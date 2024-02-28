Как 1 мужчина и 10 женщин оказались на необитаемом острове и воспитали 30 детей? Безумная история острова Питкэрн

История о мятеже вооруженного судна Его Величества «Баунти» многим хорошо известна. В 1787 году Великобритания под командованием капитана Уильяма Блая отправила корабль «Баунти» на остров Таити с целью добыть плоды (саженцы) хлебного дерева и привезти их обратно в Вест-Индию.

Даже после утраты управления над американскими колониями, Великобритания старалась укрепиться на Американском континенте и присоединять новые территории в Вест-Индии. Но из-за непригодности местной почвы для выращивания привычных для англичан культур и высоких цен на сахар, кормить местных рабов и содержать эти колонии было очень дорого. В планах у англичан было посадить в Вест-Индии хлебные деревья, чтобы уменьшить цены на сахар, стоимость его производства, иметь возможность кормить рабов и улучшить экономические перспективы этих колоний, отсюда и вынужденная экспедиция.

Однако миссия «Баунти» приняла неожиданный оборот. Ведь когда 26 октября 1788 года корабль прибыл на Таити, местные жители встретили моряков с распростертыми объятиями.