В России изменились правила получения ковид-сертификатов

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С 21 февраля россияне смогут получить QR-код не только в случае вакцинации, медотвода или перенесённой болезни, но и по результату теста на антитела.
Приказ Минздрава России гласит, что сертификат можно будет сформировать на портале "Госуслуги" в течение 3 дней с момента подачи заявления. Сдать тест разрешено в любой сертифицированной лаборатории. Интересно, что неважно в каком количестве будут антитела, главное, чтобы они были в наличии.
Срок действия сертификата составит полгода с момента получения теста.
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Метки: Ynews Россия ковид19 пандемия сертификат сертификат о вакцинации тест тест на антитела к COVID-19
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Новости партнёров
*Куколды"-вид извращенцев, получающих удовольствие, когда его партнера трахает кто-то другой. В контексте этой пандемии роль партнера исполняют конституционные права на свободу.
Ну, теперь что не так? Впрочем, догадываюсь - всё не так!