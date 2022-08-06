FISHKINET
Сообщество RealFishki 672 поста • 52 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Кем был первый муж Надежды Крупской и что с ним случилось

Кем был первый муж Надежды Крупской и что с ним случилось

Автор:
06 августа 2022 00:35
Сообщество : RealFishki
Метки: german   Аргентина   Надежда Крупская   венчание   владимир ленин   муж   революция   эсер   
1320
6

В советское время Крупская представала на страницах учебников и художественной литературы как супруга и верная соратница Владимира Ильича. Хотя этот брак был для неё не первым и у бывшего мужа Крупской судьба как-то не сложилась.

Многие запомнили Крупскую по фото, где она уже в возрасте - с выпученными глазами и оплывшим лицом. дело в том, что у неё была базедова болезнь, она и отразилась на внешности. Ещё она вызывает перепады настроения и плаксивость, так что старость у Крупской была невесёлой.

×
×

А вот в молодости Надежда была очень привлекательна. Г. М. Кржижановский писал о ней:

«В молодости она (Крупская) необыкновенно была хороша, что-то во внешности ее было приковывающее, одухотворенное что-то. И русское очень. Коса ниже пояса: бывало ахали в Шушенском».

Так что неудивительно, что Ленин обратил внимание именно на Крупскую. Ради неё он даже согласился обвенчаться, хоть и был ярым атеистом. Дело в том, что Крупскую выслали в Уфу и остаться в Шушенском она могла только как официальная жена Владимира Ильича. Да и мать упрашивала Надежду оформить брак “как у людей”. Поэтому пара обвенчалась в Петропавловском храме в Шушенском. Об этом осталась запись в метрической книге.

А вот в книге «Кто есть кто в России и бывшем СССР» (Терра, 1994 год), что первым мужем Крупской был эсер Борис Владимирович Герман. Он был близким другом Фанни Каплан - той самой, которая стреляла в Ленина. В словаре Лазаря Хейфеца «Латинская Америка в орбите Коминтерна» о Германе сказано совсем скупо:

«Участвовал в деятельности революционных кружков в Донбассе (1900). Член боевой эсеровской организации (1902). Один из организаторов раскола эсеров на максималистов и минималистов. Один из лидеров максималистов».

Там же указано, что после революции Герман перебрался на пмж в Аргентину. Его, якобы, часто навещал издатель журнала «Сеятель» Н.А. Чоловский. Они подолгу беседовали и Герман рассказывал о Каплан, революционной обстановке в России и то, как он видит её будущее. Так он и закончил свои дни - вдали от Родины и в одиночестве.

Хотя далеко не все верят в версию с первым мужем Крупской. Например, В. А. Перфилов, автор книги «Жизнь Владимира Ильича Ленина: вопросы и ответы» указывает, что это обычные сплетни. Документального подтверждения первого брака нет, свидетелей, естественно, не осталось. А значит те, кому ненавистно всё советское, могут придумывать и распространять самые фантастические сплетни.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: german   Аргентина   Надежда Крупская   венчание   владимир ленин   муж   революция   эсер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
265
Сергей 10 часов назад
Что за желание заглянуть в замочную скважину?! Кого это [мат], кто кого и для чего [мат]?! Общая картина от этого другая станет?! Меня одно радует - мальчик+ девочка= норм, а остальное - дело личное и темное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Антон 15 секунд назад
А Скарлетт Йоханссон, похожа на неё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь 2 часа назад
Очень впечатляют достоверные ссылки из публикаций 1994 года. Тогда и Джуна Давиташвили была официально признана Ассирийской царицей, наследницей великого рода Ашшур-надин-апала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
zloykoyot 2 часа назад
Ну, во-перых был не мужем, а сожителем. Даже в те времена это осуждалось, конечно, но не более. Распространённое было явление. А во-вторых кроме самого Германа, который начал об этом говорить только в эмиграции, никто о таком факте не упоминает. Вполне возможно что он просто себе цену набивал, потому как нахер не впёрся никому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
seller-k 6 часов назад
"...те, кому ненавистно всё советское, могут придумывать и распространять самые фантастические сплетни." - в заголовок. Но даже если и исправишь - пост "ни о чём" или по-простому - пост говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 6 часов назад
Кого сейчас удивишь добрачными связями? А уж скомпромитировать этим - ваще нереально. Вот как то фиалетово мне на ее обликоморале. В православные святые она явно не претендовала. А уж нынче и вовсе мало кто о ней помнит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Viktor 7 часов назад
А чё, фотки первопроходца не нашлось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.9M
Иван Кемеров 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 9 часов назад
Чет не понял... а зачем в посте фото Самбурской (Тереховой) без макияжа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 10 часов назад
Я не так много прожил, но уже читал дюжину версий данной "статьи". При каждом правителе - новая Энциклопедия и новые учебники истории...
На книжной полке стоят все, в рядок (в несколько рядков). От царских до современных.
Основной вопрос остаётся прежним: "Зачем печатать бояны и кому они нужны?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16162



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта
35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта
Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Youtube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Набирающие популярность в сообществах
Они потратили миллион налоговых долларов на то, что не имеет никаких доказательств эффективного влияния на местную преступность
Они потратили миллион налоговых долларов на то, что не имеет никаких доказательств...
Самый знаменитый последний поцелуй
Самый знаменитый последний поцелуй
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#картинки#Россия#забавно#автомир#сарказм#удивительно#истории
#Юмор#дтп#в мире#позитив#интересное#США#история#сатира#подборка#кино
#интересно#люди#аварии#авто аварии#автомобили#факты#Еда#улыбнуло#Москва#красота
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Оригинальные и необычные подарки любимому мужу на день рождения Оригинальные и необычные подарки любимому мужу на день рождения В Аргентине нашли "смертоносного дракона" В Аргентине нашли "смертоносного дракона" Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано Любви нет: теория стакана воды Любви нет: теория стакана воды Ненаследуемый символ княжеской и царской власти Ненаследуемый символ княжеской и царской власти

На что жалуетесь?

Вернуться