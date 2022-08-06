Кем был первый муж Надежды Крупской и что с ним случилось

А вот в книге «Кто есть кто в России и бывшем СССР» (Терра, 1994 год), что первым мужем Крупской был эсер Борис Владимирович Герман. Он был близким другом Фанни Каплан - той самой, которая стреляла в Ленина. В словаре Лазаря Хейфеца «Латинская Америка в орбите Коминтерна» о Германе сказано совсем скупо:

«Участвовал в деятельности революционных кружков в Донбассе (1900). Член боевой эсеровской организации (1902). Один из организаторов раскола эсеров на максималистов и минималистов. Один из лидеров максималистов».