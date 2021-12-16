Девушка в маске и в трусах станцевала тверк в центре Махачкалы и разгневала дагестанцев

Зато полиция, как ни удивительно, встала на ее сторону.
В соцсетях дагестанцев завирусилось видео, на котором светловолосая девушка в минимуме одежды, но с закрытым маской лицом танцует тверк около машины. Действо происходит на улице Ярагского в Махачкале - жители говорят, что это самый центр города.
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Жители города потребовали найти и наказать девчушку, однако в полиции Махачкалы пыл горцев остудили, выдав необычный для консервативной республики и разумный-взвешенный ответ.
«Давайте будем благоразумны! В её действиях НЕТ состава, не то что преступления, даже правонарушения! Нельзя привлечь человека к ответственности, если он не нарушил закон. Морально-этическая оценка каких-либо действий вне компетенции МВД», -этот комментарий пресс-службы МВД Дагестана, похоже, обескуражил местных жителей больше танца.
А некоторые позицию МВД активно поддержали.
"Чему удивляетесь и чем вы недовольны?? Писать незнакомым девушкам и парням, можно. Ставить им лайки и огоньки, тоже нет ничего зазорного. Подписываться на всякие пошлые группы, тоже Welcome. Видя девушку идущей по дороге и не давать ей прохода, сигналить и т.п ( хоть ты скромно одета, хоть как бомж ),, строить глазки проходящим мимо парням и ходить с разрезом до пупка, тоже можно. Никто в этом плохого сейчас не видит. Дагестанцы давно испортились. В Махачкале творится вообще ужас.
Вместо того, чтобы бегать по МВД и просить наказать эту девушку, пусть каждый своим примером покажет, каким должен быть житель Дагестана!!! Как нужно вести себя, живя среди мусульман. Тогда никто не посмеет вести себя подобным случаем. Пусть каждый вспомнит наконец, что он мусульманин и что именно он и будет нести ответственность за свои грехи."- прокомментировала сообщение подписчица канала "Вести Махачкалы" с ником love loveyla (орф. сохранена).
Впрочем, недовольных все равно осталось много.
Впрочем, активно осуждающих осадили тем, что вся эта шумиха - чистой воды показуха, т.к. в Дагестане давно нет той нравственности, за которую якобы радеют местные мусульмане. В республике есть и подпольные дома терпимости, и казино, и наркотики - словом все, что правоверным категорически запрещено. А раз так, то нечего изображать из себя святош. Какие времена - такие и нравы.
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Нормально так станцевала, что такого то? Весьма сексуально и без обнажёнки!!!