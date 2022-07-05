В Нидерландах начались массовые протесты: митингующие перекрыли федеральные трассы и вывалили навоз перед правительственными зданиями

Это акция в ответ на новый “Зелёный закон” о сокращении выбросов азота и запрете использовать технику на дизельном топливе.
Власти Нидерландов приняли новый “Зелёный закон” о сокращении выбросов азота и ограничений в использовании техники на дизельном топливе.
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В первую очередь, закон бьёт по фермерам и они устроили масштабные протесты. Перекрыли федеральные трассы, заблокировали несколько портов.
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Заодно подогнали трактора к административным зданиям и вывалили кучи навоза.
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АНТИФИШКИ
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Не доброта, не знаний сила,
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
а вообще, молодцы, конечно. все встали одновременно..