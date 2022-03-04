Первая возлюбленная вождя мирового пролетариата

Владимир и Поля встречались довольно долго, около года. И отношения должны были завершиться свадьбой. Но тут жениха арестовали. Ленин договорился, чтобы девушка приходила в определенное время к месту его заключения, когда его ненадолго выводили на прогулку. Кубочка действительно приходила, но в качестве группы, так сказать, моральной поддержки брала с собой… Крупскую. И поддержку арестант получал, собственно, именно от Надежды, поскольку официальная невеста просто отказывалась выходить из тени аллеи в буквальном смысле.

В конечном итоге отношения расстроились. Ленин сделал предложение Крупской. Якубова тоже вышла замуж. Попала в ссылку за участие в политической деятельности, бежала в Лондон, где некоторое время тоже играла важную роль в деятельности партии, хоть и в изгнании.