, потому что даги и чечены любят гей порноhttps://newstracker-ru.turbopages.org/newstracker.ru/s/news/society/22-09-2021/chechnya-i-dagestan-okazalis-v-liderah-po-zaprosam-gey-porno-v-internete?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/CHechnya_i_Dagestan_okazalis_vliderakh_pozaprosam_gej-porno_vinternete--6e09ace9ad1ff3186708cecf2b111ef3https://newstracker-ru.turbopages.org/newstracker.ru/s/news/society/22-09-2021/chechnya-i-dagestan-okazalis-v-liderah-po-zaprosam-gey-porno-v-internete?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/CHechnya_i_Dagestan_okazalis_vliderakh_pozaprosam_gej-porno_vinternete--6e09ace9ad1ff3186708cecf2b111ef3
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5k
ГГалка 42 минуты назад
очень мало тверка. я думала больше будет.
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2k
Дмитрий Круглов 44 минуты назад
Ну что же Вы так распереживались? Вы же теперь лица без национальности, Вам стыдно, когда Вашу национальность указывают в СМИ. Сначала сами научитесь вести себя так, чтобы опять можно было прямо говорить, кто совершил тот или иной поступок. Потом на чужие красивые попы засматривайтесь. А мы в Сибири своей национальностью и своим Краем всегда гордились.
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1k
Довер Иванович 51 минуту назад
Я бы ее отшлепал и отпустил))))
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64k
Доктор Джонс 56 минут назад
Да всё нормально, это халяльный тверк...
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109
Lantoday 57 минут назад
Я очень люблю Кавказ, очень люблю людей живущих там. Там никто не может себе позволить себе обидеть девушку, ребенка. Мне кажется те кто танцует в Москве - выплюнутые обществом нелюди. Москва большая, все стерпит, там Люди из города по ФАМИЛИИ говорят откуда семья человека. с какого села, деревни, района города. В Москве же мы фамилий соседей не знаем.
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26k
Батончик с маком Час назад
Надо ещё начать в мечетях ноги мыть и е.башить толпой чуркабесов в центре махачкалы. Пущай почувствуют на себе свинское поведение
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5k
SuperTroll Час назад
Просто там привыкли немного к другому тверку...

Ссылка youtu.be
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4k
Шизопряников Час назад
Нет ничего противнее ханжества, лицемерия и запаха меркаптана.
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