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Первая возлюбленная вождя мирового пролетариата

Первая возлюбленная вождя мирового пролетариата (4 фото)

Автор:
04 марта 2022 11:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Аполлинария Якубова   Кубочка   Надежда Крупская   брак   владимир ленин   история   отношения   
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Имя Владимира Ильича Ульянова-Ленина неизменно ассоциируют с женой, соратницей и верной помощницей Надеждой Константиновной Крупской. Между тем как на этом месте могла оказаться совершенно другая женщина.

Аполлинария Якубова – первая невеста вождя мирового пролетариата. Она родилась в семье священника, выпустилась из гимназии золотой медалисткой, поступила на Высшие женские курсы, где свела знакомство с Ольгой – сестрой Ульянова. Она и представила Аполлинарию брату.


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Для активной молодежи тех времен политические кружки были местом сбора людей, объединенных одной идеей. Ничего удивительного, что в них нередко зарождались и романтические отношения. В такой кружок Якубова (Кубочка, как звал ее Ленин) привела и новую подругу Надю Крупскую, с которой вместе работала в школе.


Владимир и Поля встречались довольно долго, около года. И отношения должны были завершиться свадьбой. Но тут жениха арестовали. Ленин договорился, чтобы девушка приходила в определенное время к месту его заключения, когда его ненадолго выводили на прогулку. Кубочка действительно приходила, но в качестве группы, так сказать, моральной поддержки брала с собой… Крупскую. И поддержку арестант получал, собственно, именно от Надежды, поскольку официальная невеста просто отказывалась выходить из тени аллеи в буквальном смысле.

В конечном итоге отношения расстроились. Ленин сделал предложение Крупской. Якубова тоже вышла замуж. Попала в ссылку за участие в политической деятельности, бежала в Лондон, где некоторое время тоже играла важную роль в деятельности партии, хоть и в изгнании.


Когда личные пути бывших влюбленных разошлись, им стало не по пути и в остальных вопросах. В том числе в политическом, поскольку по свидетельствам современников, между ними неоднократно возникали яростные споры касаемо правильного направления революционной деятельности. Перестали дружить и Якубова с Крупской, о чем наглядно свидетельствуют их письма друг другу с довольно агрессивной манерой изложения, особенно со стороны Надежды.

О жизни после возвращения Якубовой с мужем Константином Тахтаревым в Петербург в 1908 году мало что известно. По свидетельствам, ее здоровье серьезно пошатнулось, и женщина скончалась в 1917 году.

Источник:

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Метки: Аполлинария Якубова   Кубочка   Надежда Крупская   брак   владимир ленин   история   отношения   

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Марина Рыбакова 53 минуты назад
А Наденька в молодости была очень даже хороша! Да и Кубочка тоже)))
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