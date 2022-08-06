Кем был первый муж Надежды Крупской и что с ним случилось

В советское время Крупская представала на страницах учебников и художественной литературы как супруга и верная соратница Владимира Ильича. Хотя этот брак был для неё не первым и у бывшего мужа Крупской судьба как-то не сложилась.
Многие запомнили Крупскую по фото, где она уже в возрасте - с выпученными глазами и оплывшим лицом. дело в том, что у неё была базедова болезнь, она и отразилась на внешности. Ещё она вызывает перепады настроения и плаксивость, так что старость у Крупской была невесёлой.
А вот в молодости Надежда была очень привлекательна. Г. М. Кржижановский писал о ней:
«В молодости она (Крупская) необыкновенно была хороша, что-то во внешности ее было приковывающее, одухотворенное что-то. И русское очень. Коса ниже пояса: бывало ахали в Шушенском».
Так что неудивительно, что Ленин обратил внимание именно на Крупскую. Ради неё он даже согласился обвенчаться, хоть и был ярым атеистом. Дело в том, что Крупскую выслали в Уфу и остаться в Шушенском она могла только как официальная жена Владимира Ильича. Да и мать упрашивала Надежду оформить брак “как у людей”. Поэтому пара обвенчалась в Петропавловском храме в Шушенском. Об этом осталась запись в метрической книге.
А вот в книге «Кто есть кто в России и бывшем СССР» (Терра, 1994 год), что первым мужем Крупской был эсер Борис Владимирович Герман. Он был близким другом Фанни Каплан - той самой, которая стреляла в Ленина. В словаре Лазаря Хейфеца «Латинская Америка в орбите Коминтерна» о Германе сказано совсем скупо:
«Участвовал в деятельности революционных кружков в Донбассе (1900). Член боевой эсеровской организации (1902). Один из организаторов раскола эсеров на максималистов и минималистов. Один из лидеров максималистов».
Там же указано, что после революции Герман перебрался на пмж в Аргентину. Его, якобы, часто навещал издатель журнала «Сеятель» Н.А. Чоловский. Они подолгу беседовали и Герман рассказывал о Каплан, революционной обстановке в России и то, как он видит её будущее. Так он и закончил свои дни - вдали от Родины и в одиночестве.
Хотя далеко не все верят в версию с первым мужем Крупской. Например, В. А. Перфилов, автор книги «Жизнь Владимира Ильича Ленина: вопросы и ответы» указывает, что это обычные сплетни. Документального подтверждения первого брака нет, свидетелей, естественно, не осталось. А значит те, кому ненавистно всё советское, могут придумывать и распространять самые фантастические сплетни.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Аргентине нашли "смертоносного дракона"
- Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано
- Любви нет: теория стакана воды
- Оригинальные и необычные подарки любимому мужу на день рождения
- Ненаследуемый символ княжеской и царской власти
На книжной полке стоят все, в рядок (в несколько рядков). От царских до современных.
Основной вопрос остаётся прежним: "Зачем печатать бояны и кому они нужны?"