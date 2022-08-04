Как Анастасия Вертинская стала исключительной звездой советского кино

В то же время Вертинскую стали узнавать на улицах: ее типаж оказался уникальным для советского кино, режиссеры видели ее в ролях главных красавиц своих фильмов. Несмотря на любовь к профессии, актрисе тяжело давалось пристальное внимание поклонников: во времена хрущевской оттепели звезда стала воплощением женственности и утонченности на экране.

Помимо работ в кино, актриса также строила карьеру на театральной сцене. Вертинская не была готова отказываться от прежнего образа жизни и ходила в те же магазины, что и всегда, ездила в театр на трамваях, и уже на сцене она перевоплощалась в своих персонажей.