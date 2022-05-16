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McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России

McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России

Автор:
16 мая 2022 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: McDonald's   Ynews   Россия   быстрое питание   макдональдс   политика   уход с рынка   фаст-фуд   
1864
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Сеть ресторанов быстрого питания объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса.

"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса", — говорится в пресс-релизе сети McDonald's.


Еще в начале марта компания объявила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания. В качестве причины генедиректор корпорации Крис Кемпчински тогда назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Однако все это время 62 тысячи сотрудников McDonald's в России продолжали получать зарплату, а поклонники сети фаст-фуда надеялись на скорое возвращение любимых гамбургеров и молочных коктейлей. Но что-то пошло не так...


Известно, что бизнес компании будет продан, и сейчас «Макдоналдс» ищет потенциального покупателя. По некоторой информации, сеть просто сменит название, при этом сохранив меню, поставщиков и даже большую часть персонала. Поживём-увидим?

Источник:

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Метки: McDonald's   Ynews   Россия   быстрое питание   макдональдс   политика   уход с рынка   фаст-фуд   
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18  комментариев
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13k
Kucher Час назад
Уже предлагал, повторяюсь. Освободившиеся от этой забегаловки помещения, отдать армянам с их шаурмой.
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40
WORLD Kucher 55 минут назад
У макдаков локации очень выгодные, соответственно очень высокая аренда.
Армяне со своей шавухой не потянут.
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2k
lekha-fil 2 минуты назад
Флаг в руки.
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85k
Феофан 4 минуты назад
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1k
Инквизитор РФ 5 минут назад
Просто официально переименуют в Макдак
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85k
Феофан 8 минут назад
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5k
Vladimir 13 минут назад
Я ежедневно мимо МакДонера проезжаю. Один раз заходил, отвечаю - шаурма вкусная.
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8k
Ф Ив Полчаса назад
Слава Богу, хоть одна хорошая новость.
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109
bonli Ф Ив 10 минут назад
а что в ней хорошего? что в замен можешь предложить? тебе сказать сколько народу осталось без работы? сколько фермеров осталось без рынка сбыта? только не надо вашей патриотичной мантры "свято место пусто не бывает" бывает! иб в замен ничего предложить не можем!
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500
HalloFreeSpace 39 минут назад
Да и черт с ним ...
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2k
Copycat 59 минут назад
честно сказать не знаю зачем вам россиянам макдак - когда у вас есть шаурма\шаверма
еда там вредная от неё жиреют

как ниже пометили плюс в том что там туалет бесплатный и студенты которые не знают куда приткнуться могут там работать нарушая при этом все нормы которые были предписаны

после того как я увидел как чел спрашивает на редите "а что это у меня за синие вкрапления в моем бургере?" и ему объяснили что это похоже на фрагменты перчаток в которых работают работники мака - я не верю в то что там сейчас тот самый великолепный контроль качества еды и уровня обслуживания - всё на том же уровне что и у других
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109
bonli Copycat 8 минут назад
какие в жопу нарушения? сколько раз пытались найти хоть одно малейшее нарушение в МАКе не нашли! за то напривокзальных хорчевнях "на Савеловском (мск) крысы с тараканами бегают прям по пирогам!
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10k
kaboza Час назад
ну зайти посрать можно и под другим брендом, а жратва все равно на один вкус, чтобы там ни было, гамбургер, чизбургер, бигмак...все хня..
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109
bonli kaboza 7 минут назад
ну уних контроль качества и цена, это не под силу никому
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727
Виктор Глущенко Час назад
По некоторой информации, сеть просто сменит название, при этом сохранив меню, поставщиков и даже большую часть персонала

И продолжат кормить химическим дерьмом .
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14k
Совранский Час назад
Очень быстро "вернулись")))))))))
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7k
Б.Касторский Час назад
Жаль! Не только бесплатные туалеты по городу, но и перекус в незнакомом городе практически в любое время.
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