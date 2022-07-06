В Нидерландах фермеры приехали на митинг на танке

В Нидерландах неспокойно. Власти страны решили ввести новый закон «О снижении выбросов азота» - планируется, что их сократят на 70%. Из-за этого примерно треть животноводческих ферм в Нидерландах просто обнулится.

Фермеров такая перспектива не порадовала и они устроили массовые протесты. Они перекрывают дороги, подгоняют трактора к зданиям администрации и вываливают из прицепов навоз. В нескольких городах окружили здания теле - и радиоцентров. Самые отчаянные подогнали сельхозтехнику к зданию аэропорта и заблокировали вход.

А из последнего - на один из протестов пригнали танк.