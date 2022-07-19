70-летний пенсионер из Москвы решил стать эскортником

Понятно, что на ресурсе были только те, кто предлагал утехи за деньги. И опытный ловелас к ним с радостью присоединился. В первую очередь он действительно хотел познакомиться и хорошо провести время с какой-нибудь красоткой, хотя и от денег не отказывался.

В общем, заполнил анкету, приложил фото и стал ждать, когда его пригласят на свидание. И вскоре прилетел первый заказ - анонимная дама захотела провести с ним четыре часа любовных утех за 16 тысяч рублей.

4 часа - 16 тысяч рублей - 70 лет…

Но настоящего мужика в этой логической цепочке ничего не смутило и он сразу же согласился. Возникла небольшая помеха - сайт потребовал комиссию за посредничество: 3 тысячи рублей. И пенсионер перевёл их на неизвестную карту.