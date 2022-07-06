Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына

3189
6
Революционеры планировали 1 марта 1887 года как историческую дату - день второго цареубийства. Но всё пошло немного не так.
После убийства "царя-освободителя" Александра II организация революционеров была практически уничтожена. Участников повесили, посадили и лишь немногим удалось скрыться. Но молодежь народовольческих убеждений стала создавать новые кружки.
Вот такую "террористическую фракцию "Народной воли" сделали студенты Симбирского землячества в Петербургском университете. Основным организатором стал Александр Ульянов (да, старший брат будущего Ленина), а лидером выступил идеолог Шевырев. Не исключено, что именно поэтому неудавшееся покушение на царя стало особым в истории.
×
×
"Народная воля" организовала митинг в память о Добролюбове, представителей революционной демократии, что власти практически проигнорировали. Конечно молодых людей это задело и они решили перейти к более решительным мерам. Шевырев это придумал, а Ульянов с друзьями написали новую программу. Вместе с либеральными и социал-демократическими декларациями в ней было идеологическое обоснование террора.
"Систематический террор, если будет совершаться повсеместно, поднимет народный дух, ослабит силу власти, окажет на массы пропагандистское влияние и громадное психологическое воздействие".
Прочтя программу Александр III написал первую резолюцию: "Это даже не сумасшествие, а чистый идиотизм."
Прочтя программу Александр III написал первую резолюцию: "Это даже не сумасшествие, а чистый идиотизм."
Один жандармский генерал позже писал, что "злоумышленники действовали чрезвычайно конспиративно". Но честно говоря, в подготовке покушения было много буквально детских ошибок. Ульянов, когда готовил нитроглицерин и начинял бомбы стрихнином, даже занавески не опускал в своей комнате. Те, кто должны были метать бомбу, "репетировали" несколько дней подряд, сходясь в центре Петербурга. А ведь за ними уже следили, ведь Андреюшин писал другу в Харьков:
"Я твердо знаю, что в самом ближайшем времени у нас будет беспощадный террор".
На след Андреюшкина охранка вышла довольно легко, допросив адресата письма и получив сведения об отправителе.
"Я твердо знаю, что в самом ближайшем времени у нас будет беспощадный террор".
На след Андреюшкина охранка вышла довольно легко, допросив адресата письма и получив сведения об отправителе.
1 марта 1887 года царь просто задержался с выездом и всех взяли на месте с поличным, прямо с револьверами и бомбами. Имена Шевырева и Ульянова возникли в результате допросов.
У задержанных были изъяты две крупные бомбы и одну чуть меньше, замаскированная под книгу. Они были начинены отравленными осколками и могли смертельно ранить случайных прохожих, которые находились в радиусе 20 метров. Интересно, что Шевырев, накануне теракта, отбыл в Ялту лечиться от туберкулёза, а Ульянов взял на себя только организаторские функции, а сам в теракте участия не принимал.
У задержанных были изъяты две крупные бомбы и одну чуть меньше, замаскированная под книгу. Они были начинены отравленными осколками и могли смертельно ранить случайных прохожих, которые находились в радиусе 20 метров. Интересно, что Шевырев, накануне теракта, отбыл в Ялту лечиться от туберкулёза, а Ульянов взял на себя только организаторские функции, а сам в теракте участия не принимал.
Вдова инспектора народных училищ, дворянина и приличного человека Ульянова написала царю, попросив личной аудиенции:
"Прошу Вашего милосердия и аудиенции, я смогу доказать, что сын мой, совершивший гибельную ошибку, на деле способен стать вернейшим слугой Вашего Величества".
"Прошу Вашего милосердия и аудиенции, я смогу доказать, что сын мой, совершивший гибельную ошибку, на деле способен стать вернейшим слугой Вашего Величества".
Император ответил:
"Разрешите свидание с сыном и дайте почитать показания. Пусть убедится, что он за личность. Хорошо же она знает собственного сына!". Под давлением родственников она направила прошение о помиловании, но император был непреклонен.
"Разрешите свидание с сыном и дайте почитать показания. Пусть убедится, что он за личность. Хорошо же она знает собственного сына!". Под давлением родственников она направила прошение о помиловании, но император был непреклонен.
На судах, да и после все вели себя достойно. Говорили речи и спокойно, без криков и истерик выслушали приговор. На эшафоте они или молчали или восклицали: "Да здравствует "Народная воля!". Повешены были пятеро: троих бомбометателей и Шевырева с Ульяновым. Остальные, около 80 человек, были отправлены или в ссылку, или на каторгу.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 13 историй о человеческой наглости, которая не имеет границ
- Трагическая история настоящего Маугли, который стал прообразом героя Киплинга
- "Мой начальник - самодур": 13 сотрудников, которые больше не могли молчать
- Фотоистории невероятных событий
Новости партнёров
Россия - страна с непредсказуемой историей (С.)
Ленин и возглавляемая им ячейка большевиков лишь воспользовались слабостью власти временного правительства и тогдашних правящих элит.
Просрана огромная империя.
Бездарно
Представь, если б Россией 2-3 века правили бы Петры 1-е
Ни о каких Распутиных и Ульяновых речи б и не было.....