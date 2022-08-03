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В Голландии бушуют протесты: силовики начали жёстко разгонять и скручивать демонстрантов

В Голландии бушуют протесты: силовики начали жёстко разгонять и скручивать демонстрантов

Автор:
03 августа 2022 16:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: активисты   голландия   демонстрация   задержание   полиция   протесты   силовики   фермеры   
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Митинги проходят уже не первый день - жители протестуют против повышения цен. И сейчас их начали по-настоящему прессовать.

Власти Голландии решили озаботиться «зелёной» повесткой и ввели ограничения на выбросы азота. Это ударило по фермерам - больше половины из них теперь могут обанкротиться. И люди вышли на улицы.

С собой они прихватили сельхозтехнику и стали блокировать дороги, магазины и аэропорты. Также остановили подвоз своей продукции в супермаркеты.

Вскоре полки в магазинах стали пустеть, тут ещё подоспели последствия февральских событий, когда цены выросли на всё, и к акциям протеста стали подключаться и рядовые граждане. В демонстрациях участвует больше 40 тысяч человек по всей стране и их количество растёт. К тому же они ещё и проявляют фермерскую смекалку - один из них даже приехал протестовать на танке.

Какое-то время власти старались не вмешиваться, лишь давали команду силовикам разблокировать важнейшие дороги и аэропорты, а вот теперь начали действовать. Полицейские уже не уговаривают демонстрантов разойтись, а лупят их дубинками.

Самых активных - задерживают. Причём делают хитро: в толпу внедряются силовики в штатском и отслеживают активистов. Затем они отсекают их от основной массы демонстрантов, кладут лицом в асфальт и отправляют в участок.

Ситуация накаляется, но пока правительство Голландии не готово «дать заднюю» и отменить «зелёную» повесточку. Возможно, надеются, что всё само собой решится и люди разойдутся по домам. Хотя это вряд ли.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: активисты   голландия   демонстрация   задержание   полиция   протесты   силовики   фермеры   
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38  комментариев
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Проклятый Кремль и сюда дотянул свои кровавые руки, организовав беспорядки. Только не говорите, что Путин здесь не виноват!
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5k
Allmaster Полчаса назад
Если уж в голландии началось, то ближе к зиме начнется. Читал что немцы уже переобулись и Поток восстанавливать собираются. Летом то трындеть можно, типа наказывать Россию, а вот ближе к зиме жопу то куском льда не помоешь ))
Мне нравится политика России, нам санкции, а мы типа молчим, все думают утерлись, а мы просто ждем.
Цена на газ возросла и теперь не даром продавать будем, а по норм цене. Поэтому и Саудиты молчат, им то тоже неплохо))
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6k
Shtoppi 47 минут назад
Вся эта их "зеленая экология" - фикция и очередной способ для осваивания бабла. Совой мусор "чудо европейцы" на своей территории не перерабатывают и не утилизируют, потому что это дорого и не экологично, а отправляют морскими контейнерами в Африку, Южную Америку или Юго-восточную Азию. Там целые острова и регионы завалены европейскими отходами, а в самое европе "зеленая", мля, энергетика и борьба за экологию. Привет гретте, мать ее, тунберг.
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351
arioh1 55 минут назад
Школота, им еще у наших учится и учится.
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11k
Мистер Фикс 57 минут назад
Трава там забористая
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149
ChePaev Час назад
не там вы ребята фулюганите, в Брюссель вам надо, там все зло. Сожгите европарламент и вынесите оттуда на вилах всю еврошушеру во главе с Борелем и старухой Фон дер Ляйн.
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59k
doker Час назад
Буржуийская власть, хуле, и полицаи, им простых людей бить, "шо два пальца обоссать, работа такая" - в любой буржуйской стране, том числе и у нас.
И сроки реальные дают в тюрьму.
Мировой фашизм, сука.
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
Это вам не рашка где протестующих на руках носят! Это демократия! Понимать надо!
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430
Карл Артур Котовой 6 минут назад
Это фотки которые пропустила цензура.
Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами.

Россия, "демократия, свобода слова."

Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
Это фотки которые пропустила цензура. Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами. Россия, "демократия, свобода слова." Наверное это снято в Голливуде?
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5k
VL 2 часа назад
Тут к гадалке не ходи, Путин виноват
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ой какая прелесть
а это демократичненько ? ой что я спрашиваю !!?!?! то , если в холандии то да ?! ..
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1k
Tapapax 2 часа назад
Смотрю, местные ботяры не могут определиться, что же писать. Уколоть "либерах" хочется, но как это сделать, пока не разобрались
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7k
Владимир 2 часа назад
Друзья Путина? Не могут же богатые европейцы, из за цен митинговать, цивилизация же. Не то что дикий мордор.....
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Как-то не демократичненько.
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27k
Vazari 2 часа назад
Просто факт пришел на ум. В 2016 году, в небольших Нидерландских городах, а их там дофига, закрывались полицейские участки. За ненадобностью. Ввиду полного отсутствия криминала))
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16k
Вася 2 часа назад
Продажные псы против граждан со стальными яйцами бессильны. Трусы и мерзавцы получат по заслугам. Твари е.бучие
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
И все так чинно, демократично.
С нетерпением жду в комментариях защитнегов евродерьмократии, с криками - ВЫНЕПОНИМАЕТЕЭТОДРУГОЕ
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Пусть лучше граждане этой наркоманской страны вникнут в суть проблемы......почему так происходит..
*а потому что некуй нацистов поддерживать было все лето..и позволять своему мерзкому Правительству слать\и продолжать слать оружие в У\Рейх.
**..глядишь, тарифы были бы привычные..
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Дерьмократичненько...
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14k
Александр 2 часа назад
Правильно, пусть дубасят.
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1k
naf-naf 2 часа назад
Они еще на наши задержания на демонстрациях [мат].ли, у самих жести поболее будет.
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August

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