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Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына

Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына

Автор:
06 июля 2022 14:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   интересное   история   покушение   революция   царь   
3189
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Революционеры планировали 1 марта 1887 года как историческую дату - день второго цареубийства. Но всё пошло немного не так.
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1 марта 1887 года царь просто задержался с выездом и всех взяли на месте с поличным, прямо с револьверами и бомбами. Имена Шевырева и Ульянова возникли в результате допросов.
У задержанных были изъяты две крупные бомбы и одну чуть меньше, замаскированная под книгу. Они были начинены отравленными осколками и могли смертельно ранить случайных прохожих, которые находились в радиусе 20 метров. Интересно, что Шевырев, накануне теракта, отбыл в Ялту лечиться от туберкулёза, а Ульянов взял на себя только организаторские функции, а сам в теракте участия не принимал.
Вдова инспектора народных училищ, дворянина и приличного человека Ульянова написала царю, попросив личной аудиенции:
"Прошу Вашего милосердия и аудиенции, я смогу доказать, что сын мой, совершивший гибельную ошибку, на деле способен стать вернейшим слугой Вашего Величества".
Император ответил:
"Разрешите свидание с сыном и дайте почитать показания. Пусть убедится, что он за личность. Хорошо же она знает собственного сына!". Под давлением родственников она направила прошение о помиловании, но император был непреклонен.

Источник:

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Метки: Жизнь   интересное   история   покушение   революция   царь   
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24  комментария
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10k
Sasa 2 часа назад
Интересно, след англичанки был в этой организации?
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3k
avz-07 5 минут назад
Наивные студентишки без какой-либо боевой подготовки. Организация хромает на обе ноги. Конспирация никакая. Дофига пафоса. Зачем все эти сложности с нитроглицерином и стрихнином? Пара - тройка стрелков с берданками на позициях, где-нибудь на крышах, или чердаках и царя ничто бы не спасло. Ан нет, не умеем-с...
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−2
Атынбай Учербектдиной 8 минут назад
Там всё сложнее было. Дело в том, что Александр Ульянов был внебрачным сыном Александра третьего. Мария Александровна Бланк зачала ребенка от будущего императора, когда служила фрейлиной при дворе. Впоследствии царь сослал мать Ленина вместе с внебрачным сыном в провинцию в Симбирск и выдал замуж за гомосексуалиста Илью Ульянова. Александр же всю жизнь ненавидел своего венценосного отца за то, что тот несправедливо обошелся с его матерью и мечтал отомстить. Неудавшееся покушение как раз и стало результатом этого.
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51k
smakido 10 минут назад
Как то довелось прочесть, что когда Володя Ульянов прийдя домой и , увидев, что мама Мария Александровна горюет за казненным братом Александром , он сказал что "Мы пойдем другим путем !"
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15k
Кархародон 16 минут назад
Что - уже террорист? Недавно ж был революционер?
Россия - страна с непредсказуемой историей (С.)
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13k
Kristian Полчаса назад
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1k
Лимонадный Джо 42 минуты назад
А потом брат Вова "отомстил" семье Романовых по полной.
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22k
hebpat 47 минут назад
Мог бы не вешать, никто ведь не пострадал, да и покушения как такового не было, может тогда и октябрьской революции не было бы и сын его остался бы жив, тем более, что когда его просили помиловать убийц его отца, он вроде бы сказал, что покушение на себя он бы мог простить, но покушение на отца он простить не может
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14k
Сергей 53 минуты назад
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20k
BiZ 54 минуты назад
все татары кроме я
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38k
jonnyD Час назад
Ну вот ... " Саша в царя стрелял ! Саша в царя стрелял ! " , а оказывается , что в " акте участия не принимал ".
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89k
Броненосец Потелкам Час назад
А вскоре пришёл ко власти царь-тряпка, и все случилось: Расслабон, разгильдяйство, пофигизм, пустые понты.
Просрана огромная империя.
Бездарно
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125
Грустный Кот Броненосец Потелкам Час назад
не пришел .... по факту его и не готовили на место Царя .
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