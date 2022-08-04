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Как Анастасия Вертинская стала исключительной звездой советского кино

Как Анастасия Вертинская стала исключительной звездой советского кино

Автор:
04 августа 2022 09:11
Сообщество : Кино
Метки: актриса   анастасия вертинская   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Анастасия Вертинская сыграла в 32 фильмах XX века — от маленькой княгини в «Войне и мире» до романтичной Ассоль в «Алых парусах» и экзотичной Гуттиэре, влюбленной в человека-амфибию. Артистка завоевала статус «русской Вивьен Ли», однако ее популярность на родине не уступала голливудской кинозвезде.

Актриса с уникальной и даже универсальной внешностью родилась в творческой семье: ее отцом был знаменитый музыкант Александр Вертинский. Несмотря на популярность артиста, молодой актрисе пришлось с самого начала строить независимую карьеру — в СССР предпочитали не упоминать имя вернувшегося из эмиграции поэта.

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В 16 лет Вертинская дебютировала на экране — несмотря на отсутствие опыта, ей доверили главную роль в экранизации «Алые паруса», основанной на повести Александра Грина. Во время запуска проекта создателям долгое время не удавалось найти подходящую актрису на роль Ассоль, пока на съемочной площадке не появилась артистка. Ее встреча с режиссером произошла случайно, буквально на улице. Режиссер Александр Птушко не сразу разглядел в ней главную героиню: Вертинская прогуливалась в спортивных брюках и с короткой стрижкой. Однако он дал ей шанс — теперь сложно представить себе в роли Ассоли кого-то, кроме Вертинской.

Затем в фильмографии актрисы появился не менее яркий проект — научно-фантастический фильм «Человек-амфибия». Режиссер Владимир Чеботарев безошибочно выбрал Анастасию Вертинскую и Владимира Коренева для главных ролей: звезды с нестандартной внешность не только сыграли харизматичную пару, но и предложили советскому кино необычные типажи.

В то же время Вертинскую стали узнавать на улицах: ее типаж оказался уникальным для советского кино, режиссеры видели ее в ролях главных красавиц своих фильмов. Несмотря на любовь к профессии, актрисе тяжело давалось пристальное внимание поклонников: во времена хрущевской оттепели звезда стала воплощением женственности и утонченности на экране.

Помимо работ в кино, актриса также строила карьеру на театральной сцене. Вертинская не была готова отказываться от прежнего образа жизни и ходила в те же магазины, что и всегда, ездила в театр на трамваях, и уже на сцене она перевоплощалась в своих персонажей.

Еще одним запоминающимся появлением звезды в кино стала постановка «Войны и мира». Вертинской досталась роль маленькой княгини — актриса появилась в кадре лишь в нескольких эпизодах, но мгновенно приковала к себе внимание. Во многом это произошло благодаря режиссерскому видению Сергея Бондарчука. Постановщик увидел в супруге Андрея Болконского женщину с трагической судьбой, Вертинской удалось перенести это на экран.

Будучи советской иконой красоты и стиля, актриса всецело погрузилась в карьеру. Из-за сложившегося амплуа красавицы, ей пришлось бороться за более нестандартные роли — так ей удалось сыграть Оливию в постановке «Двенадцатой ночи» и готовую перевернуть всю свою жизнь Маргарет Чалмерс в драме «Кража». В начале 2000-х актриса оставила карьеру в кино и театре, но ее имя до сих пор остается культовым, а проекты — любимыми среди поколений зрителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   анастасия вертинская   кино   роль   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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3k
perekrestok 49 минут назад
Красивая девушка! Гуттиере - просто супер!
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28k
Григорий 20 минут назад
С таким папой не стать звездой трудно. Взяла много от отца, часть от экзотичной мамы и вышла неимоверная красотка.
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4k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Мне больше в фильме с Меньшовым понравилась, где студентка-архитектор. Там женственность и характер.
В остальных местах много лубочности.
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10k
Dmitry Полчаса назад
Мало кто не был ею очарован. И красавица, и талант.
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58k
Александр 44 минуты назад
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58k
Александр 46 минут назад
Офелия в Гамлете
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