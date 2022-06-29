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Сообщество Жизнь в США 853 поста • 243 подписчика подписаться
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Отец попытался помешать аресту сына с помощью экскаватора

Отец попытался помешать аресту сына с помощью экскаватора

Автор:
29 июня 2022 12:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   задержание   ковш   люди   отец   полиция   экскаватор   
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В США мужчина очень не хотел, чтобы полиция задерживала его сына-грабителя. Он залез в экскаватор и начал угрожать стражам правопорядка ковшом.

Источник:

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Метки: США   в мире   задержание   ковш   люди   отец   полиция   экскаватор   
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8  комментариев
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1k
pinbalist Час назад
Яблоко от яблони
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772
Просто прохожий Полчаса назад
Удивительно, в этом ролике полиция сцикуны. Почему не открыли ураганный огонь?
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70k
Viktor 39 минут назад
Да там вся семейка ещё та!
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−12
00h322 39 минут назад
- уй завёрнутый в газету вам заменит сигарету !
А завёрнутый в пакет заменяет шпингалет ...

В.В. Путин .
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9k
Hunson Abadeer Час назад
вот это блокбастер
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Животные воспитывают только животных. И оправдания у них всегда соответствующие. Я слышал и "не надо портить пацану жизнь! Подумаешь украл" и "ты что сам молодым не был? Понимаешь же, что баба сама повод дала".
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