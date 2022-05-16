McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России

Сеть ресторанов быстрого питания объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса.
"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи российского бизнеса", — говорится в пресс-релизе сети McDonald's.
Еще в начале марта компания объявила о временном закрытии в России 850 ресторанов быстрого питания. В качестве причины генедиректор корпорации Крис Кемпчински тогда назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Однако все это время 62 тысячи сотрудников McDonald's в России продолжали получать зарплату, а поклонники сети фаст-фуда надеялись на скорое возвращение любимых гамбургеров и молочных коктейлей. Но что-то пошло не так...
Известно, что бизнес компании будет продан, и сейчас «Макдоналдс» ищет потенциального покупателя. По некоторой информации, сеть просто сменит название, при этом сохранив меню, поставщиков и даже большую часть персонала. Поживём-увидим?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Армяне со своей шавухой не потянут.
еда там вредная от неё жиреют
как ниже пометили плюс в том что там туалет бесплатный и студенты которые не знают куда приткнуться могут там работать нарушая при этом все нормы которые были предписаны
после того как я увидел как чел спрашивает на редите "а что это у меня за синие вкрапления в моем бургере?" и ему объяснили что это похоже на фрагменты перчаток в которых работают работники мака - я не верю в то что там сейчас тот самый великолепный контроль качества еды и уровня обслуживания - всё на том же уровне что и у других
И продолжат кормить химическим дерьмом .