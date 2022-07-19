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70-летний пенсионер из Москвы решил стать эскортником

70-летний пенсионер из Москвы решил стать эскортником

Автор:
19 июля 2022 15:14
Сообщество : Жить в России
Метки: дама   деньги   заказ   ловелас   пенсионер   полиция   силовики   эскорт   
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Вот только его «карьера» оборвалась, не начавшись.

Московский пенсионер решил разнообразить досуг и подзаработать. Он зарегистрировался на сайте интим-знакомств.

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Понятно, что на ресурсе были только те, кто предлагал утехи за деньги. И опытный ловелас к ним с радостью присоединился. В первую очередь он действительно хотел познакомиться и хорошо провести время с какой-нибудь красоткой, хотя и от денег не отказывался.

В общем, заполнил анкету, приложил фото и стал ждать, когда его пригласят на свидание. И вскоре прилетел первый заказ - анонимная дама захотела провести с ним четыре часа любовных утех за 16 тысяч рублей.

4 часа - 16 тысяч рублей - 70 лет…

Но настоящего мужика в этой логической цепочке ничего не смутило и он сразу же согласился. Возникла небольшая помеха - сайт потребовал комиссию за посредничество: 3 тысячи рублей. И пенсионер перевёл их на неизвестную карту.

Дальше по классике - «дама» перестала выходить на связь. Получилось как-то неловко: ни денег, ни удовольствия, поэтому любвеобильный гражданин обратился в полицию.

Теперь бессовестных работодателей ищут силовики, а пенсионер решил отказаться от карьеры в эскорт-услугах.

Источник:

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Метки: дама   деньги   заказ   ловелас   пенсионер   полиция   силовики   эскорт   
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16  комментариев
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6k
ron 4 часа назад
Силовики кого-то ищут за 3000 рублей, добровольное переведенных на чужую карту? Вот что меня действительно смутило в этой логической цепочке...
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39k
Сергей Час назад
Захотел дед потрахаться, и желание исполнилось, теперь затрахается 3рубля возвращать.
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51k
smakido Час назад
Старый конь борозды не испортит.
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3k
Copycat 2 часа назад
ой короче любое место где просят оплатить какую то комиссию за то что бы получить ништяк - это для меня наедалово
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1k
sos1960sos 2 часа назад
Пацан к успеху шёл...
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368
Карл 3 часа назад
Похрен на ситуацию, дед в 70-лет уверен в себе.
Красава!
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11k
Александр 4 часа назад
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9k
antonium 4 часа назад
Зря он так, тут давеча пенсию собрались проиндексировать, зажил бы...
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11k
Kostick 4 часа назад
всем бы в себя так верить, да ещё и в 70 лет!) 4 часа, однако, мужик!)
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39k
kalinser 4 часа назад
Интересно,что он хотел делать ЧЕТЫРЕ часа?! Пельмени жрать?
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