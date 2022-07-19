70-летний пенсионер из Москвы решил стать эскортником

Вот только его «карьера» оборвалась, не начавшись.
Московский пенсионер решил разнообразить досуг и подзаработать. Он зарегистрировался на сайте интим-знакомств.
Понятно, что на ресурсе были только те, кто предлагал утехи за деньги. И опытный ловелас к ним с радостью присоединился. В первую очередь он действительно хотел познакомиться и хорошо провести время с какой-нибудь красоткой, хотя и от денег не отказывался.
В общем, заполнил анкету, приложил фото и стал ждать, когда его пригласят на свидание. И вскоре прилетел первый заказ - анонимная дама захотела провести с ним четыре часа любовных утех за 16 тысяч рублей.
4 часа - 16 тысяч рублей - 70 лет…
Но настоящего мужика в этой логической цепочке ничего не смутило и он сразу же согласился. Возникла небольшая помеха - сайт потребовал комиссию за посредничество: 3 тысячи рублей. И пенсионер перевёл их на неизвестную карту.
Дальше по классике - «дама» перестала выходить на связь. Получилось как-то неловко: ни денег, ни удовольствия, поэтому любвеобильный гражданин обратился в полицию.
Теперь бессовестных работодателей ищут силовики, а пенсионер решил отказаться от карьеры в эскорт-услугах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Красава!
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это называеЦЦа аденома простАты
практически вечный стояк