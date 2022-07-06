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В Нидерландах фермеры приехали на митинг на танке

В Нидерландах фермеры приехали на митинг на танке

Автор:
06 июля 2022 16:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   голландия   закон   митинг   протесты   силовики   танк   фермеры   
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Они протестуют против введения новых эко законов, которые их обанкротят. И решили подтянуть «тяжёлое вооружение».

В Нидерландах неспокойно. Власти страны решили ввести новый закон «О снижении выбросов азота» - планируется, что их сократят на 70%. Из-за этого примерно треть животноводческих ферм в Нидерландах просто обнулится.

Фермеров такая перспектива не порадовала и они устроили массовые протесты. Они перекрывают дороги, подгоняют трактора к зданиям администрации и вываливают из прицепов навоз. В нескольких городах окружили здания теле - и радиоцентров. Самые отчаянные подогнали сельхозтехнику к зданию аэропорта и заблокировали вход.

А из последнего - на один из протестов пригнали танк.

Люди всерьёз опасаются, что экоповестка и евробюрократы их обанкротят, поэтому настроены весьма решительно. Об отмене нового закона власти пока не сообщают, лишь стягивают к местам массовых протестов ещё больше силовиков.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нидерланды   голландия   закон   митинг   протесты   силовики   танк   фермеры   
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11  комментариев
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89k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Правильно
Уничтожайте промышленность и интенсивное сельское хозяйство!
Даёшь новых луддитов!!!!!
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2k
Sam 53 минуты назад
...новый закон «О снижении выбросов азота»...
Закон точно про азот??? Просто в атмосфере состоящей из 78% азота плюс/минус пара процентов погоды не сделают, потому как это инертный газ.
Либо нас вводят в заблуждение, либо в Голландии никто не учит химию
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10k
Ivan Час назад
... и спросить, сидя на башне и прихлёбывая из котелка - а почему, собственно?

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309
Krot 2 часа назад
Как это ни было бы забавно, но правда выглядит нескольлко иначе. Сообщение собрало болле 45000 просмотров за пару часов, но это всего лишь видео, того, как музейный экспонат возвращают на место.
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10k
Sasa 2 часа назад
Даже не знаю, радоваться или плакать.
С одной стороны, жалко людей проживающих на этой территории, их уже не во что не ставят, с другой стороны, в правительстве сидят либо явные враги их народа или откровенные дебилы и идиоты, последние принимают непродуманные решения влияющие полностью негативно на экономику страны в угоду, якобы, экологии, и которые разрушают недружественную нам страну, что есть плюс нам.
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350
Александр Зотов 2 часа назад
нас ещё не обвинили там?)
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21k
Serg2001 2 часа назад
Надо срочно туда нашего человека с печеньками отправить... )
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
Бортовой номер заметили?!Во-Во!
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447
Alex 2 часа назад
Правильной дорогой идете, придурки )
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Хорошо хоть "Z" не нарисовали, то то было б шуму.
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