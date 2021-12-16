Девушка в маске и в трусах станцевала тверк в центре Махачкалы и разгневала дагестанцев

А некоторые позицию МВД активно поддержали.

"Чему удивляетесь и чем вы недовольны?? Писать незнакомым девушкам и парням, можно. Ставить им лайки и огоньки, тоже нет ничего зазорного. Подписываться на всякие пошлые группы, тоже Welcome. Видя девушку идущей по дороге и не давать ей прохода, сигналить и т.п ( хоть ты скромно одета, хоть как бомж ),, строить глазки проходящим мимо парням и ходить с разрезом до пупка, тоже можно. Никто в этом плохого сейчас не видит. Дагестанцы давно испортились. В Махачкале творится вообще ужас.

Вместо того, чтобы бегать по МВД и просить наказать эту девушку, пусть каждый своим примером покажет, каким должен быть житель Дагестана!!! Как нужно вести себя, живя среди мусульман. Тогда никто не посмеет вести себя подобным случаем. Пусть каждый вспомнит наконец, что он мусульманин и что именно он и будет нести ответственность за свои грехи."- прокомментировала сообщение подписчица канала "Вести Махачкалы" с ником love loveyla (орф. сохранена).

Впрочем, недовольных все равно осталось много.