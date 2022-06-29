Отец попытался помешать аресту сына с помощью экскаватора

Стремление защитить собственного ребёнка — это прекрасно. Но если данный ребёнок совершил криминальное деяние, то защита такой персоны положительных эмоций не вызовет.



Полицейским из Хардвика (Вермонт, США) было совсем не до положительных эмоций. Они пытались арестовать молодого мужчину по подозрению в нападении и краже со взломом, но на пути закона встали родители злодея.