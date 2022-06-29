Отец попытался помешать аресту сына с помощью экскаватора

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В США мужчина очень не хотел, чтобы полиция задерживала его сына-грабителя. Он залез в экскаватор и начал угрожать стражам правопорядка ковшом.
Стремление защитить собственного ребёнка — это прекрасно. Но если данный ребёнок совершил криминальное деяние, то защита такой персоны положительных эмоций не вызовет.
Полицейским из Хардвика (Вермонт, США) было совсем не до положительных эмоций. Они пытались арестовать молодого мужчину по подозрению в нападении и краже со взломом, но на пути закона встали родители злодея.
Полицейским из Хардвика (Вермонт, США) было совсем не до положительных эмоций. Они пытались арестовать молодого мужчину по подозрению в нападении и краже со взломом, но на пути закона встали родители злодея.
С полицейскими попыталась подраться сначала мать арестованного, а после ещё и 52-летний отец. Тот вообще поступил в высшей степени агрессивно — уселся в экскаватор и начал угрожать офицерам ковшом, то и дело норовя ударить их. Полицейским даже пришлось доставать оружие.
К счастью, во время инцидента никто не пострадал, вот только любящего папу теперь арестовали вместе с сыном и обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах. Что же касается матери подозреваемого мужчины, то она отделалась штрафом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США в мире задержание ковш люди отец полиция экскаватор
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