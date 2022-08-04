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Хрустальный дворец в Лондоне, который вместо года простоял 85 лет

Хрустальный дворец в Лондоне, который вместо года простоял 85 лет

Автор:
04 августа 2022 08:35
Сообщество : Факты
Метки: Хрустальный дворец   здание   интересно   история   лондон   познавательно   факты   фото   
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За всю истории архитектуры человечество наблюдало за зданиями, которые впечатляли не только внешним видом, но и своей историей. Одно из них — Хрустальный дворец в Великобритании. Уникальную конструкцию возвели в XIX столетии. Предполагалось, что она простоит лишь год, однако она находилась в хорошей форме последующие 85 лет.

Оранжерея из стекла

В 1851 году в столице Великобритании планировали провести масштабную выставку. Для этого было необходимо большое и просторное помещение, ведь Всемирная выставка включала в себя уж очень большое число экспонатов. Для этих целей решили возвести отдельное сооружение, которое впечатлило бы не меньше, чем работы мастеров. Так и появилась задумка Хрустального дворца.

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В рабочую группу по возведению конструкции входил Джозеф Пакстон. Он был известен строительством впечатляющих оранжерей. Именно ему и пришла идея построить целый выставочный павильон из стекла. Коллегам Пакстона понравилась интересная задумка, поэтому новое здание быстро утвердили и возвели всего за полгода. В народе стало известно и другое название конструкции — «хрустальная оранжерея».


Комплекс построили прямо на территории Гайд-парка. Его нужно было как можно органичнее вписать в парковое пространство, без ущерба для окружающей природы. В итоге ради возведения столь масштабного здания не погибло ни одно дерево, а павильон возвели попросту вокруг них. Во время выставки гости отмечали не только экспонаты, но удивительную красоту выставочного павильона.

Временное сооружение

История дворца должна была завершиться с закрытием выставки, однако это не устраивало его создателя. Пакстон пытался восстановить здание в Гайд-парке после разборки конструкции, а после и вовсе выкупил все ее строительные элементы. Позже на юго-востоке столицы он выкупил участок земли, где и возвел дворец заново. Архитектор открыл в новом здании компанию и привлек инвесторов. Второе строительство было уже гораздо масштабнее: возле дворца появилось озеро, фонтаны, множественные скульптуры и даже железнодорожная станция.

Этот дворец стал одним из первых тематических комплексов в городе: там проводили различные фестивали, выставки и ярмарки. Одно время там даже был зверинец, а позже — огромный аквариум. Жители столицы действительно гордились этим местом и с радостью показывали достопримечательность иностранцам.

В 1936 году история здания резко оборвалась — комплекс поглотил пожар. Работники сначала пытались потушить его сами, потому не сразу вызвали подмогу. Когда прибыли пожарные, спасать уже было нечего — конструкция сгорела дотла. Многие хотели построить дворец по образу и подобию, но по сей день этого никто не сделал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хрустальный дворец   здание   интересно   история   лондон   познавательно   факты   фото   
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