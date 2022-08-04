Хрустальный дворец в Лондоне, который вместо года простоял 85 лет

В рабочую группу по возведению конструкции входил Джозеф Пакстон. Он был известен строительством впечатляющих оранжерей. Именно ему и пришла идея построить целый выставочный павильон из стекла. Коллегам Пакстона понравилась интересная задумка, поэтому новое здание быстро утвердили и возвели всего за полгода. В народе стало известно и другое название конструкции — «хрустальная оранжерея».

Комплекс построили прямо на территории Гайд-парка. Его нужно было как можно органичнее вписать в парковое пространство, без ущерба для окружающей природы. В итоге ради возведения столь масштабного здания не погибло ни одно дерево, а павильон возвели попросту вокруг них. Во время выставки гости отмечали не только экспонаты, но удивительную красоту выставочного павильона.