Как Калифорния стала русской и почему мы её потеряли

Именно мы первыми принесли туда цивилизацию.
Первому русскому поселению в Калифорнии исполнилось 210 лет. Мы добрались туда раньше, чем американцы и начали осваивать территорию. Но потом ушли, оставив всё, что создали.
В начала 19-го века появилась российско-американская компания. Её основатели - Григорий Шелихов и Николай Резанов, активно осваивали Аляску. В первую очередь, они занимались добычей пушнины и искали новые территории. Тогда и обратили внимание на Калифорнию.
Росс - именно так назвали первое русское поселение. Сейчас американцы называют его Форт-Росс. Его основателями стали Иван Кусков и 114 охотников, это случилось 15 марта 1812 года.
В отличие от мигрантов из Британии, русские не собирались притеснять индейцев. Наоборот, они сразу же стали налаживать торговлю и дружеские связи. Так продолжалось долгих 30 лет. А вот с добычей пушнины первопроходцы прогадали - в Калифорнии не было зверей с густым мехом, пожалуй, кроме морской выдры. Земледелие тоже не пошло, и поселенцы жили скотоводством и постоянной подпиткой из Российской империи. Хотя колонисты крутились как могли: посадили первую виноградную лозу, фруктовые сады, стали делать вино. Сейчас для Калифорнии это норма, а тогда было в новинку.
Со временем наступил упадок: императора Александра I не сильно интересовала далёкая Америка, его больше привлекали европейские триумфы. И в начале 1830-х годов поселенцам пришло письмо, где сообщалось о том, что расширяться нет смысла, ни в экономическом, ни в военном плане. Получалось, что одинокая крепость оказалась меж двух огней: с одной стороны наступала Мексика, с другой - американцы. Надо было уходить.
С этим поселенцы справились. Причём ушли «красиво» - укреплённое поселение было нелегко взять штурмом, поэтому пришедшие первыми американцы организовали переговоры и предложили купить русский бастион. За это американский бизнесмен Джон Саттер выложил 42 857 рублей серебром (в пересчёте, конечно).
И русские покинули Америку. Крепость же уцелела во время американо-мексиканской войны, пережила времена золотой лихорадки. И сохранилась до сегодняшнего дня. Сейчас её посещают туристы и с интересом разглядывают дом последнего русского коменданта Александра Ротчева.
Источник:
АНТИФИШКИ
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