В Голландии бушуют протесты: силовики начали жёстко разгонять и скручивать демонстрантов

Митинги проходят уже не первый день - жители протестуют против повышения цен. И сейчас их начали по-настоящему прессовать.
Власти Голландии решили озаботиться «зелёной» повесткой и ввели ограничения на выбросы азота. Это ударило по фермерам - больше половины из них теперь могут обанкротиться. И люди вышли на улицы.
С собой они прихватили сельхозтехнику и стали блокировать дороги, магазины и аэропорты. Также остановили подвоз своей продукции в супермаркеты.
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Вскоре полки в магазинах стали пустеть, тут ещё подоспели последствия февральских событий, когда цены выросли на всё, и к акциям протеста стали подключаться и рядовые граждане. В демонстрациях участвует больше 40 тысяч человек по всей стране и их количество растёт. К тому же они ещё и проявляют фермерскую смекалку - один из них даже приехал протестовать на танке.
Какое-то время власти старались не вмешиваться, лишь давали команду силовикам разблокировать важнейшие дороги и аэропорты, а вот теперь начали действовать. Полицейские уже не уговаривают демонстрантов разойтись, а лупят их дубинками.
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Самых активных - задерживают. Причём делают хитро: в толпу внедряются силовики в штатском и отслеживают активистов. Затем они отсекают их от основной массы демонстрантов, кладут лицом в асфальт и отправляют в участок.
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Ситуация накаляется, но пока правительство Голландии не готово «дать заднюю» и отменить «зелёную» повесточку. Возможно, надеются, что всё само собой решится и люди разойдутся по домам. Хотя это вряд ли.
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АНТИФИШКИ
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Мне нравится политика России, нам санкции, а мы типа молчим, все думают утерлись, а мы просто ждем.
Цена на газ возросла и теперь не даром продавать будем, а по норм цене. Поэтому и Саудиты молчат, им то тоже неплохо))
И сроки реальные дают в тюрьму.
Мировой фашизм, сука.
Есть более кровавые, с переломанными руками и ногами.
Россия, "демократия, свобода слова."
Наверное это снято в Голливуде?
Это же Голандия.
С нетерпением жду в комментариях защитнегов евродерьмократии, с криками - ВЫНЕПОНИМАЕТЕЭТОДРУГОЕ
*а потому что некуй нацистов поддерживать было все лето..и позволять своему мерзкому Правительству слать\и продолжать слать оружие в У\Рейх.
**..глядишь, тарифы были бы привычные..
Они выбирают политиков которые вмешиваются в наши дела, вводят санкции, пишут херню и прочие злобные действия совершают. А так как у них демократия, то политики выражают волю народа. То есть, они поддерживают всё то говно которое их страна вываливает на нашу.
Вот я и пишу, пусть отвлекутся от международных проблем в которые они суют нос и займутся своими.