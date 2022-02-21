FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 792 поста • 135 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
В России изменились правила получения ковид-сертификатов

В России изменились правила получения ковид-сертификатов (2 фото)

Автор:
21 февраля 2022 10:42
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   Россия   ковид19   пандемия   сертификат   сертификат о вакцинации   тест   тест на антитела к COVID-19   
1455
2
С 21 февраля россияне смогут получить QR-код не только в случае вакцинации, медотвода или перенесённой болезни, но и по результату теста на антитела.
Приказ Минздрава России гласит, что сертификат можно будет сформировать на портале "Госуслуги" в течение 3 дней с момента подачи заявления. Сдать тест разрешено в любой сертифицированной лаборатории. Интересно, что неважно в каком количестве будут антитела, главное, чтобы они были в наличии.
Срок действия сертификата составит полгода с момента получения теста.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Ynews   Россия   ковид19   пандемия   сертификат   сертификат о вакцинации   тест   тест на антитела к COVID-19   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
* You All 3 часа назад
несите деньги,вот что это значит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Hairy. 2 минуты назад
Идите на ху.й со своим ё.баным ковидом, со своими ё.банными коммунарками-ковидариями, со своими ё.банными вакцинами и куаркодами, со своими ё.банными арбидолами, усами пискова и прочими крысами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 44 минуты назад
Ах, какие молодцы! Жаль, забыли указать, что по антителам давать куколд код будут только один раз, а дальше строго по прививкам или болезни. Так что нет, это не борьба с болезнью, а бабки, бабки, сука, бабки. Получите статус куколда, насладитесь, а теперь колитесь :)
*Куколды"-вид извращенцев, получающих удовольствие, когда его партнера трахает кто-то другой. В контексте этой пандемии роль партнера исполняют конституционные права на свободу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Михаил Петров 55 минут назад
Вместо того чтобы развивать производство,сельское хозяйство и тд и тп правительство доит народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Хрюн Час назад
Нахрен он вообще нужен ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155
Chuchelo Patamkovoe 2 часа назад
Вот и отлично. Фактически это признание европейских прививок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155
Chuchelo Patamkovoe Graf_Dracula Час назад
Может. Но есть также те кто колол себе западные вакцины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Самых непокорных приглашают наклеить товарную бирку уже даже без укола. Никакого отношения к борьбе с простудой это уже не имеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Здесь, ведь, очень многие орали, дескать, у меня антител до хрена! Почему я должен прививаться, чтобы получить сертификат?
Ну, теперь что не так? Впрочем, догадываюсь - всё не так!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll 3 часа назад
Это типо выглядит так: мы хотели вас трахнуть анально, но вы сильно брыкаетесь, удовлетворимся орально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
babuby 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Инсталляция 20 самых красивых мест России от National Geographic Инсталляция 20 самых красивых мест России от National Geographic "Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни "Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни Не хотят в койку: в мире упали продажи презервативов Не хотят в койку: в мире упали продажи презервативов Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020 Как выглядит павильон России на выставке Dubai Expo 2020
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21794



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок
0
183
«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал...
Набирающие популярность в сообществах
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
0
70
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
Роман Тимохин - вояж в славный город Сочи
0
2
Роман Тимохин - вояж в славный город Сочи
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#в мире#подборка#Ynews#забавно#дом#позитив#смех
#Юмор#Россия#прикол#СССР#комментарии#интересное#сарказм#донбасс#фотографии#Украина
#история#интересно#картинки#Приколы#США#животные#конфликт#мемы#хоккей

На что жалуетесь?

Вернуться