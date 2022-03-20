Как Калифорния стала русской и почему мы её потеряли

Первому русскому поселению в Калифорнии исполнилось 210 лет. Мы добрались туда раньше, чем американцы и начали осваивать территорию. Но потом ушли, оставив всё, что создали.

В начала 19-го века появилась российско-американская компания. Её основатели - Григорий Шелихов и Николай Резанов, активно осваивали Аляску. В первую очередь, они занимались добычей пушнины и искали новые территории. Тогда и обратили внимание на Калифорнию.

Росс - именно так назвали первое русское поселение. Сейчас американцы называют его Форт-Росс. Его основателями стали Иван Кусков и 114 охотников, это случилось 15 марта 1812 года.