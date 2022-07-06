Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына

Один жандармский генерал позже писал, что "злоумышленники действовали чрезвычайно конспиративно". Но честно говоря, в подготовке покушения было много буквально детских ошибок. Ульянов, когда готовил нитроглицерин и начинял бомбы стрихнином, даже занавески не опускал в своей комнате. Те, кто должны были метать бомбу, "репетировали" несколько дней подряд, сходясь в центре Петербурга. А ведь за ними уже следили, ведь Андреюшин писал другу в Харьков:

"Я твердо знаю, что в самом ближайшем времени у нас будет беспощадный террор".

На след Андреюшкина охранка вышла довольно легко, допросив адресата письма и получив сведения об отправителе.