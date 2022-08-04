16 интересных вещей с историей, которые люди передают из поколения в поколение

К старинным вещам все мы относимся по-разному. Кто-то считает их пережитком времени и ненужным хламом, а другие, наоборот, выставляют винтажные предметы на самое видное место или же бережно хранят их в шкафу как память о предках. Самые интересные из таких вещей собраны в подборке.

Книга, помогающая отличить съедобные грибы от несъедобных

Подарок от дедушки, когда-то очень давно учившего собирать грибы, хранится до сих пор.