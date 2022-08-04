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16 интересных вещей с историей, которые люди передают из поколения в поколение

16 интересных вещей с историей, которые люди передают из поколения в поколение

Автор:
04 августа 2022 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   история   поколение   удивительно   факты   фото   
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Поистине удивительные и особенные вещицы, доставшиеся людям от своих бабушек и дедушек, которые с гордостью хочется всем показывать.

К старинным вещам все мы относимся по-разному. Кто-то считает их пережитком времени и ненужным хламом, а другие, наоборот, выставляют винтажные предметы на самое видное место или же бережно хранят их в шкафу как память о предках. Самые интересные из таких вещей собраны в подборке.


Книга, помогающая отличить съедобные грибы от несъедобных

Подарок от дедушки, когда-то очень давно учившего собирать грибы, хранится до сих пор.

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Набор юного плотника

Однажды он научил отца пользоваться инструментами, а теперь пришла пора научить мастерству и внука.

Старинный детский конструктор

Из него можно собрать больше полутысячи самых различных поделок.

Набор приборов из серебра

Семья получила его от бабушки, и теперь он украшает стол каждый праздник.

Кольцо из золота и бирюзы

Оно досталось девушке от ее прабабушки. Несмотря на то что украшение было изготовлено в начале 1900-х годов, оно прекрасно сохранилось.

Бабушкина конфетница, сделанная из серебра

Много лет назад она была приобретена во время поездки по Франции и бережно хранилась все эти годы.

Хлебница и контейнеры для кофе, чая, сахара и муки

Дедушка подарил этот набор молодому семейству, когда те въезжали в свой новый дом. Он выглядит совершенно новым, хотя мужчина пользовался им много лет.

Прелестная семейная реликвия, передающаяся по наследству

Ее дедушка изготовил сам для своей матери и вставил в него жемчужину, которую он выловил, когда еще был ребенком.

Кольцо бабушки-суфражистки

В прошлом женщины, боровшиеся против дискриминации своего пола в политическом и экономическом плане, носили камни подобных цветов.

Старинные часы бабули от модного швейцарского бренда

Они послужат еще очень и очень долго.

Любимый талисман папы

Восточные жители считают цикаду символом удачи и долголетия.

Комод, сделанный дедушкой в начале XX века

Несмотря на то, что он был священником, он также любил делать предметы из дерева. И это получалось у него очень умело.

Итальянский винтажный четырехструнный музыкальный инструмент

На этой мандолине любил играть дедушка.

Дедушка в молодости обожал модные вещицы

У него даже была зажигалка от престижного ювелирного производителя Cartier.

Подарок за помощь в уборке

Предложил помочь дедушке разобрать вещи и нашел старый, но совершенно новый бритвенный станок популярной фирмы, который разрешили забрать себе.

Сценическая одежда группы Queen

И это далеко не все вещи культовой группы, которые хранились у дедули. А все потому, что он был их парикмахером и ездил с ними в туры. Эти куртки, к примеру, остались после тура 78 года! А вы любите старинные вещицы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вещи   история   поколение   удивительно   факты   фото   
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Saplus 14 минут назад
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
Комментарий к фото
*Кто-то считает их пережитком времени..*
Обычно так считают либеройды..и хомячки всякие..
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