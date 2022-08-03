В Голландии бушуют протесты: силовики начали жёстко разгонять и скручивать демонстрантов

Власти Голландии решили озаботиться «зелёной» повесткой и ввели ограничения на выбросы азота. Это ударило по фермерам - больше половины из них теперь могут обанкротиться. И люди вышли на улицы.

С собой они прихватили сельхозтехнику и стали блокировать дороги, магазины и аэропорты. Также остановили подвоз своей продукции в супермаркеты.