В Нидерландах фермеры приехали на митинг на танке

Они протестуют против введения новых эко законов, которые их обанкротят. И решили подтянуть «тяжёлое вооружение».
В Нидерландах неспокойно. Власти страны решили ввести новый закон «О снижении выбросов азота» - планируется, что их сократят на 70%. Из-за этого примерно треть животноводческих ферм в Нидерландах просто обнулится.
Фермеров такая перспектива не порадовала и они устроили массовые протесты. Они перекрывают дороги, подгоняют трактора к зданиям администрации и вываливают из прицепов навоз. В нескольких городах окружили здания теле - и радиоцентров. Самые отчаянные подогнали сельхозтехнику к зданию аэропорта и заблокировали вход.
А из последнего - на один из протестов пригнали танк.
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Люди всерьёз опасаются, что экоповестка и евробюрократы их обанкротят, поэтому настроены весьма решительно. Об отмене нового закона власти пока не сообщают, лишь стягивают к местам массовых протестов ещё больше силовиков.
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АНТИФИШКИ
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Уничтожайте промышленность и интенсивное сельское хозяйство!
Даёшь новых луддитов!!!!!
Закон точно про азот??? Просто в атмосфере состоящей из 78% азота плюс/минус пара процентов погоды не сделают, потому как это инертный газ.
Либо нас вводят в заблуждение, либо в Голландии никто не учит химию
С одной стороны, жалко людей проживающих на этой территории, их уже не во что не ставят, с другой стороны, в правительстве сидят либо явные враги их народа или откровенные дебилы и идиоты, последние принимают непродуманные решения влияющие полностью негативно на экономику страны в угоду, якобы, экологии, и которые разрушают недружественную нам страну, что есть плюс нам.