McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России

"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса", — говорится в пресс-релизе сети McDonald's.

Еще в начале марта компания объявила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания. В качестве причины генедиректор корпорации Крис Кемпчински тогда назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Однако все это время 62 тысячи сотрудников McDonald's в России продолжали получать зарплату, а поклонники сети фаст-фуда надеялись на скорое возвращение любимых гамбургеров и молочных коктейлей. Но что-то пошло не так...