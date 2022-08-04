16 интересных вещей с историей, которые люди передают из поколения в поколение

Поистине удивительные и особенные вещицы, доставшиеся людям от своих бабушек и дедушек, которые с гордостью хочется всем показывать.
К старинным вещам все мы относимся по-разному. Кто-то считает их пережитком времени и ненужным хламом, а другие, наоборот, выставляют винтажные предметы на самое видное место или же бережно хранят их в шкафу как память о предках. Самые интересные из таких вещей собраны в подборке.
Книга, помогающая отличить съедобные грибы от несъедобных
Подарок от дедушки, когда-то очень давно учившего собирать грибы, хранится до сих пор.
Набор юного плотника
Однажды он научил отца пользоваться инструментами, а теперь пришла пора научить мастерству и внука.
Старинный детский конструктор
Из него можно собрать больше полутысячи самых различных поделок.
Набор приборов из серебра
Семья получила его от бабушки, и теперь он украшает стол каждый праздник.
Кольцо из золота и бирюзы
Оно досталось девушке от ее прабабушки. Несмотря на то что украшение было изготовлено в начале 1900-х годов, оно прекрасно сохранилось.
Бабушкина конфетница, сделанная из серебра
Много лет назад она была приобретена во время поездки по Франции и бережно хранилась все эти годы.
Хлебница и контейнеры для кофе, чая, сахара и муки
Дедушка подарил этот набор молодому семейству, когда те въезжали в свой новый дом. Он выглядит совершенно новым, хотя мужчина пользовался им много лет.
Прелестная семейная реликвия, передающаяся по наследству
Ее дедушка изготовил сам для своей матери и вставил в него жемчужину, которую он выловил, когда еще был ребенком.
Кольцо бабушки-суфражистки
В прошлом женщины, боровшиеся против дискриминации своего пола в политическом и экономическом плане, носили камни подобных цветов.
Старинные часы бабули от модного швейцарского бренда
Они послужат еще очень и очень долго.
Любимый талисман папы
Восточные жители считают цикаду символом удачи и долголетия.
Комод, сделанный дедушкой в начале XX века
Несмотря на то, что он был священником, он также любил делать предметы из дерева. И это получалось у него очень умело.
Итальянский винтажный четырехструнный музыкальный инструмент
На этой мандолине любил играть дедушка.
Дедушка в молодости обожал модные вещицы
У него даже была зажигалка от престижного ювелирного производителя Cartier.
Подарок за помощь в уборке
Предложил помочь дедушке разобрать вещи и нашел старый, но совершенно новый бритвенный станок популярной фирмы, который разрешили забрать себе.
Сценическая одежда группы Queen
И это далеко не все вещи культовой группы, которые хранились у дедули. А все потому, что он был их парикмахером и ездил с ними в туры. Эти куртки, к примеру, остались после тура 78 года! А вы любите старинные вещицы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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