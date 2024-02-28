Как 1 мужчина и 10 женщин оказались на необитаемом острове и воспитали 30 детей? Безумная история острова Питкэрн

Если вы помните знаменитую рекламу "Баунти", то перед вами наверняка представлены образы чистейших песчаных пляжей, качающихся пальм, теплого и манящего океана. А теперь представьте себя одного на подобном острове в окружении десяти женщин – звучит как сценарий изо всех сказок, не правда ли?
Но для одного мужчины это стало реальностью на острове Питкэрн, где он выживал и процветал в окружении 10 женщин, а также построил целое сообщество.
История острова Питкэрн началась с печально известного "Мятежа на Баунти"
История о мятеже вооруженного судна Его Величества «Баунти» многим хорошо известна. В 1787 году Великобритания под командованием капитана Уильяма Блая отправила корабль «Баунти» на остров Таити с целью добыть плоды (саженцы) хлебного дерева и привезти их обратно в Вест-Индию.
Даже после утраты управления над американскими колониями, Великобритания старалась укрепиться на Американском континенте и присоединять новые территории в Вест-Индии. Но из-за непригодности местной почвы для выращивания привычных для англичан культур и высоких цен на сахар, кормить местных рабов и содержать эти колонии было очень дорого. В планах у англичан было посадить в Вест-Индии хлебные деревья, чтобы уменьшить цены на сахар, стоимость его производства, иметь возможность кормить рабов и улучшить экономические перспективы этих колоний, отсюда и вынужденная экспедиция.
Однако миссия «Баунти» приняла неожиданный оборот. Ведь когда 26 октября 1788 года корабль прибыл на Таити, местные жители встретили моряков с распростертыми объятиями.
В особенности слишком "гостеприимными" оказались жeнщины, которые были очень раскрепощены и соглашались на ceкc с английскими моряками за различные побрякушки, гвозди и т.Д.
Моряки, coблазненные теплом и любовью местных жeнщин, продлили свое пребывание на Таити более чем на 5 месяцев. Наконец после 23 недель на Таити, собрав свыше 1000 саженцев хлебного дерева, корабль «Баунти» отчалил из острова и отправила в Великобританию.
Но для многих моряков покидать райский остров, за короткое пребывание на котором у некоторых из них появились любoвницы, чуть ли не жены, возвращение в Великобританию казалась ужасной перспективой.
Поэтому во главе с Флетчером Кристианом некоторыми матросами было принято единогласное решение вернуться на необитаемый остров Питкэрн.
Флетчер взял капитана Блая в плен и высадил его вместе с 18 другими моряками в шлюпку, а сам повернул корабль обратно на остров Таити.
Когда Флетчер с командой вернулся на Таити, то посовещавшись они осознали тот факт, что совершили мятеж и преступление. Поэтому оставаться на Таити было caмоубийством. С неохотой они взяли на корабль нескольких пленённых таитян-мужчин, 12 женщин и 1 молодую девушку, а затем покинули Таити с целью основать колонию на одном из удалённых и безопасных островов.
У каждого английского моряка на корабле была своя жeнщина, но у 8 порабощенных таитян-мужчин было только трое. На корабле во время поиска безопасного острова для создании колонии между таитянами то и дело возникали конфликты из-за женщин.
Спустя несколько месяцев бороздения океана в поисках подходящего острова, где можно было бы спрятаться от англичан, 15 января 1790 года корабль «Баунти» добрался до Острова Питкэрн.
Однако, английские мятежники ещё не знали, что их новый обретенный дом на острове Питкэрн окажется далеко не тем раем, который они испытали на Таити.
Остров Питкэрн в Тихом океане занимает площадь около 4,6 квадратных километров, а его самая высокая точка находится на высоте 347 метров над уровнем моря. Более того, этот остров имеет плодородную землю, пресную воду и райский климат.
Поэтому англичане решили обосновать колонию именно здесь.
Но примерно через несколько недель начались первые проблемы.
Один из моряков, Маккой, научился перегонять самогон из сладких корней тайского растения, найденного на острове. Маккой, пьяный тиран в пьяном угаре нанес серьезный вред здоровью красивой женщине по имени Теваруа из-за того, что ей не удалось поймать достаточно рыбы. К сожалению от обиды она спрыгнула со скалы. Маккой невозмутимо искал ей замену среди других женщин, как будто ничего не произошло.
Вскоре он отобрал 1 из 3 женщин у таитян-мужчин, которые в отместку взбунтовались, вступили в отрытый конфликт и убили пятерых англичан вместе с Флетчером Кристианом, а потом в свою очередь были yбиты оставшимися англичанами.
По итогу из живых людей на острове осталось только четверо мужчин: Адамс, Янг, Квинтал и, по иронии судьбы, сам Маккой, который возглавил колонию.
Но спустя ещё некоторое время моряк Квинтал сошёл с ума и представлял опасность для окружающих, поэтому отправился в мир иной, а разочаровавшись в жизни лидер колонии Маккой решил пoвecитьcя.
Вскоре умер и Янг (предположительно) из-за астмы.
Через несколько недель моряк Адамс оказался единственным выжившим мужчиной среди 10 женщин и нескольких детей, неохотно приняв на себя роль патриарха острова Питкэрн
Несмотря на первоначальную нерешительность и юношеское поведение, Адамс стал противоречивой фигурой и фактическим лидером острова. Некоторые предполагают, что смерть Янга не была естественной и что к ней приложил руку Адамс. Взяв на себя вновь обретенную ответственность и углубившись в учение Библии, он представлял себя теократическим лидером острова, подобным Адаму в раю, почти потерянном для грешных людей. Так начались десятилетия, посвященные созданию идеального христианского общества.
Под правлением Адамса остров Питкэрн превратился в настоящую христианскую общину, где седовласый патриарх читал Священные Писания детям, приучая им строгие моральные нормы, а также жил в окружении 10 женщин и каждый год пpoизводил на свет по несколько детей. Половина жителей современного острова может проследить свою родословную непосредственно от Адамса.
Когда британские корабли прибыли в 1808 году на остров Питкэрн, то они столкнулись с, казалось бы, идиллической религиозной общиной, возглавляемой выдающейся и харизматической фигурой. Очарованные этим видением, британцы восприняли остров Питкэрн как образец христианской добродетели.
Капитан Фредерик Бичи командовавший кораблем HMS Blossom, на котором он посетил Питкэрн на две недели в декабре 1825 года в своём дневнике написал, что на тот момент в Питкэрне проживало 36 мужчин (детей англичан, которые за то время уже выросли) и 13 женщин; из изначальных поселенцев с "Баунти" на острове проживало только 6 человек — 5 таитянских женщин в возрасте и сам Джон Адамс, которому тогда тоже было около 60 лет, все остальные люди на острове были детьми Адамса и его бывших товарищей по команде.
Бичи описал свой визит в «Рассказе о путешествии по Тихому океану» (1831).
И именно его рассказ об Адамсе и всей истории острова Питкэрна считается наиболее достоверным. Это связано с тем, что всю информацию капитану предоставил сам Адамс, который в разговоре старался быть честным и праведным, а также осознавал, что его не отправят обратно в Англию для суда, и поэтому у него не было причин сознательно искажать факты.
В настоящее время остров Питкэрн является последней британской колонией в Тихом океане. Хотя де-факто она независима, формально она остается частью Содружества, а Великобритания несет ответственность за ее защиту и систему правосудия. С населением всего 50 человек, в основном пожилых людей, остров в значительной степени зависит от туризма, поскольку почти вся молодежь мигрировала в Новую Зеландию и Австралию.
Источник:
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Что за бред идиота? ТС, ты хоть отдалённо представляешь себе, какой была иерархия и дисциплина на кораблях английского флота? Решили они... Там был полноценный мятеж со всеми вытекающими.
Для тех, кому интересно в подробностях, рекомендую книгу Жоржа Блона "Великий час океанов".