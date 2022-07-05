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В Нидерландах начались массовые протесты: митингующие перекрыли федеральные трассы и вывалили навоз перед правительственными зданиями

В Нидерландах начались массовые протесты: митингующие перекрыли федеральные трассы и вывалили навоз перед правительственными зданиями

Автор:
05 июля 2022 14:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   азот   дизель   закон   протесты   фермеры   
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Это акция в ответ на новый “Зелёный закон” о сокращении выбросов азота и запрете использовать технику на дизельном топливе.

Власти Нидерландов приняли новый “Зелёный закон” о сокращении выбросов азота и ограничений в использовании техники на дизельном топливе.

В первую очередь, закон бьёт по фермерам и они устроили масштабные протесты. Перекрыли федеральные трассы, заблокировали несколько портов.

Заодно подогнали трактора к административным зданиям и вывалили кучи навоза.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нидерланды   азот   дизель   закон   протесты   фермеры   
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12  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
Какие они молодцы. Теперь пусть на выборах не забудут проголосовать так же за этих политиков.
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133
Олег Ершов Полчаса назад
Наш мир спасет не красота,
Не доброта, не знаний сила,
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
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5k
aleksei 38 минут назад
У нас такое не прокатит, наш народ можно ущемлять как хочешь, все стерпим
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10k
Sasa 51 минуту назад
Мне нравиться как начинает загнивать Запад...
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1k
Kolebator 52 минуты назад
самое страшное бедствие не засуха, ливень, саранча и пожары, а дорвавшиеся до власти идиоты
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9k
Hunson Abadeer 53 минуты назад
не живется людям спокойно
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20k
BiZ 57 минут назад
прально))) самая зеленая энергия - педальная) будут на педалях копать поля)
а вообще, молодцы, конечно. все встали одновременно..
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10k
Ivan Час назад
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10k
Rus77 2 часа назад
Мы найдём альтернативу Российскому газу и нефти, говорили они...
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1k
Kariya 2 часа назад
Ну а че? Кто не подготовлен к убыткам - протестовать. Кто пох - тем за. Выигрывает кто? Кому выгоднее, остальным можно лить молоко на мостовую во имя протеста разрешаем. Я даже не знаю что это, демократия или прогресс.
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